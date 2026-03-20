El lobby sionista ACOM amenaza de muerte a los españoles que se oponen al sionismo

El lobby sionista ACOM, que se define como organización española que promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo trabajando con gobiernos, partidos y sociedad civil. Ha publicado en su cuenta de X una amenaza de muerte a todos los españoles que estos días han alzado la voz contra la barbarie sionista.

No solo periodistas sino incluso algun cura. La amenaza contra Carlos Paz, Ruben Gisbert, Ana Iris Simón, Antonio Maestre, el coronel Baños, entre otros ha sido clara y directa. Los llama "Guardia revolucionaria islámica" y adjunta una foto de los mandos iraníes asesinados estos días por el ejército israelí y estadounidense. En lo que Netanyahu ha referenciado como "Jesucristo no tiene ninguna ventaja sobre Gengis Kan. Porque si eres lo suficientemente fuerte, despiadado y poderoso el mal vencerá al bien".

La amenaza se produce en un contexto en el que vemos al exjefe antiterrorista de EEUU señalando cómo no se permite en investigar el asesinato de Charlie Kirk, que en sus últimos días se opuso al lobby sionista y a la guerra contra Irán. Lo cual es más grave ya que no tratan de ocultar sus veladas amenazas a todo aquel que discrepe del mal y la barbarie.

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