Sánchez anuncia una ley para imponer el embargo de armas a Israel

Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación de un decreto para establecer por ley el embargo de armas a Israel por el genocidio en Gaza. Es una de las nueve medidas que el presidente del Gobierno ha anunciado en una comparecencia sin preguntas en Moncloa con las que España pretende aumentar la “presión” sobre Benjamin Netanyahu, aunque ha admitido que sin la voluntad de las grandes potencias mundiales y de la comunidad internacional no se puede poner fin a la masacre.