La RAE: "«feliz 2026», sin punto ni espacio tras el primer dos"

Los años se escriben sin punto, coma ni espacio entre la cifra que marca los millares y la que indica las centenas. En los medios de comunicación pueden encontrarse frases como «Os deseamos un feliz y próspero 2.026», «Se prevé un presupuesto para 2.026 de 150 millones» o «Llega la baliza que necesitarás este 1 de enero de 2.026». De acuerdo con la Ortografía de la lengua española, en los números que designan los años nunca se utiliza punto, coma ni espacio entre las unidades de millar y las de centena.