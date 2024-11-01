edición general
La principal invención de las élites: los pobres de derecha

El mecanismo de dominación más efectivo de las élites no reside en su poder económico bruto, sino en su capacidad para cooptar a los propios sectores populares que victimizan, creando una base reaccionaria que vota consistentemente contra sus propios intereses económicos materiales. La lógica de poder de estas aristocracias es inherentemente extractiva y defensiva, centrada en la captura sistemática de recursos estatales y la neutralización metódica de cualquier amenaza redistributiva, utilizando al propio Estado para sus intereses privados.

#1 Leon_Bocanegra
Alcama, por aquí te mencionan.
6 K 103
Doisneau #2 Doisneau
Yo directamente no pienso que haya una ideologia de derechas, los votantes de derecha solo reflejan el porcentaje de poblacion al que las elites han conseguido engañar, porque estamos en una democracia en lugar de en un absolutismo y los pobres tienen que autosabotearse para que unos pocos se forren.

Fijaos si no es una ideologia que la derecha lleva sin hablar de politica años, solo sueltan soflamas bulos y odio, asi que no nos cuenten cuentos, solo es un batiburrillo de cuñadeces y engaños que han hecho calar en la poblacion.
0 K 12

