17
meneos
51
clics
VÍDEO | Daniel Guzmán desmonta la tauromaquia en un minuto: "Sólo existe por las subvenciones"
El actor y director, ganador de dos premios Goya, arremete contra la tauromaquia en una entrevista viral ...
etiquetas
actores
toros
subvenciones
actualidad
#3
Emotivo
Un espectáculo insulso, repetitivo hasta la saciedad y muy violento no puede ser subvencionado.
2
K
39
#5
YeahYa
#3
Esto incluye el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid no?
0
K
20
#4
Somozano
Como el cine español
1
K
19
#2
Barney_77
*
Aparte de director y actor también es un delincuente condenado por echar a palos a unos okupas de una casa de su propiedad. Y si, los toros son una basura que sobrevive por tardofranquistas y subvenciones.
0
K
13
#1
curaca
Próximamente en las Ventas, en barrera, siéndole dedicado el quinto de la tarde
0
K
9
5
comentarios)
