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¿Qué hacemos con el ignore?

Esta semana se ha vuelto a discutir sobre la función «Ignore». El hilo parte de una propuesta muy concreta: impedir el uso abusivo de la función «ignorar» introduciendo un periodo de enfriamiento de 100 horas. La idea es simple: si ignoras a alguien no puedes deshacerlo antes de ese tiempo, y si lo deshaces no puedes volver a ignorarlo inmediatamente. El objetivo es evitar una práctica bastante extendida: sacar a alguien del ignore, responderle sin que pueda contestar, y volver a meterlo para silenciar su réplica.

| etiquetas: ignore , abuso , enfriamiento
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57 comentarios
12 2 3 K 151 Consejo
Comentarios destacados:              
#11 #6 Están intentando parchear un problema causado por ellos mismos, sin darse cuenta del origen. Aunque se lo digamos:

> La función de "ignorar" no debe alterar el hilo de comentarios para los demás usuarios.

Si arreglan ese despropósito, evitan hacer apaños como el de esta propuesta. Creo que no soy el único que lo ve.
#15 poxemita
Yo personalmente lo eliminaría, si algo no te gusta no lo leas. Si un usuario te acosa repórtalo y que lo sancionen.
7 K 89
taSanás #25 taSanás
#15 eso les da más trabajo :-)

la gracia de un sitio como este es que funcione solo.
0 K 7
Narmer #29 Narmer
#15 Apoyo la moción. El ignore solo sirve para alimentar sesgos y le hace un flaco favor al debate.

Yo no lo he usado en 17 años y pienso seguir así.

Si algo es spam y/u ofensivo, para eso están las denuncias y los strikes. Veo que el uso del ignore es abusado por personas que creen tener una superioridad moral e intelectual y desprecian opiniones diferentes a las suyas.

¡Abajo el ignore!
6 K 74
Supercinexin #40 Supercinexin
#15 Lo más fácil para no leer lo que no te gusta es no verlo, es de cajón. No entiendo por qué tanto odio al ignore. Me imagino que porque a quienes vienen a tocar los cojones les da rabia que nadie lea sus gilipolleces.

Yo añadiría una feature al ignore: qué cada vez que un usuario al que has ignorado intente responder a un comentario tuyo, le caiga un puto ban de 24 horas. Así aprenderían muchos degenerados a comportarse.
0 K 20
sorrillo #45 sorrillo
#40 No entiendo por qué tanto odio al ignore.

Por que se da a un usuario la capacidad de alterar la experiencia de todos los otros usuarios, impidiendo que se le pueda citar para responder a las ideas expuestas en su comentario.

Es un completo despropósito.
1 K 27
#51 poxemita
#40 para eso tendrían que avisar al ignorado de algun modo al citar o intentar responder. Yo solo sé que estoy ignorado cuando contesto y se borra la referencia al usuario al que contesto.
1 K 21
vicus. #5 vicus.
Llevo tiempo aquí en esta comunidad, y no entiendo para qué sirve, Ignorar a alguien es archi sencillo, yo las cartar que no quiero leer no las abro, y ya está, no me compico la vida.
4 K 63
JackNorte #3 JackNorte *
Me siento raro yo saco a gente del ignore para votarles positivo si ayudan a detectar duplicados. xD
Mi ultima experiencia es que alguien me contesto un comentario sin leerme reconociendolo, saltanbdose el ignore que me habia metido para insultarme. xD
4 K 63
EsUnaPreguntaRetórica #13 EsUnaPreguntaRetórica
#3 Te lo hizo a ti, a mí y a medio Menéame.
2 K 42
JackNorte #14 JackNorte
#13 Pues entonces el problema no es de esa persona solo, sino de una falta de seguimiento.
0 K 14
KoLoRo #47 KoLoRo
#14 En este sitio existen usuarios que pueden decir lo que les salga de los huevos que no pasa nada... luego tu dices "X" y ale, pal strike xD
1 K 22
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo *
Tan fácil como dejar referenciar a ignoradores.

Al estar ordenados, lo de "designorar, contestar e ignorar" dejará de tener sentido porque los comentarios seguirán en orden. Solo servirá para que un usuario no lea a otro, pero sin afectar a terceros usuarios que verán todo ordenado correctamente.

El único problema que veo, es que aprovechen para insultar al que saben que te tiene ignorado, ya que al no leerlo, no lo reportará y por tanto quedaría impune.
5 K 53
#11 alhambre
#6 Están intentando parchear un problema causado por ellos mismos, sin darse cuenta del origen. Aunque se lo digamos:

> La función de "ignorar" no debe alterar el hilo de comentarios para los demás usuarios.

