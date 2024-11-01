Sánchez anuncia una ley para imponer el embargo de armas a Israel

Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación de un decreto para establecer por ley el embargo de armas a Israel por el genocidio en Gaza. Es una de las nueve medidas que el presidente del Gobierno ha anunciado en una comparecencia sin preguntas en Moncloa con las que España pretende aumentar la “presión” sobre Benjamin Netanyahu, aunque ha admitido que sin la voluntad de las grandes potencias mundiales y de la comunidad internacional no se puede poner fin a la masacre.
Ya han hecho más que todos los gobiernos del autocacareado Mundo Libre. Aunque sea "tarde", se ha hecho, que es lo que importa. Feijóo y las derechas, todas ellas, jamás hubieran hecho una puta mierda. Bueno sí: chocarle la mano al corrupto y genocida de netanyahu y felicitarle. Como de hecho hemos visto que hacen.
1. Real Decreto que consolide el embargo de armas a Israel
2. Prohibición de paso de barcos con combustible para la guerra de Israel
3. Prohibición de paso de barcos con armas para la guerra de Israel
4. Prohibición de entrada al país de personas que hayan participado en el genocidio
5. Prohibición de importar de territorios ocupados en Gaza y Cisjordania
6. Limitación de servicio consular en territorios ocupados
7. Aumento de efectivos en misión humanitaria.
8. Aumento de contribución a la UNWRA
9. Aumento de cooperación con Gaza a los 150M
Por no mencionar tu férrea defensa de los genocidas sionistas, te pagan o algo?
Es todo postureo para levantar la popularidad
También otros productos. Patatas, por ejemplo.
Por suerte hay una mayoría en el Congreso con sentido común y decencia humana. Espero............
Esto es más para retratar a la obstrucción que para hacer algo positivo.
Lo que le importa a Israel es el tratado de colaboración económica con la UE y eso no lo va a tocar nadie, salvo irlandeses y belgas.
Sí, pero tarde
"Israel es un cabrón, pero es nuestro cabrón".
Aunque hay que reconocerle que haya cambiado de opinión al comenzar Israel con el genocidio.
El embargo, aislamiento y rechazo activo a una banda criminal no puede restringirse a dos cosas.
Lo de los erbenebes, como nunca lo he hecho...
Ahh y no vale arrepentirse de un día para el otro esperando perdón y blanqueamiento como acabaran haciendo todos, se merecen un boicot prolongado que desaliente esta volubilidad.
Por un lado PSOE y sus votantes habituales. Por otro Sumar y el resto de partidos.
per bueno, dejémoslo en que la intención también cuenta.
www.eldiario.es/internacional/espana-pais-ue-armas-municiones-importad
"“la prohibición de acceder al territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza”
¿entonses expulsamos de España a CAF por andar construyendo trenes que transportan colonos a asentamientos ilegales? vamos, mal no me parece
Que no es poco