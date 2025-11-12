edición general
El problema no era solo Windows 10: cientos de ordenadores con Windows 11 ya no se van a actualizar de nuevo

El problema no era solo Windows 10: cientos de ordenadores con Windows 11 ya no se van a actualizar de nuevo

Windows 11 23H2 perdió el soporte ayer 11 de noviembre de 2025 y, ante este problema, la única solución es actualizar a Windows 11 25H2. El problema es que, tal y como se puede comprobar en la red, muchos equipos no pueden actualizarse. Los requisitos técnicos para Windows 11 25H2 han aumentado respecto a Windows 11 23H2 y eso deja en el limbo a una gran cantidad de usuarios.

#2 xosevp *
El problema, que no esta explicado en el articulo, es que 24H2, y en adelante, necesita de CPUs x86-64-v2. Con soporte de instrucciones SSE4.2 y POPCNT: en.wikipedia.org/wiki/X86-64#Microarchitecture_levels

whynotwin11.org os mostrara donde falla el HW/SW, para soportar Win11.
frg #3 frg *
Los requisitos técnicos para Windows 11 25H2 han aumentado respecto a Windows 11 23H2

Y en ningún lugar del artículo menciona cuales son. Periodismo de calidad.

Edit: Mira, parece que #2 es mejor periodista que la basura de noticia que han enviado.
#4 eqas *
#3 #2 lo cierto es que es bastante erróneo lo que hacen. Mi i5 está entre los que ya no pueden (oh, penita), actualizar W11 a W11 más moderno, con el icono éste (adjunto) permanente. Tengo dos ordenadores iguales, con el mismo problema. Me he bajado la iso de W11 desde su web, he creado el usb de arranque, he formateado, reinstalado, y sorpresa, se instala, funciona, actualiza... sin problema alguno. Es decir, que el "viejo" no se actualiza porque no les da la gana.  media
rojelio #6 rojelio
#4 Por curiosidad, ¿qué i5 tienes?
#9 eqas
#6 i5 6300U
#11 eqas *
#6 cumple todo menos el i5

learn.microsoft.com/es-es/windows-hardware/design/minimum/supported/wi

Pero vamos, en el otro está instalado el 25h2 hace semanas.  media
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#4 Porque no le da la gana, no, Microsft que no quieren que se actualice.
rojelio #5 rojelio
#2 Gracias por el aporte. Aun así, no acabo de entender que esto sea un problema, x86-64-v2 corresponde a procesadores Intel i* de segunda generación, y de todas formas ya no estaban soportados. Y en AMD parecido. ¿Seguro que es este requisito en concreto el culpable?
#10 xosevp *
#5 Esas CPUs no estaban oficialmente soportadas, pero windows11 se podia instalar con una imagen creada con rufus. Desde 24H2 ya no es posible.
Por otra parte es positivo, ya que windows11 se ha compilado con opciones optimizadas para v2 que mejoran el rendimiento del sistema.
#8 xosevp *
#2 AÑADO: Ademas, en ARM han pasado de soportar CPUs ARMv8.0 a ARMv8.1. Y han eliminado el soporte de aplicaciones arm-32-bit.
#14 mcfgdbbn3
Hay que dar dinero a Intel... :roll:
ronko #1 ronko
Ningún CEO de ninguna empresa, parece dar un golpe en la mesa por las últimas decisiones y cagadas con actualizaciones de Microsoft en Windows 11.
#12 hokkien
#1 2025, el año del declive de windows en el escritorio.
:troll:
