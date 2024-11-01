edición general
Ser amable con los demás mejora la salud mental más que buscar alegría para uno mismo

Cada vez hay más estudios que sugieren que el comportamiento prosocial, o el comportamiento destinado a ayudar a los demás, beneficia el bienestar. Sin embargo, la sociedad moderna suele poner más énfasis en los actos centrados en uno mismo en la búsqueda del bienestar. Para comprender los efectos de estas diferentes formas de bondad (hacia los demás o hacia uno mismo), llevamos a cabo un estudio de intervención de dos semanas con una muestra de la comunidad durante la pandemia de COVID-19 en 2020. [eng]

Uda #1 Uda
El egoísmo bueno.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 El envio defiende completamente lo contrario
#2 Poll
De toda la vida, es mejor dar que recibir. :troll:
Ripio #4 Ripio
¡Buenos días tengan ustedes!  media
#5 Pivorexico *
Me recuerda a un ex-compañero de trabajo muy huraño el ;

Con mi sorna casi cada día le preguntaba - " ¿Que tal la ulcera, Jesús?"

- joder que no tengo ulcera !!, ya , pero no tardaras en tenerla :troll:

Meses después me enteré : de que había sufrido un ataque al corazón ,el cual casi se lo lleva al otro barrio ; :-P

Por poco acierto :palm:
Ulashikali #6 Ulashikali
Me vais a disculpar, porque no tengo acceso al informe completo, pero una muestra de menos de 800 personas, con una duración de dos semanas, durante un periodo de eventos excepcionales (Covid...), no creo que demuestre absolutamente nada.
#7 Zambombaplayer
Una cosa es ser solidario y otra es serlo a cambio de nada.

M. Rajoy
#9 Toponotomalasuerte
#7 revisa la ortografía que te faltan haches.
#8 oscarcr80
Se amable con los demas, y los demas abusaran de tu amabilidad.

Hay una linea no fina, sino microscopica, con la amabilidad al igual que la tolerancia, en que se llega a ver la amabilidad como un defecto en vez de una virtud.
CerdoJusticiero #10 CerdoJusticiero
#8 Eh, no, para nada. Sé amable con los demás y alguno habrá que se tome la amabilidad como muestra de tener un carácter blando, tratará de aprovecharse, le dirás que no le dejas, fin.

Del mismo modo habrá quien se tomaría tu falta de amabilidad como debilidad y falta de seguridad en ti mismo, tratando también se sacar provecho.
cocolisto #11 cocolisto
Ser amable y buena persona es algo que los imbéciles no entienden y la bondad es sobre lo que haces,no a quién rezas.
