Tesla organiza un concierto antisindical "vergonzoso" para los empleados de Giga Berlín antes de las elecciones [eng]

Tesla organiza un concierto antisindical "vergonzoso" para los empleados de Giga Berlín antes de las elecciones [eng]

Según informes, Tesla ha organizado un "Gigaevento" para sus empleados en la Gigafábrica de Berlín, con la participación del rapero alemán Kool Savas. ¿El objetivo? Animar a las tropas antes de una crucial votación sindical. ¿El resultado? Una actuación vergonzosa con un Cybertruck, cánticos fallidos de "Elon" y propaganda antisindical. El informe afirma que el rapero intentó iniciar un cántico de "Elon, Elon", pero la multitud de empleados se negó a unirse.

| etiquetas: elon musk , tesla , política antisindical
3 comentarios
Desideratum #2 Desideratum
Un jefe fascista mamoneando con propaganda cutre, edulcorada de "transgresión" rapera para colarte sus fascistadas.

Se va a comprar un Tesla su p.m.
Aokromes #1 Aokromes
espero que aprenda que en europa las cosas son diferentes.
tetepepe #3 tetepepe
¿Quién quiere un Tesla estando los BYD?
