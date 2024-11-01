edición general
La RAE: "«feliz 2026», sin punto ni espacio tras el primer dos"

Los años se escriben sin punto, coma ni espacio entre la cifra que marca los millares y la que indica las centenas. En los medios de comunicación pueden encontrarse frases como «Os deseamos un feliz y próspero 2.026», «Se prevé un presupuesto para 2.026 de 150 millones» o «Llega la baliza que necesitarás este 1 de enero de 2.026». De acuerdo con la Ortografía de la lengua española, en los números que designan los años nunca se utiliza punto, coma ni espacio entre las unidades de millar y las de centena.

#1 Leclercia_adecarboxylata
Cuestión distinta es que ese número no exprese un año en sí, sino una cantidad de años, caso en el que sí es posible introducir un espacio fino (Hace 40 000 años), pero no el punto ni la coma, de modo que no serían apropiadas las siguientes grafías: Hace 40.000 años ni Hace 40,000 años.
Aokromes #2 Aokromes *
#1 de hecho tambien seria incorrecto "2 000" euros solo se permite en cifras de 5 o mas digitos.
#4 owiks
La norma útil es: 123'456'789.0123
