La represalia iraní devasta Tel Aviv y provoca un éxodo masivo, con 9.115 casos de daños registrados hasta el día 10 de marzo [eng]

Los ataques con misiles iraníes durante 12 días han causado una destrucción generalizada en Israel, con 9.115 casos de daños registrados, incluyendo 4.609 solo en Tel Aviv, según el Jerusalem Post. La vida social en la capital se ha paralizado, con 205 heridos en 24 horas lo que eleva el total desde el 28 de febrero hasta el 10 de marzo a 2.557; y los ciudadanos desesperados acuden en masa al aeropuerto Ben Gurion en busca de refugio. El gobierno ha limitado la cantidad de personas que pueden abandonar el país y también limitó los vuelos.