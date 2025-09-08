·
8
meneos
34
clics
Sanciones a Israel hoy 8 septiembre Presidente de España
Una lista de 9 sanciones a Israel y una mas de ampliacion de ayudas.
|
etiquetas
:
sanciones
,
israel
,
gaza
,
genocidio
8
0
0
K
88
actualidad
relacionadas
#3
mente_en_desarrollo
#0
La página, como la UE, no encuentra las sanciones.
2
K
35
#4
JackNorte
*
#3
www.rtve.es/noticias/20250908/sanchez-declaracion-institucional-anunci
Refrescando , es lo malo de publicar pronto y cosas en directo. gracias por el aviso.
0
K
11
#1
itfish
Menos da una piedra, aunque va tarde y es insuficiente.
0
K
9
#2
txutxo
A buenas horas, mangas verdes.
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Refrescando , es lo malo de publicar pronto y cosas en directo. gracias por el aviso.