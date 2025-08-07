Las tensiones europeas frente a EEUU llevan al parlamento belga la propuesta de cancelar la compra de aviones F-35

La compra de aviones de combate de quinta generación F-35, de los que 13 países europeos ya han encargado 650 unidades, es una de esas operaciones que desde distintos ámbitos se está poniendo en duda en el actual contexto. Los últimos en hacerlo son seis diputados belgas, que han elevado al Parlamento la propuesta de renunciar a la compra de los cazas estadounidenses, fabricados por Lockheed Martin. “Su adquisición es totalmente inútil para la defensa tradicional de nuestro espacio aéreo”, alegan estos representantes públicos...
Eso solo se hacía con material cedido por USA en tiempos de la guerra fría (por eso España siguió usando aviones de hélice en el Sáhara hasta muchos años después de que nadie usara aviones de hélice), y por eso parte de los aviones comprados por España eran de origen francés, por ejemplo los MirageIII.
Los aviones son los mismos.
La única pega que puedes tener, además de quedarte sin repuestos, es no tener acceso a las actualizaciones de las bases de datos de amenazas, como la localización, número y frecuencias usadas por radares enemigos. (Que si fueras un país serio, las harías por tu cuenta con aviones Elint y Sigint, en vez de depender de países extranjeros).
Por eso mantengo lo dicho, si alguien mueve un dedo en algo que tenga algún efecto real me lo creeré.
Si todos colaboran la cosa fluye, si no un empieza a malmeter fastidia mucho a los otros, y si todos hacen lo mismo, se fastidian todos