Racismo institucional en EE.UU: ICE quiso deportar a una nativa americana

Leticia Jacobo, de 24 años, denunció que agentes federales intentaron deportarla pese a ser ciudadana estadounidense y miembro de la Nación Salt River Pima-Maricopa de Arizona, una comunidad indígena nativa de Estados Unidos (EE.UU.). Su detención, por conducir con la licencia suspendida, derivó en un episodio que expuso el racismo y la discriminación que marcan las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. Ella debía salir de la cárcel del condado de Polk, en Iowa, el 11 de noviembre, pero una orden de detención del ICE lo interrumpió

Verdaderofalso
Descendientes de inmigrantes deportan a descendientes de nativos?
LoboAsustado
#2 Para ser justos , son descendientes de inmigrantes recientes deportando a descendientes de inmigrantes mas antiguos (los nativos americanos realmente son inmigrantes asiáticos que cruzaron el estrecho de Bering cuando era un puente de tierra hace mas de 10k años)
SON_
#3 en el contexto de la noticia, traer a colación el neolítico me parece un poco fuera de lugar ¿No?.
SeñorMarron
#4 realmente no, el neolítico es demasiado moderno y desarrollado para Trump y sus camisas pardas
LoboAsustado
#4 Depende.
Si es nativo todo el nacido en un lugar, están expulsando también a gente que ha nacido en usa pero por lo que sea no tienen el color correcto , o no ha dado tiempo literal a sacar los papeles.
¿Quien tiene el derecho a sacar a otro de un lugar, ya sea un país, un pueblo abandonado , una cueva en la montaña?
¿En qué se basa el derecho de poder expulsar a alguien de un país?
Todas estas burradas que estamos viendo en USA al final pueden traer algo bueno, que un sector de la…   » ver todo el comentario
nemeame
#4 no se yo, evolutivamente hablando Trump y sus votantes están más cerca del mono que del hombre.. :troll:  media
llorencs
#3 Pero son los nativos, si nos ponemos así, los europeos somos inmigrantes de los africanos. No tiene sentido hablar de inmigración cuando no había nadie en ese territorio.
LoboAsustado
#5 Ahora estas llegando a donde yo quería que se llevase la discusión :-)
Hasta que no descubramos los orígenes de la humanidad , no hay un puto nativo en todo el planeta. Y el registro fósil va cambiando cada década los orígenes o incluso la definición de lo que es el humano moderno.
ehizabai
#12 Si la idea es llevar al absurdo la cuestión, la limpieza étnica es un derecho humano, entonces. Entendido.
LoboAsustado
#15 Si esa es la conclusión que te llevas , es que ya la traías contigo.
ehizabai
#17 No, es a lo que lleva el ponerse estupendo hablando de migrantes de hace más de 10.000 años.
Si no hay derecho a expulsar del país, tampoco hay derecho a defender el país. Se basan en el mismo concepto ambos dos, la posesión del territorio. Si los que llevan viviendo 10.000 años en un territorio y el recién llegado tienen en mismo derecho sobre ese territorio, no queda otra. Hay que vivir. Además, es la solución empleada históricamente.
La cosa es ponerse estupendos y decir que los indígenas no lo son.
guillersk
#19 lo tienen, el único territorio "tuyo" es el que puedes defender
sonix
#3 los nativos americanos no son inmigrantes ;)
LoboAsustado
#6 No , son descendientes de inmigrantes que llegaron hace un porrón de años.
Dene
#2 y suerte tuvieron sus antepasados de no haber acabado muertos
Antes se hacían mejor estas cosas, sin tribunales ni apelaciones ni chorradas, un winchester y listo
juanitoborromea
#20 #18 #2
Tras leer la noticia:
Iba sin carnet (licencia suspendida) y la detuvieron. A mi me parece que le retiraron el carnet no es caducado y le pillaron.
La iban a soltar y se confundieron de expediente por unas horas (no se especifica mas), después se dieron cuenta del error.

Ya esta. Dejemos de inventarnos mierdas
guillersk
#21 pero y lo divertido que es llamar a todos racistas? Eh ? Eh?
Verdaderofalso
#21 #30 los típicos errores habituales del ICE
Olarcos
¿Y a qué país exactamente iban a deportarla?
Olepoint
¿ Y la de películas que se van a hacer en el futuro sobre el fascismo en EEUU, es que nadie ve el lado positivo de la era Trump ? :troll:
HeilHynkel
#11

Llevan 100 años haciéndolas, lo que pasa es que te pintan a los fascistas como los buenos.
angar300
ICE actuando, fascismo actuando. Punto, no hay mas. Vergüenza.
Suleiman
Deportar a donde? Porque son ellos los auténticos americanos.
totope
A ver, que no es que quiera ser yo defensor de la Policia racial esta ni del zanahoria, pero joder, casi todas las personas que salen reivindicando algo del Ice o han estado en la cárcel o estan en la cárcel o merecen cárcel por algo xD

Que lo digan claro, todo el que no sea USAno de pura cepa y cometa un pequeño error, se lo largan.
Andreham
#16 El 90% de las causas son auténticas gilipolleces, como por ejemplo la de este caso, que es tener la licencia de conducir "caducada". Como si porque el trozo de plástico que dice que sabes conducir de repente te borrase esa habilidad de la cabeza el día que caduca y no se ha renovado.

Es muy gracioso que gente que en teoría se cree de derechas, y por tanto busca un estado mínimo y que el estado no se meta en su vida, son los primeros que utilizan esa malvada burocracia del estado y el poder del estado para imponer sus ideas.
PasaPollo
#18 No toda la derecha busca un estado mínimo, sólo la moda reciente y tontorrona del ancap y demás ralea.
Jarod_mc
#16 exacto, empezaron queriendo echar a toda la basura delincuentes, narcos y demás y han acabado echando a cualquiera que no les parezca americano, pero es lo que han votado a fin de cuentas. Aquí si entra vox a pudrir el país y hacerlo su cortijo de nuevo acabará igual o peor.
guillersk
habría que echar el tiempo atrás, pero no te extrañe, si, es muy americano, de la América Española
Joan_Pikutara
Esperando lo inexorable, en un país repleto de armas. :troll:
Jarod_mc
leticia jacobo es un nombre muy americano
Olarcos
#24 Bastante más que Katty Smith
