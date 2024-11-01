edición general
11 meneos
174 clics
Monográfico #10: Fun with maps

Monográfico #10: Fun with maps

Me centraré en humor de lo más mundano. Todos estos mapas, cuando los descubrí, me hicieron soltar una carcajada. Sé que soy de risa fácil, pero espero que al menos un puñado os alegre el día.

| etiquetas: monográfico , mapas
11 0 0 K 156 Mapas
4 comentarios
11 0 0 K 156 Mapas
pitercio #4 pitercio
Alguno de actualidad  media
1 K 33
Ripio #1 Ripio
Muy bueno, si señor.
xD xD xD
0 K 20
Sr.No #2 Sr.No
Pues voy a romper una lanza. La cocina italiana es una mierda a solo un paso de la cocina inglesa o la americana.
0 K 14
Ripio #3 Ripio
#2 Ya te vale, chavea.
¬¬ ¬¬ ¬¬
1 K 34

menéame