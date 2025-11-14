Cueva Cacao: el hallazgo en Catamarca que está redefiniendo toda la historia del poblamiento de América

A veinte kilómetros al norte del poblado de Antofagasta de la Sierra, en la parte superior de una formación de ignimbrita, se esconde un sitio arqueológico que está cambiando todo lo que se sabía sobre el poblamiento americano. A más de 3.500 metros de altura, en la puna catamarqueña, un equipo de científicos argentinos y franceses realizó hallazgos de restos y artefactos con dataciones de entre 40.000 y 50.000 años de antigüedad. Las evidencias halladas en la Cueva Cacao, en Antofagasta de la Sierra, modifican por completo la teoría...