Senegal denuncia maltrato de Marruecos... y hubo gresca en la sala de Prensa: "Hemos estado hacinados"

La Federación senegalesa ha publicado en la mañana de este sábado un sorprendente y duro comunicado denunciado "maltrato" por parte de Marruecos a su delegación e insta al Comité Organizador a "tomar de inmediato todas las medidas correctivas para garantizar el respeto de los principios de juego limpio, igualdad de trato y seguridad indispensables para el éxito de esta fiesta del fútbol africano". La Federación senegalesa denunció una "clara falta de medidas de seguridad adecuadas.