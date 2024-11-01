edición general
Sánchez anuncia una ley para imponer el embargo de armas a Israel

Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación de un decreto para establecer por ley el embargo de armas a Israel por el genocidio en Gaza. Es una de las nueve medidas que el presidente del Gobierno ha anunciado en una comparecencia sin preguntas en Moncloa con las que España pretende aumentar la “presión” sobre Benjamin Netanyahu, aunque ha admitido que sin la voluntad de las grandes potencias mundiales y de la comunidad internacional no se puede poner fin a la masacre.

mariKarmo #3 mariKarmo *
España debe estar en el lado bueno de la historia. A pesar de la lamentable oposición que tenemos.  media
shake-it #2 shake-it
Casi un año y 70.000 muertos después... Pero al menos parece un movimiento de verdad y no un brindis al sol sonriendo a cámara.
15 K 133
#18 aauivozcrx
#2 dos* años
nospotfer #28 nospotfer
#18 702 días para ser exactos
Supercinexin #31 Supercinexin
#2 No hay que ponerse exquisitos echando mierda sobre el Gobierno "porque lo han hecho tarde" cuando toman medidas sensatas, dignas de un país democrático y que benefician al Mundo y ponen a España en el lado bueno de la Historia.

Ya han hecho más que todos los gobiernos del autocacareado Mundo Libre. Aunque sea "tarde", se ha hecho, que es lo que importa. Feijóo y las derechas, todas ellas, jamás hubieran hecho una puta mierda. Bueno sí: chocarle la mano al corrupto y genocida de netanyahu y felicitarle. Como de hecho hemos visto que hacen.
#39 Nouser
#2 Eh, se han dado más prisa que con la ley mordaza.
juandeirun #6 juandeirun
Y otra vez más terminan llevándose a término propuestas de Podemos.
Mangione #21 Mangione
#6 Pero no dirán nada y se lo apuntarán como propio, como no lo dijeron ni dicen con el tema policial, judicial, mediático...
leader #17 leader
Han sido 9 medidas, no una:

1. Real Decreto que consolide el embargo de armas a Israel
2. Prohibición de paso de barcos con combustible para la guerra de Israel
3. Prohibición de paso de barcos con armas para la guerra de Israel
4. Prohibición de entrada al país de personas que hayan participado en el genocidio
5. Prohibición de importar de territorios ocupados en Gaza y Cisjordania
6. Limitación de servicio consular en territorios ocupados
7. Aumento de efectivos en misión humanitaria.
8. Aumento de contribución a la UNWRA
9. Aumento de cooperación con Gaza a los 150M
platypu #32 platypu
#17 150 millones que gestionara una organizacion terrorista, que podria salir mal?
#37 Nouser
#32 Los 150 millones no van para Israel.
Sr.No #47 Sr.No
#32 Se te ve sistemáticamente aliado con los "wenos", eh. Todo el día mandando la misma clase de noticias, rebuscando entre toda la inmundicia a ver si encuentras la siguiente noticia de inmigrante violador para dar alas a tu discurso.

Por no mencionar tu férrea defensa de los genocidas sionistas, te pagan o algo?
ElenaCoures1 #49 ElenaCoures1
#32 Esperemos que vayan a agencias de cooperación, aunque da igual
Es todo postureo para levantar la popularidad
sillycon #34 sillycon
#17 Y de importar tecnología y armas a Israel qué. Me consta que compramos bastante.
También otros productos. Patatas, por ejemplo.
JuanCarVen #1 JuanCarVen
Van a terminar haciendo mejores medidas de bloqueo los estibadores que lo gobiernos.
Graffin #10 Graffin
#7 Es un decreto ley. Entra en vigor en su declaración pero hay que ratificarlo con votación en el congreso en 30 días si no recuerdo mal. Si no se aprueba se suspenden sus efectos excepto los de los 30 días que ha estado en vigor.
mariKarmo #13 mariKarmo *
#9 #10 gracias por la info!

