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El robot humanoide Unitree G1 aprende a jugar al tenis y puede competir contra personas: así lo hace

El robot humanoide Unitree G1 aprende a jugar al tenis y puede competir contra personas: así lo hace

Lo que más llama la atención es cómo aprende, porque el robot humanoide puede corregirse mientras juega.

| etiquetas: robot , humanoide , unitree , aprende , jugar , tenis , competir
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8 comentarios
6 2 0 K 91 tecnología
calde #1 calde
Ya me está tardando ver a los primeros robots soldado de eeuu desplegados...

Creo que aquí se han dormido, la tecnología está ahí, y no tengo dudas de que sus principios éticos no serán un problema.
2 K 42
Huaso #2 Huaso *
#1 son chinos. Las empresas norteamericanas van avanzadas pero su desarrollo en robótica no es comparable a China. Y los japoneses y los coreanos también van por delante de los yanquis.
Y si hablamos de robots antropoformes es indiscutible.
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LázaroCodesal #6 LázaroCodesal
#2 Entré en la noticia solo para confirmar que...efectivamente son chinos.
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DraWatson #3 DraWatson
#1 me da la impresión de que militarmente EEUU está estancado en la guerra de Irak.

Antes tendrían que tener enjambres de drones baratos.
1 K 13
Apotropeo #5 Apotropeo
#1 Soldados no sé pero , ¿ Quizás el presidente sea un robot ?.
Piénsalo, se mueve como un orangután y razona casi como un chimpancé.
:troll:
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#7 unocualquierax
#1
Robots soldado ? no creo.
No mientras, por desgracia, sea más barato enviar un chaval a morir.
Estos robots suelen ser bastante caros ... todavía. Al chaval sólo hay que darle un fusil, un uniforme y cuando lo matan, enterrarlo. :'(
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calde #8 calde
#7 No es tan barato, mira lo que se gastan en misiles y drones, también lo caros que son los aviones, eso es precisamente para evitar muertes propias.

Otro indicador es lo que les cuesta aceptar las bajas propias.

Aunque es cierto que ya hace tiempo que inventaron un mecanismo muy efectivo para reducir el coste político de las cajas en combate: El Nacionalismo Exhacerbado.
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xeneizes #4 xeneizes
Al menos puedes quedar con el robot y que no te dé plantón en el último momento, como otras personas cuando hablan de hacer deporte y luego se arrepienten.
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menéame