edición general
11 meneos
22 clics

Steve Bannon: "Si perdemos las elecciones de mitad de mandato y perdemos en 2028, algunos de los que estamos aquí acabaremos en la cárcel, yo incluido". [Eng]  

"Si no nos apoderamos de las instituciones..." Steve Bannon se sincera durante un evento de networking para lobistas conservadores de extrema derecha de la Conservative Partnership Academy (Academia de la Asociación Conservadora, relacionada con el Instituto de la Asociación Conservadora, dirigido por Ed Corrigan cpi.org/staff/ed-corrigan/ que desempeñó un papel clave en la campaña de Trump para infiltrarse y hacerse con el control de las instituciones).

| etiquetas: trump , bannon , fascismo , estados unidos , proyecto 2025 , usa
9 2 1 K 106 politica
11 comentarios
9 2 1 K 106 politica
#6 concentrado
Vamos, que está reconociendo que están cometiendo delitos.
3 K 53
cathan #9 cathan
#6 Y que controlan al poder judicial.
0 K 11
themarquesito #2 themarquesito
Si fuera por George Conway, acabaríais en el Alcatraz de los Caimanes.
www.youtube.com/watch?v=3-p00MtEd4Y
3 K 44
carakola #10 carakola
#2 Pues lo tiene fácil. Un indulto preventivo como hizo Biden con su hijo que explicabas el otro día. Menudo tongo de sistema, la verdad.
0 K 19
g3_g3 #1 g3_g3
Esperemos que así sea.
2 K 26
powernergia #8 powernergia
Creo que con eso ya está dicho todo.

Delincuentes gobernando que necesitan una dictadura para no acabar entre rejas.
1 K 24
#5 bacilo
Ahí es donde debéis estar, bazofia humana
2 K 23
Dene #4 Dene
con ese argumento no se cómo no están ya haciendo cola para ir a votar .. a los otros
1 K 15
OCLuis #7 OCLuis
Eso o que en un país con tantas balas se pierdan algunas...
0 K 13
#11 trasparente
Las presidenciales de 2028 no las van a perder, porque no se van a celebrar, y si se celebran, serán un tongo o un pucherazo como los que hace su amigo Putin.
0 K 8
Manuel_A. #3 Manuel_A.
No las van a perder, utilizarán todos los medios del Gobierno para impedirlo.
"El que pueda hacer, que haga"
0 K 6

menéame