Si arreglan ese despropósito, evitan hacer apaños como el de esta propuesta. Creo que no soy el único que lo ve.
8 K 89
taSanás #23 taSanás
#11 me sorprende que sean tan reacios a reconocer el problema básico de la función de ignore. Tiene que haber algo económico detrás que no alcanzo a comprender...

Solucion:
1) no debe alterar los hilos para los demás usuarios
2) cuando vas a responder a alguien que te tiene ignorado, recibes una alerta, para no perder el tiempo

y ya, se ha acabado el problema.
1 K 15
sorrillo #28 sorrillo
#23 Mi sospecha es que responde a problemas legales que tuvieron e hicieron una chapuza para salir del paso deprisa y corriendo y ahora no se atreven a tocarlo.

Es un despropósito de herramienta que demuestra que quien lo hizo y quienes lo siguen manteniendo no son capaces de comprender que esto es un foro público y que no se responde a usuarios sino que se responde al texto que esté escrito en ese comentario.
2 K 35
Cabre13 #54 Cabre13
#28 #6 #23 En mi opinión Reddit (que es infinitamente más famoso e importante que meneame) tiene un sistema de ignores aún peor, pues si te bloquean el otro usuario pasa a ser invisible, así que no solo no podrás responderle, directamente no podrás ver qué burradas está dejando en los comentarios o cuántas publicaciones de desinformación está haciendo.
Y no solo eso, incluso sin ignore cualquier usuario puede activar el "no quiero que otros vean mi historial de actividad", por lo que…   » ver todo el comentario
1 K 24
taSanás #56 taSanás
#54 no me consuela, la verdad…
0 K 7
sorrillo #57 sorrillo
#54 tiene un sistema de ignores aún peor

Mal de muchos, consuelo de tontos.

si te bloquean el otro usuario pasa a ser invisible

Entiendo que eso solo aplica si has entrado con tu usuario, en modo incóngnito sin hacer login entiendo que sí podrás verlo. En menéame también ocurre algo similar.

incluso sin ignore cualquier usuario puede activar el "no quiero que otros vean mi historial de actividad"

Yo básicamente nunca accedo al perfil de nadie por que a lo que contesto es al contenido de su comentario, si el contenido merece respuesta le respondo, sea su primer comentario en diez años o lleve diez mil.
0 K 11
Andreham #17 Andreham
Lo que hay que arreglar es que el ignore le quite a un mensaje la cita.

Hay mil razones, entre las puramente sociales (que uno sea un llorica y te meta en ignore porque quiere una cámara de eco no significa que tú debas de quedarte sin derecho a réplica) hasta las más técnicas (por ejemplo puedes hacer un comentario largo sobre algo y usar de ejemplo a una persona que te tiene en ignore sin tú saberlo (en plan "blablabla y como bien dice #1012049..."), y que tu mensaje se quede…   » ver todo el comentario
4 K 53
taSanás #27 taSanás *
#17 "(que uno sea un llorica y te meta en ignore porque quiere una cámara de eco no significa que tú debas de quedarte sin derecho a réplica)"

replicar a alguien que no te va a leer, no es replicar, es buscar aprobación en el resto de usuarios.
0 K 7
sorrillo #34 sorrillo
#27 Es un foro público, a lo que se responde es a las ideas. Tu comentario al que respondo contiene ideas que no comparto y expongo en el mío mi opinión al respecto, si tú decides no leerme es tu problema pero esa idea que has puesto en el foro público merece respuesta y no se debería bloquear ni dificultar que se ponga esa respuesta.
2 K 35
taSanás #38 taSanás *
#34 no, estamos hablando de responde a alguien que no te va a leer.

si quieres compartir tus ideas, haces un mensaje nuevo, no "respondes" a alguien que sabes que no te puede ni quiere leerte, eso es simplemente peleilla de callejón buscando que alguien os de la razon a uno de los dos... (esperando que sea al que responde, claro)

de hecho el botón se llama específicamente "Responder". usarlo en plan gritale al presentador de las noticias de la tele desde el salón es.. ridículo
0 K 7
sorrillo #44 sorrillo *
#38 no, estamos hablando de responde a alguien que no te va a leer.

