Steve Bannon: "Si perdemos las elecciones de mitad de mandato y perdemos en 2028, algunos de los que estamos aquí acabaremos en la cárcel, yo incluido". [Eng]  

"Si no nos apoderamos de las instituciones..."
Steve Bannon se sincera durante un evento de networking para lobistas conservadores de extrema derecha de la Conservative Partnership Academy
(Academia de la Asociación Conservadora
, relacionada con el Instituto de la Asociación Conservadora
, dirigido por Ed Corrigan cpi.org/staff/ed-corrigan/
que desempeñó un papel clave en la campaña de Trump para infiltrarse y hacerse con el control de las instituciones).
www.youtube.com/watch?v=3-p00MtEd4Y
Delincuentes gobernando que necesitan una dictadura para no acabar entre rejas.
"El que pueda hacer, que haga"