Rufián, tras la dimisión de Mazón: "Cobarde, falaz y perversa"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado este lunes de "cobarde, falaz y perversa" el anuncio de dimisión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, quien también ha apelado a la mayoría parlamentaria de Les Corts Valencianes para elgir nuevo jefe del Consell.
Si dimite (y no renuncia al aforamiento para que la jueza pueda llevarlo a sede judicial para saberse toda la verdad y los familiares de las victimas puedan cerrar este capitulo y tener un poco de paz) es igualmente un cobarde, falaz y perversa.
Pero oye, ojalá hubiese dicho lo mismo con Ábalos. Que aplicaba la misma lógica
Te dejamos aforamo, así solo te podrán juzgar nuestros soldados del TSJV y saldrás indemne.
Te colocaremos en un chiringuito que te garantice la vida rosa hasta que te jubiles .
Pues resulta que el acta de diputado es de la persona, no del partido, es lo mismo que ocurre con Abalos
#12 Ya te lo había dicho, como Abalos
Los dos estaban con "señoritas" cuando no debían, eso sí lo de Mazon tiene 229 razones para ser catalogado de mucho peor.
Te puede valer?
Mazon ahí lo tienes ya ha dimitido, y en Extremadura convocan elecciones por no tener presupuestos mientras Sánchez se agarra al poder como un tirano dictador.
Los otros = lo que hagan, todo mal, fachosfera, genocidio
¿Cómo es posible que «x» miles de firmas no puedan forzar unas nuevas elecciones?
¿Cómo es posible que votando listas cerradas, el escaño pertenezca a un individuo en propiedad?
¿Cómo es posible que, siendo la Justicia igual para todos, ciertos fulanos solo pueden ser juzgados por el Supremo, mientras que a los Juan Pueblo nos juzga un Tribunal Ordinario (sinónimo de vulgar)
La casta ha montado un statu quo para blindarse y en eso están casi todos de acuerdo.
Cuando entras en hilos como este de Menéame y está todo perdido de bilis de fachas hiperventilando... Es que te alegra el lunes, coño.
Ahora dimite como Presiendente de la Generalitat, gran cambio. No sabía que aún dimitiendo, podía no convocar elecciones. Si se confirma esto, el balón está en manos de su escisión, VOX.
Cuál tipoQué tipo
Espero se le pueda suspender esta ventaja , que se votaron entre ellos ,seria de lo mas injusto premiar , por mala gestion
Si dimite, cobarde, falaz y perversa.
Parece que la cosa consiste en quejarse por todo en vez de alegrarse de que no siga un inútil
Si dimite (y no renuncia al aforamiento para que la jueza pueda llevarlo a sede judicial para saberse toda la verdad y los familiares de las victimas puedan cerrar este capitulo y tener un poco de paz) es igualmente un cobarde, falaz y perversa.
Lo que tiene que hacer es dimitir de sus privilegios. Y sigue sin hacerlo.
Y tus entendederas dicen mucho de tu ideología.
Ah bueno que eran 18 meses como maximo...
Insisto, eso lo entiende cualquiera con medio cerebro.