El informe final sobre el apagón en la Península Ibérica (España y Portugal) ya se ha publicado

www.entsoe.eu/publications/blackout/28-april-2025-iberian-blackout/#Pu

Mucha gente va a culpar a las energías renovables y empezará a hablar de la inercia. Pero la causa real fue un mal control de la tensión, y eso es sorprendentemente fácil de solucionar.

“El problema no es la energía renovable, sino el control de la tensión, independientemente del tipo de generación”.

El presidente del consejo de ENTSO-E (operadores europeos de red), Damián Cortinas, dijo durante la rueda de prensa: “El problema no es la energía renovable, sino el control de la tensión, independientemente del tipo de generación”.

sciencemediacentre.es/en/final-blackout-report-european-operators-conf

...en este caso, la frecuencia estaba bien y correctamente gestionada. Todo el debate sobre inercia, FCR y FRR no venía al caso.

Hay que entender que tradicionalmente las redes se gestionaban principalmente mediante el control de la frecuencia. Si la frecuencia bajaba, significaba que la demanda superaba a la oferta, así que se quemaban más combustibles fósiles rápidamente. Si la frecuencia subía, se quemaban menos. Simple. Pero en este caso, la frecuencia estaba bien y correctamente gestionada. Todo el debate sobre inercia, FCR y FRR no venía al caso.

El problema eran las fluctuaciones de tensión. Eso es un asunto completamente distinto.

Por ejemplo, las fluctuaciones de tensión son mucho más locales. Y la solución a esto es clara y sencilla. La opción más evidente es permitir que las renovables participen en el control de la tensión.

De hecho, eso era ilegal en España en el momento del apagón. Solo ese cambio habría evitado el incidente. El código de red ya se ha actualizado.

www.solarpowereurope.org/press-releases/joint-statement-entso-e-factua

Esto apunta hacia un futuro en el que cada sistema de baterías conectado a la red tenga un inversor con capacidad de formar red. Cada uno de ellos se convierte en una fuente de estabilización de frecuencia y tensión.

www.volts.wtf/p/how-inverters-can-stabilize-a-renewables

docs.nrel.gov/docs/fy21osti/73476.pdf

La red del futuro será intrínsecamente estable desde abajo hacia arriba. Estará formada por una red de microredes interconectadas, con la red principal como respaldo.

Y creo que irá aún más lejos: estos sistemas de baterías con inversores de formación de red (y sus baterías asociadas) se desconectarán de la red durante un apagón, creando en la práctica una especie de cortafuegos para todos los que estén conectados a ellos.

La solución es directa: permitir que los inversores de baterías y de las energías renovables estabilicen la tensión. Problema resuelto.

La red del futuro será intrínsecamente estable desde abajo hacia arriba. Estará formada por una red de microredes interconectadas, con la red principal como respaldo. Harán la energía más barata, más resiliente y más local. Pero incluso si no compartes esa visión, está bastante claro que culpar a unos u otros no sirve de nada. La solución es directa: permitir que los inversores de baterías y de las energías renovables estabilicen la tensión. Problema resuelto.

Fuente: x.com/i/status/2035045519177687123

Autor: Auke Hoekstra. Reconocido investigador y experto neerlandés especializado en la transición hacia las energías renovables y la movilidad eléctrica.

www.tue.nl/en/research/researchers/auke-hoekstra