Por suerte hay una mayoría en el Congreso con sentido común y decencia humana. Espero............
Asimismov #15 Asimismov
#13 sigue esperando.
Esto es más para retratar a la obstrucción que para hacer algo positivo.
Lo que le importa a Israel es el tratado de colaboración económica con la UE y eso no lo va a tocar nadie, salvo irlandeses y belgas.
Graffin #4 Graffin
Ya sabemos que dos partidos a favor del genocidio van a votar en contra, no?
#5 rekus
#4 Consecuentes con su ideología: El dinero por encima de la vida humana.
mariKarmo #7 mariKarmo
#4 Es un RDL, creo que eso no se vota. Creo eh.
Asimismov #9 Asimismov
#7 si que se vota, y si pierden se deshace.
t3rr0rz0n3 #19 t3rr0rz0n3
#4 tres o cuatro, porque Junta también es equipo genocida. Y UPN me da que también
#27 Padomon
#4 de hecho, yo creo que Sánchez cuenta con ello. Si gana la votación, queda bien frente a su electorado. Si no, queda peor el pp frente al electorado de izquierda y el moderado, y encima pueden seguir haciendo negocio con el argumento de "yo lo intenté, pero estos no me han dejado". Win-win de manual.
nospotfer #30 nospotfer
#4 Hasta PP y Vox tienen en sus filas gente en contra del genocidio. Este es el nivel al que ha llegado Netanyahu.
mono #41 mono
#30 Es una buena patata caliente la que tiene el PP. Sus líderes justificando la destrucción de Palestina, y algunos medios, como Antena3, en contra.
#44 Abril_2025
#41 No la tiene, se abstendrá.
jonolulu #23 jonolulu
Ha cerrado la comparecencia con "España está en el lado correcto de la historia".

Sí, pero tarde
sillycon #36 sillycon
#23 Mejor tarde que nunca.
chemari #20 chemari
Y alguien me explica por que con Rusia se consiguió de la noche a la mañana y con Israel hacen falta 2 años de tramite?
Nas2meetu #24 Nas2meetu
#20 porque a Israel le apoya USA, a Rusia no.
llorencs #38 llorencs
#20 Porque Rusia es "enemigo" e Israel es aliado y amigo del amo EEUU.
#48 Abril_2025
#20 Te lo explica Reverte.

"Israel es un cabrón, pero es nuestro cabrón".

Aunque hay que reconocerle que haya cambiado de opinión al comenzar Israel con el genocidio.
AntiTankie #42 AntiTankie
¿No éramos acaso lacayos de EE. UU.? :troll:
pitercio #11 pitercio *
Y patatas del Mercadona y dátiles del Carrefour y cualquier mierda de McDonalds, software, visados...
El embargo, aislamiento y rechazo activo a una banda criminal no puede restringirse a dos cosas.
#46 pirat
#11 A lidl y aldi tampoco les preocupa colaborar con el sionismo. Yo ya hace meses que dejé de financiar el genocidio de esta forma y busco formas menos sádicas de consumir.
Lo de los erbenebes, como nunca lo he hecho...
Ahh y no vale arrepentirse de un día para el otro esperando perdón y blanqueamiento como acabaran haciendo todos, se merecen un boicot prolongado que desaliente esta volubilidad.
Mark_ #29 Mark_
Esto tiene muchísima pinta de que viene exigido por Sumar, así que probablemente se venga coalición:

Por un lado PSOE y sus votantes habituales. Por otro Sumar y el resto de partidos.
sillycon #35 sillycon
No creo que tenga un impacto real en nada.
per bueno, dejémoslo en que la intención también cuenta.
#40 JanSolo *
El que piense que votando al PP iba a conseguir algo mejor que esto, se equivoca. El que piense que votando a otros más a la izquierda que el PSOE no se conseguiría aun más, también se equivocan.
#8 thekeeper
También podrían dejar de comprarle armas y municiones

www.eldiario.es/internacional/espana-pais-ue-armas-municiones-importad
Estoeslaostia #14 Estoeslaostia
Tranquilos. En 6 meses, PPBuagrsks remitirán esto y volveremos a estar en el lado de bueno....del mal.
nospotfer #25 nospotfer
Me esperaba algo más, pero lo aplaudo. Cada vez me gusta más Pedro Sánchez.
#43 amusgada
me quedo cola duda

"“la prohibición de acceder al territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza”

¿entonses expulsamos de España a CAF por andar construyendo trenes que transportan colonos a asentamientos ilegales? vamos, mal no me parece
#33 Raichu
Ya iba tocando
DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
Embargar es no venderles ni comprarles?
Andreham #22 Andreham
Recomiendo no coger trenes, ni aviones, ni visitar mercados y festivales (Oktoberfest, navideños...) este año.
Kmisetas #12 Kmisetas
Y luego no consiguen sacar unos presupuestos ni pactando con el mismísimo Diablo, por cierto, cosa que juraron que nunca harían.
#26 lectordigital
Medida que no sirve para nada excepto para rascar algún voto de extremaizquierda
#45 Alcalino
#26 sirve para empezar a romper el tabú de que Israel es intocable.

Que no es poco
