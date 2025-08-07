edición general
Las tensiones europeas frente a EEUU llevan al parlamento belga la propuesta de cancelar la compra de aviones F-35

La compra de aviones de combate de quinta generación F-35, de los que 13 países europeos ya han encargado 650 unidades, es una de esas operaciones que desde distintos ámbitos se está poniendo en duda en el actual contexto. Los últimos en hacerlo son seis diputados belgas, que han elevado al Parlamento la propuesta de renunciar a la compra de los cazas estadounidenses, fabricados por Lockheed Martin. “Su adquisición es totalmente inútil para la defensa tradicional de nuestro espacio aéreo”, alegan estos representantes públicos...

emmett_brown #1 emmett_brown
Ese es el camino.
#11 MADMax2
#1 Además, no vas a comprar aviones a un país si ves que hay una remota posibilidad de tener un conflicto con ese país y que ese país tenga un botón que te los pueda dejar en tierra.
cocolisto #2 cocolisto
650 unidades...Con la cancelación de al menos la mitad sería un buen roto a la industria norteamericana de aviación.
#6 Nasser *
Además las versiones que exporta EEUU no llevan las ultimas incorporaciones tecnológicas que tienen sus propios aviones, son versiones 'capadas". Y lo del botoncito de reset es una especulación, pero conociendo a esa gentuza no me extrañaría nada.
makinavaja #10 makinavaja
#6 Cuando compras cualquier tipo de armamento a EEUU, en contrato viene especificado que solo puede utilizarse contra países que no sean considerados aliados de EEUU, y que EEUU se reserva el derecho de bloquear dicho armamento en caso contrario.
#13 eqas
#10 eso es así? {0x1f631}
Artillero #14 Artillero
#10 No.
Eso solo se hacía con material cedido por USA en tiempos de la guerra fría (por eso España siguió usando aviones de hélice en el Sáhara hasta muchos años después de que nadie usara aviones de hélice), y por eso parte de los aviones comprados por España eran de origen francés, por ejemplo los MirageIII.
Artillero #15 Artillero
#6 No.
Los aviones son los mismos.
La única pega que puedes tener, además de quedarte sin repuestos, es no tener acceso a las actualizaciones de las bases de datos de amenazas, como la localización, número y frecuencias usadas por radares enemigos. (Que si fueras un país serio, las harías por tu cuenta con aviones Elint y Sigint, en vez de depender de países extranjeros).
jonolulu #5 jonolulu
Total, son inservibles ante la amenaza actual, que es EEUU. Los desconectarían en remoto
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#5 Ha pasado muchas veces, por ejemplo, nunca
#3 pascuaI *
Cuando algún parlamento apruebe algo o la UE haga algo me lo creeré. Mientras tanto mucha propuesta y mucha palabrería, pero todo humo.
angelitoMagno #16 angelitoMagno
#3 España cancela la compra de 32 aviones caza 'F-35' a Estados Unidos

www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Espana-cancela-la-compra-de
#18 pascuaI *
#16 Eso de "cancela" es como titula la noticia Telemadrid. Un medio escrupulosamente riguroso. En los demás periódicos la noticia fue que España deja de tener interés en adquirirlos, pues hasta entonces lo único que se había hecho es requerir información de forma no vinculante, pero nunca llegó a encargar nada.

es.euronews.com/my-europe/2025/08/07/espana-descarta-la-compra-de-caza

Por eso mantengo lo dicho, si alguien mueve un dedo en algo que tenga algún efecto real me lo creeré.
manbobi #17 manbobi
Además es un avión gordo, feo y caro
#8 BurraPeideira_
Tranquilos, parece que Europa tiene un plan.
#4 harverto
Con lo fácil que es hacer las cosas por las buenas... Y por las malas se van a joder todos
#12 MADMax2
#4 Es algo parecido al dilema del prisionero.

Si todos colaboran la cosa fluye, si no un empieza a malmeter fastidia mucho a los otros, y si todos hacen lo mismo, se fastidian todos
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
¿Pero no son vasallos?