Yo no te estoy respondiendo a ti, estoy respondiendo al contenido de tu comentario, el cual contiene errores y merecen respuesta. Esto es un foro público, no una cuenta de correo electrónico.

Y la respuesta debe poder quedar perfectamente anidada con independencia de si quien ha escrito ese comentario no quiere leer lo que hayan respondido.

si quieres compartir tus ideas, haces un mensaje nuevo, no &q

…   » ver todo el comentario
0 K 11
Andreham #50 Andreham
#27 Yo no sé si esa persona va a leerme o no porque no sé quién me tiene en ignore ni me importa (de hecho normalmente no veo avatares ni nicks porque son pequeños comparados con el texto del mensaje, como mucho reconozco a usuarios por cómo escriben); que esa es otra, no sabes quién te tiene en ignore hasta que te tienen en ignore... y si te preocupas por revisarlo.
0 K 8
taSanás #52 taSanás
#50 por eso el sistema debería avisarte de que estás respondiendo a alguien que no te va a leer.

Si no eres como Abe Simpson gritándole a las nubes…
1 K 15
Guanarteme #19 Guanarteme
¿Y si mandamos el ignore al cubo de basura de la historia?

Yo ignoro a muchos sin tenerlos en el ignore, leo el comentario entre líneas y paso de lo que me dice.

El ignore, aparte de ese uso patético de te designoro, te hablo y te vuelvo a ignorar (eso creo, que menos los intoxicadores, estamos de acuerdo que apesta) les sirve a otros muchos usuarios para soltar sus bulos, su propaganda o sus neuras sin que nadie les replique y eso es muy dañino.

Suprimamos el ignore por completo, que para pasar de alguien no es necesario ninguna función específica.
3 K 48
#24 Leon_Bocanegra
#19 estoy contigo. Lo mejor es suprimir el ignore.
1 K 21
Poplíteo #2 Poplíteo
El uso más asqueroso del ignore es el del tirapiedraescondemano. Yo creo que debe añadirse que no puedes ignorar a nadie si tienes el ultimo comentario del hilo.
3 K 43
Ainhoa_96 #18 Ainhoa_96
#0 simplemente que el ignore haga que no te salten notificaciones de ése usuario, y absolutamente nada más. Pero no que se pueda bloquear los replies, es que no tiene sentido eso, se rompen los hilos de debate.

O, si lo vais a dejar como hasta ahora, cambiadle el nombre, no le llaméis "ignore" y llamadle lo que es: bloqueo. Y además impedid que pueda activarse y desactivarse alegremente, como hacen ciertos usuarios (contestan y vuelven a poner en el 'ignore').

Hagáis lo que hagáis, recordad siempre: la estupidez humana no tiene límites, y se saltará o se intentará saltar cualquier tipo de limitación :-P
3 K 40
TikisMikiss #31 TikisMikiss
#18 No hace falta quitar del ignore para contestar. Es quien está ignorado quien no te puede referenciar, no al revés.
0 K 11
DayOfTheTentacle #33 DayOfTheTentacle
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3 K 38
Gotsel #4 Gotsel
Yo voto por poner un strike a esos cobardes.
1 K 32
TikisMikiss #22 TikisMikiss *
Pues copypego lo que dije en la otra, básicamente:

"Para que sea "buena idea" primero habría que hacer que si tienes en ignore a alguien no puedas referenciarle. Hasta donde yo sé eso no está impedido, yo puedo tener en ignore a alguien y referenciarle tanto con la @ como con el # a su comentario sin problema.

Por tanto, a día de hoy no hace falta hacer eso de "designorar, responder y volver a ignorar", si quieres leer y responder a alguien al que tienes en ignore…   » ver todo el comentario
2 K 32
Kantinero #10 Kantinero
Yo sigo pensando que es más necesario un período de nevera a las nuevas cuentas antes de poder comentar
1 K 26
RanaPaca #21 RanaPaca
#10 yo creo que eso sería contraproducente y ahuyentaria nuevos usuarios. Ya lo de tener que esperar a tener karma 7 para enviar noticias me parece una putada, si encima tampoco pueden comentar, para que hacerse cuenta? Y para que seguir metiéndote en una web en la que todo parece indicar que no eres bienvenido?
3 K 46
Benzo #55 Benzo
Yo quitaría el ignore, aporta más problemas que soluciones.
1 K 22
Nihil_1337 #7 Nihil_1337 *
En mi vida he desbloqueado a nadie. De hecho estoy haciendo un script para bloquear a todos los usuarios de meneame en batch. :troll: yo no pondría 100 horas, lo pondria irreversible.
1 K 15
Powertrip #41 Powertrip
¿por qué se necesita el ignore para ignorar a alguien? yo sólo lo he usado en casos de acoso
0 K 10
Blackat #48 Blackat
Quitar el boton de ignore y dejar mas grande el de "Darme de baja".
0 K 7
imparsifal #1 imparsifal
Esto es un aviso para el Consejo Consultivo. No se puede votar negativo. En caso de hacerlo se sancionará con un strike.
2 K -19
sorrillo #8 sorrillo *
#1 El contenido del enlace es inaccesible para quienes no son del consejo consultivo, debería ser una entrada del blog público donde se explicase lo que se va a hacer aunque no puedan votar el resto.

