Los documentos de Epstein muestran indicios de su papel en el auge reaccionario online

El multimillonario traficante sexual se reunió con el fundador de 4chan y financió a influencers de la 'alt-right' para difundir teorías de la conspiración sobre redes pedófilas. Mientras QAnon construía un mito sobre "una élite pedófila del Partido Demócrata", Epstein, el verdadero traficante sexual con vínculos con las élites políticas de ambos partidos, operaba en la sombra para difundir estas mismas narrativas.

| etiquetas: epstein , redes sociales , alt-right , pizzagate
4 comentarios
powernergia #2 powernergia
Epstein, conspiración, bulos, ultraderecha, Israel.

Básicamente el próximo gobierno de España.
Supercinexin #1 Supercinexin
Es o la Derecha de los billonarios occidentales o la Humanidad. Las dos cosas no caben en el mismo planeta. Debemos elegir una.
#3 Abajo
La nueva ultraderecha es un pelele del sionismo. Está por ver si una vez despertado el monstruo pueden controlarlo, si los ultras, que se declaran abiertamente antisemitas, descubren el pastel, se les volverá en contra pero igual es lo que buscan para seguir repoblando Israel.
#4 Comorr
Epstein y opositores en España.
Joder con la ida de olla.
Esta no la vi venir.

Epstein como oposición a Pedro Sánchez. :wall: :wall: :wall: :wall:
