La sonda Voyager 1 llega al lugar más recóndito del espacio y encuentra un muro que está muy caliente

Los científicos lo describen como una frontera energética invisible: una capa delgada y caliente que separa la influencia del Sol del espacio interestelar. Allí, las partículas expulsadas por nuestra estrella se mezclan con las que vagan entre los sistemas estelares, generando una región turbulenta con temperaturas que alcanzan los 30.000 grados Celsius.
Joder que nivel...
LLAP
Eso mismo pasa con la corona solar, que está más caliente que la superficie cuando debiera ser al revés. Si alguien descubre el motivo, igual le dan un premio y todo.
¿ Donde está mi premio?
¿Esto es sistema solar o es otro de los 300 bordes del sistema solar?