El Supremo confirma 11 años de cárcel para una madre por prostituir por 6.000 euros a su hija menor, que confesó acceder para ayudar con dinero en casa

Once años y once meses de prisión por delitos de agresión sexual y corrupción de menores, en este caso cometidos contra su propia hija menor de edad, a la que concertaba encuentros sexuales con "el Cazador", un hombre que le pagó 6.000 euros a cambio de estos contactos desde que la pequeña tenía 13 años.

Pertinax #1 Pertinax *
Otra madre proxenectora.
Doisneau #5 Doisneau *
No de si es una errata del titulo o es que han actualizado la noticia, pero son 12 años de condena #0

Por cierto, mencionar que se lee sin problemas en modo lectura, que hay cierto sector de meneame que se agarra a eso como a un clavo ardiendo para negativizar cuando la noticia gusta.
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Una cria de 13 años.

MeCagonToLoQueSeMenea.
Kyuzo:
Poco me parece
Poco me parece
placeres #4 placeres
Al violador le tocó 10 años.. curioso que a la proxeneta le tocase un poco más, aunque espero que ambos se pudrán en la carcel.

Es interesante que haya llegado al Supremo la problemática cuando la victima se niega a declarar en juicio y termina valiendo la versión de un "video antiguo". Pobre chica lo que ha tenido que pasar.
ChatGPT #8 ChatGPT
#7 la verdad es que sí, no lo concibo
ChatGPT #6 ChatGPT
Lo que me deja con la boca abierta es que a ella le den más años que al violador, 11 años y 11 meses, cuando a él le dieron 10. No sé si es justo, pero espero que ambos se pudran en la cárcel, que es lo menos que se merecen. Lo peor de todo es que la hija tenía solo 13 años cuando empezaron estos encuentros sexuales. Me pregunto cómo alguien puede hacerle eso a su propia hija, es como si hubieran perdido toda noción de humanidad. En fin, ojala que la justicia se cumpla y que estos dos no vuelvan a salir a la calle nunca más.
Me cago en todo, es que la gente es capaz de hacer cualquier cosa por dinero...
#7 Jacusse
#6 de verdad te tienes que hacer esa pregunta?
#9 Nastar
Pobrecilla, a saber que clase de penurias ha pasado bajo el yugo del patriarcado para acabar haciendo esa barbaridad ....