Me parece incorrecto indicar que no se puede votar negativo al meneo cuando la herramienta sí lo permite. El meneo aparece en la lista de pendientes general, el contenido debería ser accesible para todos. Los votos de los usuarios deberían respetarse.

Creo que deberías cerrar este meneo, corregirlo para que no sea el despropósito que has creado, y luego volverlo a publicar sin amenaza alguna.
12 K 156
taSanás #35 taSanás *
#8 Paga Tieso! :troll:

(por cierto, al ser muro de pago, negativo a la noticia, como es de costumbre, que pa'eso está el voto "muro de pago")
1 K 18
TikisMikiss #42 TikisMikiss
#8 Si dice que esto es un aviso para el consejo cultivo, se entiende que lo que dice a continuación solo aplica al mismo.
0 K 11
#46 alhambre
#42 El mensaje es confuso entonces. Se puede interpretar de la otra manera, como hemos hecho algunos.
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MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#1 Estaría bien desactivar el "ingonar al usuario" cuando se reporta un comentario. No tiene por qué interesarte tener en el ignore a alguien y la opción viene seleccionada por defecto y se te puede olvidar cambiarlo. Luego te comerías esas 100 horas sin poder cambiarlo.
5 K 80
sorrillo #12 sorrillo
#1 En la página de votación de la propuesta debería indicarse hasta qué fecha se puede votar.
0 K 11
winstonsmithh #16 winstonsmithh
#1 You are unauthorized to view this page.

Muro de pago
8 K 94
Huaso #26 Huaso
#16 LOL
0 K 12
KoLoRo #30 KoLoRo *
#1 Y por que no les mandas un mail en vez de privar del contenido en una plataforma que fomenta el compartir contenido al 99,99% de usuarios?

No tiene sentido esto xD
2 K 27
taSanás #43 taSanás *
#30 porque quieren que pagues mostrándote que hay servicios "premium"... saltándose sus propias normas.

es un muro de pago, y hay voto contra muro de pago, si quieren poner el strike, adelante, no deja de ser su cortijo y como buen cortijo, no es democrático y pueden fascistear lo que les venga en gana.

Me flipa que la mayoría no lo voten negativo, esto está lleno de luchadores por la libertada... que son cobardes protegiendo el karma.
1 K 18
#32 alhambre
#1 No puedo leer, muro de pago. ¿Voto negativo en consecuencia? Si esto es un strike, más vergüenza te dará a ti. El mensaje de "prohibido pulsar el botón rojo o strike" me hace gracia.

P.D. Arreglad el desaguisado del ignore de raíz.

P.D.2 voto negativo, es como un botón grande y rojo que tengo que pulsar.
1 K 19
TikisMikiss #37 TikisMikiss
#32 Técnicamente de su comentario se entiende que quien no puede votar negativo es el Consejo Consultivo, el aviso es para ellos.
0 K 11
sorrillo #36 sorrillo *
#1 En este meneo hay muchos comentarios defendiendo que se elimine por completo el ignore, creo que en el consejo consultivo deberías plantear la pregunta simple y llana de si se debería mantener o eliminar por completo la funcionalidad de ignore.

Por favor no cumplas tu promesa de poner strikes a quienes legítimamente están votando que es muro de pago, por que lo es. Deberías dar ejemplo usando menéame en vez de actuar como que a ti no te aplican las normas del sitio.
1 K 20
Powertrip #39 Powertrip
#1 me da muy mal rollo que me amenacen. Llevo en meneame desde 2007 y es la primera vez que veo algo así
1 K 21
#49 covacho
#1 ¿Has oído hablar del Ban-Day? xD
1 K 22
#53 Einwanderer
#1 Patético.
1 K 18

menéame