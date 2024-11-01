El programa de Iker Jiménez comparte un mapa erróneo y los tuiteros ironizan: "Me extraña a mí que este se equivoque. Si es puro rigor"

Bienvenidos a la nave del misterio. Hoy veremos algo absolutamente extraño, algo que rara vez tiene lugar, un evento milenario: una información con lectura errónea en un programa de Iker Jiménez. Quién iba a pensar que uno de los principales difusores del bulo del aparcamiento de Bonaire y el presentador del programa cuyo colaborador retozaba en el barro iba a aprovechar otro evento para alarmar a la población con información incorrecta.
| etiquetas: iker jimenez , rigor informativo , ironia , tuiteros , mapa erróneo
Lo malo es que lo que antes era normalmente para entretener, ha pasado a ser algo muy serio y mucho mas asqueroso. Si, antes tenía sus momentos pseudocientíficos, jugando con la credibilidad y salud de las personas, que era miserable. Pero hace tiempo que pulveriza sus records de canallismo mientras se vende hipócritamente como un gran periodista.