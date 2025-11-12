El problema no era solo Windows 10: cientos de ordenadores con Windows 11 ya no se van a actualizar de nuevo

Windows 11 23H2 perdió el soporte ayer 11 de noviembre de 2025 y, ante este problema, la única solución es actualizar a Windows 11 25H2. El problema es que, tal y como se puede comprobar en la red, muchos equipos no pueden actualizarse. Los requisitos técnicos para Windows 11 25H2 han aumentado respecto a Windows 11 23H2 y eso deja en el limbo a una gran cantidad de usuarios.