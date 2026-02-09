edición general
El «regalo» envenenado a una ganadera asturiana de 30 años: Adif le ofrece 6,50 euros por abandonar su explotación

La nave de Verónica Molleda, que gestiona desde 2022 una ganadería de carne en La Carrera, va a ser expropiada para llevar a cabo los trabajos de duplicación de la vía de ancho métrico entre Pola de Siero y La Carrera. Transportes le ofrece «6,50 euros por daños y perjuicios». Admite sentirse «con la espalda abierta» al no saber cuándo le van «a mandar marchar»... carta del Ministerio de Transportes que le informaba que la nave en la que se ubican su medio centenar de vacas, crías y toros de raza Asturiana de los Valles, propiedad de sus abuelo

Javi_Pina #1 Javi_Pina
No se cómo calculan las indemnizaciones pero está no te da ni para pagar el valium.
#2 Cuchifrito
#1 No se, pero es que ella no es dueña de lo expropiado, lo que le ofrecerán es por las molestias de cambiar de sitio de alquiler y parece que lleva bastante tiempo avisada porque dice que lleva buscando un año. Aun así es ridículo claro el importe.
Javi_Pina #5 Javi_Pina *
#2 no, si me ha quedado claro, he leído el artículo (aunque parezca mentira) pero si estiman que tienen que indemnizarla (por daños y perjuicios) no acabo de entender la cuantía, porque me parece más un insulto que una indemnización, es mejor no haber hecho nada y sacarla de una patada. Cc #4
#4 euquesei
#1 Los abuelos son los propietarios y van a recibir 37500€ por la propiedad. A ella que solo es la inquilina pues la liberan de pagar el alquiler y la indemnizan, si con una cantidad irrisoria, pero es que a ella no le quitan propiedad ninguna.
Bourée #6 Bourée
#4 Pero le quitan su medio de vida y sustento.
taSanás #8 taSanás
#6 cuando tu medio de vida depende de una sola cosa, que no es tuya, estás jodido
Bourée #9 Bourée
#8 Sí, como la mayoría
taSanás #11 taSanás
#9 mal de muchos…
Supercinexin #10 Supercinexin
#1 Si en cambio Verónica tuviese que heredar dicha nave de algún tío fallecido, la misma Administración le diría que la nave vale 540.000€.
g3_g3 #3 g3_g3
Renfe ahora Adif, siempre ha tenido licencia para robar via expropiación.
nemeame #7 nemeame *
Que generosos, le llega justo para comprarse unos clinex y echarse a llorar :troll:
