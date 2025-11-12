El problema no era solo Windows 10: cientos de ordenadores con Windows 11 ya no se van a actualizar de nuevo

Windows 11 23H2 perdió el soporte ayer 11 de noviembre de 2025 y, ante este problema, la única solución es actualizar a Windows 11 25H2. El problema es que, tal y como se puede comprobar en la red, muchos equipos no pueden actualizarse. Los requisitos técnicos para Windows 11 25H2 han aumentado respecto a Windows 11 23H2 y eso deja en el limbo a una gran cantidad de usuarios.
whynotwin11.org os mostrara donde falla el HW/SW, para soportar Win11.
Y en ningún lugar del artículo menciona cuales son. Periodismo de calidad.
Edit: Mira, parece que #2 es mejor periodista que la basura de noticia que han enviado.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Rufus-opciones-win11.png
learn.microsoft.com/es-es/windows-hardware/design/minimum/supported/wi
Pero vamos, en el otro está instalado el 25h2 hace semanas.
Por otra parte es positivo, ya que windows11 se ha compilado con opciones optimizadas para v2 que mejoran el rendimiento del sistema.