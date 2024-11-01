edición general
6 meneos
23 clics
La represalia iraní devasta Tel Aviv y provoca un éxodo masivo, con 9.115 casos de daños registrados hasta el día 10 de marzo [eng]

La represalia iraní devasta Tel Aviv y provoca un éxodo masivo, con 9.115 casos de daños registrados hasta el día 10 de marzo [eng]

Los ataques con misiles iraníes durante 12 días han causado una destrucción generalizada en Israel, con 9.115 casos de daños registrados, incluyendo 4.609 solo en Tel Aviv, según el Jerusalem Post. La vida social en la capital se ha paralizado, con 205 heridos en 24 horas lo que eleva el total desde el 28 de febrero hasta el 10 de marzo a 2.557; y los ciudadanos desesperados acuden en masa al aeropuerto Ben Gurion en busca de refugio. El gobierno ha limitado la cantidad de personas que pueden abandonar el país y también limitó los vuelos.

| etiquetas: geoestrategia , economía , guerra , desvatación
5 1 0 K 93 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 93 actualidad
#4 Scutarius
es lo que tiene romantizar la guerra. Cayetana Álvarez de Toledo aprueba lo que les está pasando a los israelíes.
1 K 25
Supercinexin #1 Supercinexin
Aquí que no vengan.
0 K 19
#2 tierramar *
video del ataque a Tel-Aviv www.meneame.net/m/actualidad/miedo-cambia-bando-2 El miedo cambia de bando
El miedo cambia de bando
0 K 15
Agetro #3 Agetro
Se pensaban que iban a hacerlo igual que en Palestina ...
0 K 6

menéame