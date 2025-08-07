Las tensiones europeas frente a EEUU llevan al parlamento belga la propuesta de cancelar la compra de aviones F-35

La compra de aviones de combate de quinta generación F-35, de los que 13 países europeos ya han encargado 650 unidades, es una de esas operaciones que desde distintos ámbitos se está poniendo en duda en el actual contexto. Los últimos en hacerlo son seis diputados belgas, que han elevado al Parlamento la propuesta de renunciar a la compra de los cazas estadounidenses, fabricados por Lockheed Martin. “Su adquisición es totalmente inútil para la defensa tradicional de nuestro espacio aéreo”, alegan estos representantes públicos...