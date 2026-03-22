¿Qué hacemos con el ignore?

Esta semana se ha vuelto a discutir sobre la función «Ignore». El hilo parte de una propuesta muy concreta: impedir el uso abusivo de la función «ignorar» introduciendo un periodo de enfriamiento de 100 horas. La idea es simple: si ignoras a alguien no puedes deshacerlo antes de ese tiempo, y si lo deshaces no puedes volver a ignorarlo inmediatamente. El objetivo es evitar una práctica bastante extendida: sacar a alguien del ignore, responderle sin que pueda contestar, y volver a meterlo para silenciar su réplica.
| etiquetas: ignore , abuso , enfriamiento
> La función de "ignorar" no debe alterar el hilo de comentarios para los demás usuarios.
Si arreglan ese despropósito, evitan hacer apaños como el de esta propuesta. Creo que no soy el único que lo ve.
la gracia de un sitio como este es que funcione solo.
Yo no lo he usado en 17 años y pienso seguir así.
Si algo es spam y/u ofensivo, para eso están las denuncias y los strikes. Veo que el uso del ignore es abusado por personas que creen tener una superioridad moral e intelectual y desprecian opiniones diferentes a las suyas.
¡Abajo el ignore!
Yo añadiría una feature al ignore: qué cada vez que un usuario al que has ignorado intente responder a un comentario tuyo, le caiga un puto ban de 24 horas. Así aprenderían muchos degenerados a comportarse.
Por que se da a un usuario la capacidad de alterar la experiencia de todos los otros usuarios, impidiendo que se le pueda citar para responder a las ideas expuestas en su comentario.
Es un completo despropósito.
Mi ultima experiencia es que alguien me contesto un comentario sin leerme reconociendolo, saltanbdose el ignore que me habia metido para insultarme.
Al estar ordenados, lo de "designorar, contestar e ignorar" dejará de tener sentido porque los comentarios seguirán en orden. Solo servirá para que un usuario no lea a otro, pero sin afectar a terceros usuarios que verán todo ordenado correctamente.
El único problema que veo, es que aprovechen para insultar al que saben que te tiene ignorado, ya que al no leerlo, no lo reportará y por tanto quedaría impune.
> La función de "ignorar" no debe alterar el hilo de comentarios para los demás usuarios.
Si arreglan ese despropósito, evitan hacer apaños como el de esta propuesta. Creo que no soy el único que lo ve.
Solucion:
1) no debe alterar los hilos para los demás usuarios
2) cuando vas a responder a alguien que te tiene ignorado, recibes una alerta, para no perder el tiempo
y ya, se ha acabado el problema.
Es un despropósito de herramienta que demuestra que quien lo hizo y quienes lo siguen manteniendo no son capaces de comprender que esto es un foro público y que no se responde a usuarios sino que se responde al texto que esté escrito en ese comentario.
Y no solo eso, incluso sin ignore cualquier usuario puede activar el "no quiero que otros vean mi historial de actividad", por lo que… » ver todo el comentario
Mal de muchos, consuelo de tontos.
si te bloquean el otro usuario pasa a ser invisible
Entiendo que eso solo aplica si has entrado con tu usuario, en modo incóngnito sin hacer login entiendo que sí podrás verlo. En menéame también ocurre algo similar.
incluso sin ignore cualquier usuario puede activar el "no quiero que otros vean mi historial de actividad"
Yo básicamente nunca accedo al perfil de nadie por que a lo que contesto es al contenido de su comentario, si el contenido merece respuesta le respondo, sea su primer comentario en diez años o lleve diez mil.
Hay mil razones, entre las puramente sociales (que uno sea un llorica y te meta en ignore porque quiere una cámara de eco no significa que tú debas de quedarte sin derecho a réplica) hasta las más técnicas (por ejemplo puedes hacer un comentario largo sobre algo y usar de ejemplo a una persona que te tiene en ignore sin tú saberlo (en plan "blablabla y como bien dice #1012049..."), y que tu mensaje se quede… » ver todo el comentario
replicar a alguien que no te va a leer, no es replicar, es buscar aprobación en el resto de usuarios.
si quieres compartir tus ideas, haces un mensaje nuevo, no "respondes" a alguien que sabes que no te puede ni quiere leerte, eso es simplemente peleilla de callejón buscando que alguien os de la razon a uno de los dos... (esperando que sea al que responde, claro)
de hecho el botón se llama específicamente "Responder". usarlo en plan gritale al presentador de las noticias de la tele desde el salón es.. ridículo
Yo no te estoy respondiendo a ti, estoy respondiendo al contenido de tu comentario, el cual contiene errores y merecen respuesta. Esto es un foro público, no una cuenta de correo electrónico.
Y la respuesta debe poder quedar perfectamente anidada con independencia de si quien ha escrito ese comentario no quiere leer lo que hayan respondido.
si quieres compartir tus ideas, haces un mensaje nuevo, no &q
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Si no eres como Abe Simpson gritándole a las nubes…
Yo ignoro a muchos sin tenerlos en el ignore, leo el comentario entre líneas y paso de lo que me dice.
El ignore, aparte de ese uso patético de te designoro, te hablo y te vuelvo a ignorar (eso creo, que menos los intoxicadores, estamos de acuerdo que apesta) les sirve a otros muchos usuarios para soltar sus bulos, su propaganda o sus neuras sin que nadie les replique y eso es muy dañino.
Suprimamos el ignore por completo, que para pasar de alguien no es necesario ninguna función específica.
O, si lo vais a dejar como hasta ahora, cambiadle el nombre, no le llaméis "ignore" y llamadle lo que es: bloqueo. Y además impedid que pueda activarse y desactivarse alegremente, como hacen ciertos usuarios (contestan y vuelven a poner en el 'ignore').
Hagáis lo que hagáis, recordad siempre: la estupidez humana no tiene límites, y se saltará o se intentará saltar cualquier tipo de limitación
"Para que sea "buena idea" primero habría que hacer que si tienes en ignore a alguien no puedas referenciarle. Hasta donde yo sé eso no está impedido, yo puedo tener en ignore a alguien y referenciarle tanto con la @ como con el # a su comentario sin problema.
Por tanto, a día de hoy no hace falta hacer eso de "designorar, responder y volver a ignorar", si quieres leer y responder a alguien al que tienes en ignore… » ver todo el comentario
Me parece incorrecto indicar que no se puede votar negativo al meneo cuando la herramienta sí lo permite. El meneo aparece en la lista de pendientes general, el contenido debería ser accesible para todos. Los votos de los usuarios deberían respetarse.
Creo que deberías cerrar este meneo, corregirlo para que no sea el despropósito que has creado, y luego volverlo a publicar sin amenaza alguna.
(por cierto, al ser muro de pago, negativo a la noticia, como es de costumbre, que pa'eso está el voto "muro de pago")
Muro de pago
No tiene sentido esto
es un muro de pago, y hay voto contra muro de pago, si quieren poner el strike, adelante, no deja de ser su cortijo y como buen cortijo, no es democrático y pueden fascistear lo que les venga en gana.
Me flipa que la mayoría no lo voten negativo, esto está lleno de luchadores por la libertada... que son cobardes protegiendo el karma.
P.D. Arreglad el desaguisado del ignore de raíz.
P.D.2 voto negativo, es como un botón grande y rojo que tengo que pulsar.
Por favor no cumplas tu promesa de poner strikes a quienes legítimamente están votando que es muro de pago, por que lo es. Deberías dar ejemplo usando menéame en vez de actuar como que a ti no te aplican las normas del sitio.