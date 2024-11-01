La principal invención de las élites: los pobres de derecha

El mecanismo de dominación más efectivo de las élites no reside en su poder económico bruto, sino en su capacidad para cooptar a los propios sectores populares que victimizan, creando una base reaccionaria que vota consistentemente contra sus propios intereses económicos materiales. La lógica de poder de estas aristocracias es inherentemente extractiva y defensiva, centrada en la captura sistemática de recursos estatales y la neutralización metódica de cualquier amenaza redistributiva, utilizando al propio Estado para sus intereses privados.
| etiquetas: américa latina , pobres , derecha , gobiernos , élites , marcó del pont
Fijaos si no es una ideologia que la derecha lleva sin hablar de politica años, solo sueltan soflamas bulos y odio, asi que no nos cuenten cuentos, solo es un batiburrillo de cuñadeces y engaños que han hecho calar en la poblacion.