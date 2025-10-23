edición general
VÍDEO | Daniel Guzmán desmonta la tauromaquia en un minuto: “Sólo existe por las subvenciones”

El actor y director, ganador de dos premios Goya, arremete contra la tauromaquia en una entrevista viral ...

5 comentarios
#3 Emotivo
Un espectáculo insulso, repetitivo hasta la saciedad y muy violento no puede ser subvencionado.
2
YeahYa #5 YeahYa
#3 Esto incluye el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid no?
0
#4 Somozano
Como el cine español
1
Barney_77 #2 Barney_77 *
Aparte de director y actor también es un delincuente condenado por echar a palos a unos okupas de una casa de su propiedad. Y si, los toros son una basura que sobrevive por tardofranquistas y subvenciones.
0
curaca #1 curaca
Próximamente en las Ventas, en barrera, siéndole dedicado el quinto de la tarde :-D
0

