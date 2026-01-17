Senegal denuncia maltrato de Marruecos... y hubo gresca en la sala de Prensa: "Hemos estado hacinados"

La Federación senegalesa ha publicado en la mañana de este sábado un sorprendente y duro comunicado denunciado "maltrato" por parte de Marruecos a su delegación e insta al Comité Organizador a "tomar de inmediato todas las medidas correctivas para garantizar el respeto de los principios de juego limpio, igualdad de trato y seguridad indispensables para el éxito de esta fiesta del fútbol africano". La Federación senegalesa denunció una "clara falta de medidas de seguridad adecuadas.
| etiquetas: senegal , marruecos , africa
Vamos, que todo se mueve por intereses, sobres, etc ...
Arbitraje discutible (por no decir escandaloso).
Aficionados Senegaleses que intentaron invadir el campo.
Miembros del staff de Marruecos boicoteando a los jugadores senegaleses.
Y quieren / van a organizar el mundial.
Pues nada
x.com/CAF_Online/status/2013014981097255368
¿ Que no harán a escondidas ?
Diouf, el portero suplente de Senegal ayudando al portero titular a conservar la toalla .... y los marroquís (amego, segarro) robando toallas, en plena final de la Copa de Africa, retransmitida a todo el mundo.
www.elcorreo.com/deportes/futbol/lucha-portero-suplente-senegal-evitar
www.marca.com/futbol/copa-africa/2026/01/19/yehvann-diouf-evito-treta-
Y lo mejor es que ni el rey de Marruecos estaba en el campo, creo que no ha aparecido el todo el campeonato. El miserable que tiene a su pueblo en la pobreza.
Cero deportividad.
Y no era
- chavales sin futuro
- en un callejón
- en un barrio apartado
- a oscuras
- de madrugada.
Que era ...
- chavales con carrera deportiva
- en un estadio
- en la final de la Copa de Africa
- con miles de espectadores
- con decenas de cámaras y millones de espectadores.