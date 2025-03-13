edición general
Rufián, tras la dimisión de Mazón: "Cobarde, falaz y perversa"

Rufián, tras la dimisión de Mazón: "Cobarde, falaz y perversa"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado este lunes de "cobarde, falaz y perversa" el anuncio de dimisión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, quien también ha apelado a la mayoría parlamentaria de Les Corts Valencianes para elgir nuevo jefe del Consell.

#12 #8 Si no dimite, malo.
Si dimite (y no renuncia al aforamiento para que la jueza pueda llevarlo a sede judicial para saberse toda la verdad y los familiares de las victimas puedan cerrar este capitulo y tener un poco de paz) es igualmente un cobarde, falaz y perversa.
Supercinexin #35 Supercinexin
#18 No. Con Ábalos no aplica la misma lógica. No sé qué tiene que ver aquí Ábalos, un ministro supuestamente corrupto (recordemos que aún no se le ha juzgado ni establecido sentencia alguna) y que fue inmediatamente cesado por Pedro Sánchez aún cuando él argumentaba que era inocente, frente a un Presidente de la Generalidad Valenciana demostradamente mentiroso, cobarde, que ha escurrido el bulto durante más de un año en la mayor catástrofe natural de España con 200 y…   » ver todo el comentario
wildseven23 #1 wildseven23
Algo que pensamos todos.
Tarod #18 Tarod
#1 Correctisimo lo que dice Rufián.
Pero oye, ojalá hubiese dicho lo mismo con Ábalos. Que aplicaba la misma lógica
aritzg #47 aritzg
#18 Y ETA? Y venezuela?
obmultimedia #50 obmultimedia
#1 Ha hecho una dimision en diferido en forma de simulacion.
Drebian #52 Drebian
#1 ¡Ojala! Pero no, por desgracia
oceanon3d #9 oceanon3d *
Me interesa mas lo que teóricamente al 99,99% le haya ofrecido Feijoo:

Te dejamos aforamo, así solo te podrán juzgar nuestros soldados del TSJV y saldrás indemne.

Te colocaremos en un chiringuito que te garantice la vida rosa hasta que te jubiles .
#13 El_dinero_no_es_de_nadie *
#9 Anda, mira cómo Abalos.
Pues resulta que el acta de diputado es de la persona, no del partido, es lo mismo que ocurre con Abalos

#12 Ya te lo había dicho, como Abalos
oceanon3d #15 oceanon3d
#13 Pues si; un indigno. ¿no te has enterado aun de sus andanzas? ,,, yo desde luego no lo defiendo como parece tu si a Mazon.
16 K 127
#39 baronluigi
#15 te vote negativo sin querer.
chemari #19 chemari *
#13 lanzando un y tu más contra alguien que ni siquiera sabes si vota al psoe. Nivelón eh?
xiobit #26 xiobit
#13 ¿Entonces ya podemos decir que Mazon es como Abalos?
Los dos estaban con "señoritas" cuando no debían, eso sí lo de Mazon tiene 229 razones para ser catalogado de mucho peor.
#32 egon_
#13 Has dicho Ábalos, 3 veces, 3 cuencos de arroz más para tu despensa.
2 K 12
#27 lorne_malvo
#9 Mazón esta muerto políticamente. Le dejaran de diputado y tal un tiempo, pero lo mandaran a casa tan pronto encuentre algo.
#57 rafeame
#27 o acabará en el Senado
elGude #10 elGude
Debería dimitir y convocar elecciones, esto no es hacer nada, es quitar a Mazón y poner a otro del PP, es no hacer nada.
#23 Vespas
Qué maravilla ver a los fanboys del PP de par de mañana sudando sangre teniendo que defender esto. :-D.
6 K 65
tommyx #30 tommyx *
#23 "en un acto heroico y de honestidad, para no perjudicar al partido, sin haber hecho nada malo, por culpa de la presión mediática de una docena de radicales , dimite :foreveralone: "

Te puede valer?
#51 Vespas
#30 Jaja. Da para camiseta y todo. :-D.
tommyx #53 tommyx
#51 talla xxxl tendria que ser con tanto texto xD xD xD
wildseven23 #14 wildseven23
#7 Lo sabes perfectamente, pero tu propósito en Menéame sabemos que esparcir bulos y tergiversar las palabras de todos aquellos que no sean derechuza. Dimisión sin más, que se largase, no que se quedase siendo aforado como el jodido cobarde y criminal que es.
#16 Juanjolo *
#14 que dimita Sánchez: familia y ministros imputados, y sin presupuestos y un ivestigandose financiacion ilegal y 0 gobernabilidad.

