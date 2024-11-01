La presencia de un destructor chino Tipo 052DL cerca del estrecho de Ormuz desata temores de un enfrentamiento naval entre China y Estados Unidos..........[eng]

El anuncio de la Armada china de que su 48.ª flota de escolta permanece activa en el Golfo de Adén intensificó de inmediato las especulaciones de que Pekín estaba preparando una respuesta marítima directa al bloqueo de Washington contra el tráfico comercial iraní. [eng]
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Ahora dice Irán que son de ellos.
"nosotros nunca atacaremos los primeros, pero no daremos la oportunidad para un segundo ataque"
Como mucho los chinos montarán convoys para buques que se dirigen a su pais-otras naciones para ver si con eso se enfría el tema (Y se aseguran que no entramos en una crisis… » ver todo el comentario