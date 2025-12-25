El Supremo confirma 11 años de cárcel para una madre por prostituir por 6.000 euros a su hija menor, que confesó acceder para ayudar con dinero en casa

Once años y once meses de prisión por delitos de agresión sexual y corrupción de menores, en este caso cometidos contra su propia hija menor de edad, a la que concertaba encuentros sexuales con "el Cazador", un hombre que le pagó 6.000 euros a cambio de estos contactos desde que la pequeña tenía 13 años.
Por cierto, mencionar que se lee sin problemas en modo lectura, que hay cierto sector de meneame que se agarra a eso como a un clavo ardiendo para negativizar cuando la noticia gusta.
MeCagonToLoQueSeMenea.
Es interesante que haya llegado al Supremo la problemática cuando la victima se niega a declarar en juicio y termina valiendo la versión de un "video antiguo". Pobre chica lo que ha tenido que pasar.
Me cago en todo, es que la gente es capaz de hacer cualquier cosa por dinero...