Racismo institucional en EE.UU: ICE quiso deportar a una nativa americana

Leticia Jacobo, de 24 años, denunció que agentes federales intentaron deportarla pese a ser ciudadana estadounidense y miembro de la Nación Salt River Pima-Maricopa de Arizona, una comunidad indígena nativa de Estados Unidos (EE.UU.). Su detención, por conducir con la licencia suspendida, derivó en un episodio que expuso el racismo y la discriminación que marcan las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. Ella debía salir de la cárcel del condado de Polk, en Iowa, el 11 de noviembre, pero una orden de detención del ICE lo interrumpió