Mazon ahí lo tienes ya ha dimitido, y en Extremadura convocan elecciones por no tener presupuestos mientras Sánchez se agarra al poder como un tirano dictador.
#37 vGeeSiz *
#16 pero vamos a ver, Sánchez = de los buenos, todo lo que haga o le pase está bien, no miente, cambia de opinión

Los otros = lo que hagan, todo mal, fachosfera, genocidio
RoneoaJulieta #38 RoneoaJulieta *
La soberanía reside en el pueblo..... pero nos la han secuestrado.
¿Cómo es posible que «x» miles de firmas no puedan forzar unas nuevas elecciones?
¿Cómo es posible que votando listas cerradas, el escaño pertenezca a un individuo en propiedad?
¿Cómo es posible que, siendo la Justicia igual para todos, ciertos fulanos solo pueden ser juzgados por el Supremo, mientras que a los Juan Pueblo nos juzga un Tribunal Ordinario (sinónimo de vulgar)
La casta ha montado un statu quo para blindarse y en eso están casi todos de acuerdo.
#45 tierramar
Esto es reirse del pueblo: que la muerte de 237 en la DANA, la muerte de mujeres por la orden de no hacer más pruebas, la muerte de bomberos en incendios previsibles, las muertes en las residencias de Madrid, el caso Montoro,... acabe todo con la dimisión de uno (que ya le encontraran como vivir por encima de sus posibilidades ) , y todos los demás sigan como si no pasara nada, a espaldas al pueblo, condenandole a sufrir, morir,...
haprendiz #44 haprendiz
Me encanta el olor a multicuentas rabiosos por las mañanas. ¿Sabes esa sensación?

Cuando entras en hilos como este de Menéame y está todo perdido de bilis de fachas hiperventilando... Es que te alegra el lunes, coño.
#48 tierramar
Miremos con perspectiva: Si el PP en lugar de gobernar en comunidades, gobernara en la nación y fuera responsable de: 237 muertes en la DANA; de incendios por falta de previsión y muerte de bomberos, muerte de mujeres y mastectomías por querer ahorrar en pruebas médicas para darselo a las empresas privadas, el caso de Montoro (GRAVISIMO), los casos y muertes en torno a Ayuso... Se hubiera presentado una moción de censura contra dicho gobierno y partido. Que con todo esto y más, todo termine sólo con la dimisión de Mazón, y el PP siga gobernando en la mayoria de comunidades es un ESCÄNDALO, es reirse y despreciar a los españoles. A esto se le llama cleptocracia o crimencracia.
#58 tierramar
#48 EL COLMO: que en lugar de dejar que sea el pueblo quien elija su gobierno; lo elija el mismo PP!!!
#41 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Primero iba a dimitir solo como presidente del PP.

Ahora dimite como Presiendente de la Generalitat, gran cambio. No sabía que aún dimitiendo, podía no convocar elecciones. Si se confirma esto, el balón está en manos de su escisión, VOX.
#49 JotaMcnulty
tampoco se ha juzgado todavía a Mazon, mente amorfa. Que eres un mente amorfa.
1 K 26
javibaz #3 javibaz
Ni una sola mentira.
#6 pirat
Lo chungo de a mazon no fue su in gestión si no su chulesca post.
#43 baronluigi *
#40 Y clonazos fachapobres a intentar desviar siempre la atención.
TALIVAN_HORTOGRAFICO #25 TALIVAN_HORTOGRAFICO
#7 Cuál tipo Qué tipo
1 K 13
#29 Juanjolo
#25 es cual, que viene de cuala
BM75 #24 BM75 *
#7 ¿Tú vienes a dar lecciones de llorar? No lees ni lo que escribes. Qué pena...
#28 Juanjolo
#24 tu es que igual pedias la dimisión tipo C, la que incluye 10 latigazos
Fj_Bs #56 Fj_Bs
Mazón se aseguraría dos años con sueldo público de 75.000 euros si resiste hasta julio
Espero se le pueda suspender esta ventaja , que se votaron entre ellos ,seria de lo mas injusto premiar , por mala gestion
www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/03/13/mazon-aseguraria-a
Cosmos1917 #33 Cosmos1917 *
Tampoco esperaba más de de uno del PP la verdá. La sorpresa hubiera sido hacer otra cosa.
#42 araujos34
Razón tiene. Una lastima que no se aplique el mismo criterio a si mismo, a los suyos y a los que apoya.
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Si no dimite, malo.
Si dimite, cobarde, falaz y perversa.

