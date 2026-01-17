edición general
Senegal denuncia maltrato de Marruecos... y hubo gresca en la sala de Prensa: "Hemos estado hacinados"

Senegal denuncia maltrato de Marruecos... y hubo gresca en la sala de Prensa: "Hemos estado hacinados"

La Federación senegalesa ha publicado en la mañana de este sábado un sorprendente y duro comunicado denunciado "maltrato" por parte de Marruecos a su delegación e insta al Comité Organizador a "tomar de inmediato todas las medidas correctivas para garantizar el respeto de los principios de juego limpio, igualdad de trato y seguridad indispensables para el éxito de esta fiesta del fútbol africano". La Federación senegalesa denunció una "clara falta de medidas de seguridad adecuadas.

Veelicus #5 Veelicus
Lo de los chavales marroquies intentando robarle la toalla al senegales es para expulsar a Marruecos del mundial, es gravisimo, va en contra de cualquier Fair Play y si lo han hecho es porque se lo han ordenado desde la federacion marroqui.
11 K 146
madeagle #8 madeagle
#5 ¿A que no adivinas a que seleccion le han dado el premio Fair Play del torneo?
2 K 26
Veelicus #9 Veelicus
#8 en serio???, jajajajaja
0 K 13
#11 Daniel2000 *
#9 El presidente de la FIFA está cabreado por la actuación de Senegal ...

Vamos, que todo se mueve por intereses, sobres, etc ...
0 K 14
Dene #12 Dene
#8 teniendo en cuenta lo bien que se lleva Marruecos con Donald I ......
0 K 12
Huaso #21 Huaso
#5 la toalla….  media
1 K 30
#1 Daniel2000
Maltrato por parte de Marruecos a la selección rival.

Arbitraje discutible (por no decir escandaloso).

Aficionados Senegaleses que intentaron invadir el campo.

Miembros del staff de Marruecos boicoteando a los jugadores senegaleses.


Y quieren / van a organizar el mundial.

Pues nada
3 K 47
Meneanauta #23 Meneanauta
#10 El colmo
0 K 18
#15 Daniel2000
#13 Si eso hacen, en plena final, con miles de espectadores presenciales, decenas de cámaras, millones de televidentes ...

¿ Que no harán a escondidas ?
2 K 40
#2 Daniel2000 *
Los recogepelotas de la organización marroquí robando la toalla al portero de Senegal. Al final acabaron a golpes, luchando.

Diouf, el portero suplente de Senegal ayudando al portero titular a conservar la toalla .... y los marroquís (amego, segarro) robando toallas, en plena final de la Copa de Africa, retransmitida a todo el mundo.

www.elcorreo.com/deportes/futbol/lucha-portero-suplente-senegal-evitar


www.marca.com/futbol/copa-africa/2026/01/19/yehvann-diouf-evito-treta-
2 K 35
ewok #7 ewok
#2 Propongo la mediación del Premio FIFA de la Paz.
0 K 12
Findeton #13 Findeton
#2 Aquí se ve el vídeo de los recoge pelotas tocando las pelotas: x.com/i/status/2013119842602111414
1 K 26
ChingPangZe #22 ChingPangZe
#13 y el arbitro que? Increible.
1 K 20
afrofrog #24 afrofrog
#2 llevan haciéndolo todo el torneo, era obvio que también lo iban a hacer en la final
0 K 9
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Cero sorpresa
2 K 23
GeneWilder #6 GeneWilder *
A estos se les ríen todas las gracias.
1 K 20
#14 Otrebla8002
Una desfachatez, los marroquíes pensaban que se lo iban a regalar, y casi lo consiguen. Gracias a Senegal.
Y lo mejor es que ni el rey de Marruecos estaba en el campo, creo que no ha aparecido el todo el campeonato. El miserable que tiene a su pueblo en la pobreza.
0 K 11
Rogue #4 Rogue
Mal perder de los alauitas
0 K 9
#18 guillersk
#4 juraría que alauta es la casa reinante en marruecos, es como decir si pierde España: "mal perder de los Borbones "
0 K 10
#16 k-loc
Por favor, que se queden el mundial 2030 todo para ellos. Estaría bien una final Marruecos - España allí y que llevaran otro leñazo en los dientes, por espabilados. Que bien les estuvo.
0 K 7
hazardum #17 hazardum
Lo de los videos de la toalla es lamentable, recogepelotas e incluso un jugador ahí acosando al segundo portero de senegal para que no le diera la toalla al portero.

Cero deportividad.
0 K 7
#19 guillersk
#17 cero? -50000 deportividad
1 K 17
#20 Daniel2000
#17 "amego segarro" les faltaba decir.

Y no era
- chavales sin futuro
- en un callejón
- en un barrio apartado
- a oscuras
- de madrugada.

Que era ...
- chavales con carrera deportiva
- en un estadio
- en la final de la Copa de Africa
- con miles de espectadores
- con decenas de cámaras y millones de espectadores.
1 K 21

