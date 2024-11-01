edición general
34 meneos
61 clics
Declaración institucional de Pedro Sánchez para anunciar nuevas medidas contra el genocidio en Gaza

Declaración institucional de Pedro Sánchez para anunciar nuevas medidas contra el genocidio en Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza una declaración institucional, desde La Moncloa, para anunciar nuevas medidas contra el genocidio en Gaza.

| etiquetas: genocidio , gaza
28 6 0 K 272 actualidad
4 comentarios
28 6 0 K 272 actualidad
#4 veratus_62d669b4227f8
No soy votante del PSOE pero desde luego en este momento estoy orgulloso de la politica de este gobierno en este tema. Espero que tenga la valentia para cumplir todo lo que ha dicho hoy y que sepa aguantar todas las presiones ya amenazas que habran de llegarle tanto del mundo empresarial como del zanahorio y de alguno de.nuestros ”socios" comunitarios, las críticas e insultos de los patriotas muy cristianos y muy españoles se dan por descontadas y total, las iba a tener igual hiciese lo que hiciese.
3 K 27
cocolisto #2 cocolisto
¿Ni una llamada de atención a sus socios europeos ante su inacción cuando no cooperación?
0 K 20
Lamantua #1 Lamantua *
Hablas muchas cosas de izquierdas, pero cuando haces/cumples alguna..? La última ley que incumples es la ley ELA. Se sabe cuando vamos a elecciones..? Es para un amigo. :troll:
0 K 8
#3 veratus_62d669b4227f8
#1 A elecciones se ira cuando toque. Tu tranquilo.
0 K 7

menéame