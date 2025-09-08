edición general
8 meneos
34 clics

Sanciones a Israel hoy 8 septiembre Presidente de España

Una lista de 9 sanciones a Israel y una mas de ampliacion de ayudas.

| etiquetas: sanciones , israel , gaza , genocidio
8 0 0 K 88 actualidad
4 comentarios
8 0 0 K 88 actualidad
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#0 La página, como la UE, no encuentra las sanciones.
2 K 35
JackNorte #4 JackNorte *
#3 www.rtve.es/noticias/20250908/sanchez-declaracion-institucional-anunci
Refrescando , es lo malo de publicar pronto y cosas en directo. gracias por el aviso.
0 K 11
itfish #1 itfish
Menos da una piedra, aunque va tarde y es insuficiente.
0 K 9
txutxo #2 txutxo
A buenas horas, mangas verdes.
0 K 6

menéame