Racismo institucional en EE.UU: ICE quiso deportar a una nativa americana

Leticia Jacobo, de 24 años, denunció que agentes federales intentaron deportarla pese a ser ciudadana estadounidense y miembro de la Nación Salt River Pima-Maricopa de Arizona, una comunidad indígena nativa de Estados Unidos (EE.UU.). Su detención, por conducir con la licencia suspendida, derivó en un episodio que expuso el racismo y la discriminación que marcan las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. Ella debía salir de la cárcel del condado de Polk, en Iowa, el 11 de noviembre, pero una orden de detención del ICE lo interrumpió
| etiquetas: ice , arizona , salt river pima , maricopa , nativos americanos , racismo
Si es nativo todo el nacido en un lugar, están expulsando también a gente que ha nacido en usa pero por lo que sea no tienen el color correcto , o no ha dado tiempo literal a sacar los papeles.
¿Quien tiene el derecho a sacar a otro de un lugar, ya sea un país, un pueblo abandonado , una cueva en la montaña?
¿En qué se basa el derecho de poder expulsar a alguien de un país?
Todas estas burradas que estamos viendo en USA al final pueden traer algo bueno, que un sector de la… » ver todo el comentario
Hasta que no descubramos los orígenes de la humanidad , no hay un puto nativo en todo el planeta. Y el registro fósil va cambiando cada década los orígenes o incluso la definición de lo que es el humano moderno.
Si no hay derecho a expulsar del país, tampoco hay derecho a defender el país. Se basan en el mismo concepto ambos dos, la posesión del territorio. Si los que llevan viviendo 10.000 años en un territorio y el recién llegado tienen en mismo derecho sobre ese territorio, no queda otra. Hay que vivir. Además, es la solución empleada históricamente.
La cosa es ponerse estupendos y decir que los indígenas no lo son.
Antes se hacían mejor estas cosas, sin tribunales ni apelaciones ni chorradas, un winchester y listo
Tras leer la noticia:
Iba sin carnet (licencia suspendida) y la detuvieron. A mi me parece que le retiraron el carnet no es caducado y le pillaron.
La iban a soltar y se confundieron de expediente por unas horas (no se especifica mas), después se dieron cuenta del error.
Ya esta. Dejemos de inventarnos mierdas
ICE: ¿por qué algunos nativos americanos están preocupados por un posible arresto en las redadas de inmigración?
Llevan 100 años haciéndolas, lo que pasa es que te pintan a los fascistas como los buenos.
Que lo digan claro, todo el que no sea USAno de pura cepa y cometa un pequeño error, se lo largan.
Es muy gracioso que gente que en teoría se cree de derechas, y por tanto busca un estado mínimo y que el estado no se meta en su vida, son los primeros que utilizan esa malvada burocracia del estado y el poder del estado para imponer sus ideas.