Parece que la cosa consiste en quejarse por todo en vez de alegrarse de que no siga un inútil
oceanon3d #12 oceanon3d *
#8 Si no dimite, malo.
Si dimite (y no renuncia al aforamiento para que la jueza pueda llevarlo a sede judicial para saberse toda la verdad y los familiares de las victimas puedan cerrar este capitulo y tener un poco de paz) es igualmente un cobarde, falaz y perversa.
avalancha971 #21 avalancha971 *
#8 Dimitir de sus obligaciones es precisamente lo que ya hizo aquella tarde en el Ventorro.

Lo que tiene que hacer es dimitir de sus privilegios. Y sigue sin hacerlo.
#31 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#8 Porque la mayoría de 'interesados', más allá de los afectados por el desastre de la gestión de la DANA, lo que busca es que haya elecciones. Si hace esto es que el PP no lo ve claro ir a elecciones, así que todo queda en manos de VOX. Si tiene buenas expectativas, de ganar escaños, a lo mejor se la juega igualmente y tenemos elecciones.
Fernando_x #36 Fernando_x
#8 No, no, no, no. No tergiverses. Lo cobarde ha sido la forma de dimitir.
wildseven23 #4 wildseven23
#2 Se pedía otro tipo de dimisión, y lo sabes. Pero, como buen multicuentas, solamente buscas blanquear la derechuza asquerosa que tenemos en este país. Y no te sale.
#7 Juanjolo *
#4 que se pedía otro tipo de dimisión? Cuál tipo? La opción B? Jajaj anda vamos, a llorar al baño
Tyler.Durden #46 Tyler.Durden
#4 No le des coba al trolazo que cobra por comentario.
strike5000 #5 strike5000
#2 Si no dimite, que debería dimitir. Si dimite, que es un cobarde. Y así funciona la política en general...
#11 Juanjolo *
#5 fíjate la izquierda que oposición son, pues cuando gobiernan gobiernan igual; así a lo "probando", a "lo primero que se me ocurre y ya lo arreglaré"
OCLuis #22 OCLuis
#11 Me da igual quien me gobierne. Solo le pido que no me mate ni a mí ni a los míos.
#40 Juanjolo *
#22 #34 es innegable que la izquierda está toooodo el rato utilizando una estrategia que es la de elevar a nivel nacional cualquier cosa de ámbito autonomico local y utilizando a la gente para ello, mientras tanto el gobierno central hace un esfuerzo brutal para esconder, distraer y lavarse las manos ante temas propios para que no se hable de ello. Y da igual utilizar para ese fin a muertos o catástrofes o pandemias
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#2 18 meses, creo que dijo. En política mesetaria. Pero que va a hacer si no, trabajar?
#20 Juanjolo
#17 menudo fiera está hecho
ahoraquelodices #34 ahoraquelodices
#2 No has tardado ni un día en venir a vendernos que tras la dimisión de Mazón todo un año de mentiras del PP Valenciano y nacional ya es agua pasada.
#54 Leon_Bocanegra
#2 que de las palabras de rufián tú entendieses que iba a estar en política solo nueve meses dice mucho de tus entendederas.
Y tus entendederas dicen mucho de tu ideología.
#55 Juanjolo *
#54 pues no se que entiendes tú de esto

www.tiktok.com/@alsanmol/video/7270501823516036384?lang=es

Ah bueno que eran 18 meses como maximo...
#59 Leon_Bocanegra
#55 no pincho un enlace de tiktok ni con tu ratón. Pero cualquiera con medio cerebro sabe perfectamente que lo que decía rufián era que en 18 meses iban instaurar la republica catalana y por lo tanto se iría del congreso de los diputados, porque una vez instaurada la republica catalana él no pintaba nada en Madrid.
Insisto, eso lo entiende cualquiera con medio cerebro.
#60 Juanjolo *
#59 pues será que no quiere impusar la republica catalana. Porque vive de puta madre en Madrid. Cobrando ese sueldazo sin mayores problemas. Se ha relajado digamos.
