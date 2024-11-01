edición general
El programa de Iker Jiménez comparte un mapa erróneo y los tuiteros ironizan: "Me extraña a mí que este se equivoque. Si es puro rigor"

Bienvenidos a la nave del misterio. Hoy veremos algo absolutamente extraño, algo que rara vez tiene lugar, un evento milenario: una información con lectura errónea en un programa de Iker Jiménez. Quién iba a pensar que uno de los principales difusores del bulo del aparcamiento de Bonaire y el presentador del programa cuyo colaborador retozaba en el barro iba a aprovechar otro evento para alarmar a la población con información incorrecta.

powernergia #13 powernergia
#11 El fascismo es imparable, es lo que viene, lo sufriremos, y luego todos renegarán de él. La historia se repite.
1
freeclimb #14 freeclimb
#13 totalmente de acuerdo, mucha gente que lo defiende hoy o se mantiene al margen se arrepentirá mañana..

Sólo hay que mirar a EEUU
1
#1 Febrero2027
La izquierda luchando contra Vito Quiles, Iker Jiménez, Pablo Motos ... Luego se sorprenden de que saquen 0 escaños en las elecciones
2
elGude #2 elGude
#1 No entiendo, esta gente llegan a muchas personas, mintiendo y manipulando. ¿Qué hay que hacer? ¿Dejarles hablar si replicarles?
4
#5 MetalAgm
#2 #1 que sigan que sigan, ahora que la izquierda se quede callada, que luego no podran echarles la culpa del caos y colapso hacia el que vamos ya que no tienen ni poder ni escaños... llegados a este punto de no retorno, es mejor dejar a la derecha y ultraderecha que destrocen el sistema para que haya un reset... ir contra-corriente es alargar la agonia del sistema... cuanto antes reviente y sea la derecha la que se lleva la hostia mejor...
1
ElRelojero #7 ElRelojero
#5 Tendrán la baza de "lo heredado".
0
#12 MetalAgm
#7 pocas hostias van a heredar de la izquierda si no ha gobernado, y el centro socioliberal del PSOE tampoco ha gobernado en decadas, Vamos a ver que la Comunidad de Madrid, Murcia, Galicia y Castilla y Leon llevan mas de 30 años con el PP y ahora PP-VOX... que no cuela la herencia recibida... ahi es donde hay que dirigir todos los mensajes de la izquierda: ahora ya no tienen "talibanas" "feminazis" en el poder, a ver que cojones dicen ahora... "¿ya te va la vida…   » ver todo el comentario
0
jonolulu #6 jonolulu
#2 La libertad de expresión mal entendida, ya sabes
0
#10 Leon_Bocanegra
#2 la izquierda va perdiendo escaños así que está gente se va a dedicar a decir que cualquier cosa que haga alguien de izquierdas es lo que hace perder votos a la izquierda. Si mañana sale uno de izquierdas en calzoncillos a la calle diran:

"uno de izquierdas por la calle en calzoncillos... Luego se sorprenden de que saquen 0 escaños en las elecciones"

Y así con todo
2
#18 Cincocuatrotres
#2 hay 200 programas a esa hora, puedes ver cualquier otro y así no sufres, no veo que mienta más que TV1 o A3 y lleva a gente muy competente.
0
Verdaderofalso #19 Verdaderofalso
#1 mentir está bien?
0
Kmisetas #4 Kmisetas
Menudo Panfleto publico. es
2
powernergia #9 powernergia
#4 Iker manipulando pero el problema es Publico.
1
Kmisetas #11 Kmisetas
#9 hay que parar al fascismooooooooooo.. Lamiendole el perineo al Gobierno.
0
woody_alien #16 woody_alien
Es puro rigor, pero rigor mortis.
0
Arzak_ #3 Arzak_
Cuento Milenio con el fantasma y la brilli brilli, rigor "miediatico" para encausar votos. 8-D
0
Equidislate #8 Equidislate
Iker siempre recurriendo a fantasmas del tipo que haga falta, antes espíritus aullantes, y ahora desde mapas trucados hasta esperpentos de colaboradores, para generar audiencias y beneficios propios a cambio de alarma social prefabricada o directamente discursos de odio.

Lo malo es que lo que antes era normalmente para entretener, ha pasado a ser algo muy serio y mucho mas asqueroso. Si, antes tenía sus momentos pseudocientíficos, jugando con la credibilidad y salud de las personas, que era miserable. Pero hace tiempo que pulveriza sus records de canallismo mientras se vende hipócritamente como un gran periodista.
0
#17 Cincocuatrotres
El programa detector de masocas, el que no les gusta pero que ven, a pesar de que pueden ver a esa hora 200, le ven a Iker, No será que les jode que hay libertad de expresión y que sale mucha gente con opiniones muy distintas al gobierno, los periódicos subvencionados no hacen más que disparar contra Iker. Siempre con la libertad de expresión y por supuesto con Iker y su programa detector de masocas que lo ven sin que les guste, habiendo 200 mas
0
txutxo #15 txutxo
Un payaso y un imbécil.
0

