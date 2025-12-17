Tesla organiza un concierto antisindical "vergonzoso" para los empleados de Giga Berlín antes de las elecciones [eng]

Según informes, Tesla ha organizado un "Gigaevento" para sus empleados en la Gigafábrica de Berlín, con la participación del rapero alemán Kool Savas. ¿El objetivo? Animar a las tropas antes de una crucial votación sindical. ¿El resultado? Una actuación vergonzosa con un Cybertruck, cánticos fallidos de "Elon" y propaganda antisindical. El informe afirma que el rapero intentó iniciar un cántico de "Elon, Elon", pero la multitud de empleados se negó a unirse.