La sonda Voyager 1 llega al lugar más recóndito del espacio y encuentra un muro que está muy caliente

Los científicos lo describen como una frontera energética invisible: una capa delgada y caliente que separa la influencia del Sol del espacio interestelar. Allí, las partículas expulsadas por nuestra estrella se mezclan con las que vagan entre los sistemas estelares, generando una región turbulenta con temperaturas que alcanzan los 30.000 grados Celsius.

#4 harverto
Anda que si el final es una pared de cartón, pintada de negro...
biodi #5 biodi
#4 Con puntitos
Harkon #11 Harkon
#4 Y detrás hay un Splugorth manejando portales dimensionales...
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
"La sonda Voyager 1 llega al lugar más recóndito del espacio"
xD xD xD
Joder que nivel...
Cuñado #9 Cuñado
#2 Estos no han estado en Teruel.
Pertinax #1 Pertinax *
¡GO V'GER, GO!
tommyx #8 tommyx
#1 joder que venía a eso.
LLAP
bigmat #3 bigmat
Ha llegado al borde de nuestra canica.  media
HeilHynkel #10 HeilHynkel *
La gracia de el muro caliente es que a medida que el gas (viento solar) se expande (o se aleja del Sol) debería perder temperatura ... y no ganarla. Que sepamos no está cerca de nada caliente (si la sonda está a un día luz la estrella más cercana está a cuatro años y pico)

Eso mismo pasa con la corona solar, que está más caliente que la superficie cuando debiera ser al revés. Si alguien descubre el motivo, igual le dan un premio y todo.
ur_quan_master #12 ur_quan_master
#10 la velocidad de las partículas es muy alta, pero la densidad de materia es muy baja. Eso explica que esté a 30.000c pero no se funda.

¿ Donde está mi premio?
#13 Leclercia_adecarboxylata *
#10 #12 Podría establecerse uns zona de habitabilidad cerca de esos muros calientes?
#14 jradies
#12 Venía a esto...nah, es broma
#15 tyrrelco
#12 gracias por la explicación, no entendía cómo volaba nuestro bichín por ahí sin fundirse
Jakeukalane #7 Jakeukalane
¿Cuantas capas raras de estas ha atravesado ya?
¿Esto es sistema solar o es otro de los 300 bordes del sistema solar?
