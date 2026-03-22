¿Qué hacemos con el ignore?

Esta semana se ha vuelto a discutir sobre la función «Ignore». El hilo parte de una propuesta muy concreta: impedir el uso abusivo de la función «ignorar» introduciendo un periodo de enfriamiento de 100 horas. La idea es simple: si ignoras a alguien no puedes deshacerlo antes de ese tiempo, y si lo deshaces no puedes volver a ignorarlo inmediatamente. El objetivo es evitar una práctica bastante extendida: sacar a alguien del ignore, responderle sin que pueda contestar, y volver a meterlo para silenciar su réplica.