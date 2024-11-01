edición general
48 meneos
182 clics
La presencia de un destructor chino Tipo 052DL cerca del estrecho de Ormuz desata temores de un enfrentamiento naval entre China y Estados Unidos..........[eng]

La presencia de un destructor chino Tipo 052DL cerca del estrecho de Ormuz desata temores de un enfrentamiento naval entre China y Estados Unidos..........[eng]

El anuncio de la Armada china de que su 48.ª flota de escolta permanece activa en el Golfo de Adén intensificó de inmediato las especulaciones de que Pekín estaba preparando una respuesta marítima directa al bloqueo de Washington contra el tráfico comercial iraní. [eng]

| etiquetas: ormuz , china , iran , usa
31 17 0 K 502 actualidad
15 comentarios
31 17 0 K 502 actualidad
Comentarios destacados:      
makinavaja #1 makinavaja
Tienen el mismo derecho a estar ahi que los destructores de EEUU... son aguas internacionales... :-D :-D :-D
26 K 267
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 más aún porque no han cometido agresiones contra países o embarcaciones en la zona.
9 K 119
makinavaja #12 makinavaja
#5 ...ni se dedican a piratear petroleros... :troll: :troll:
3 K 43
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#1 Es sencillo los americanos a su puto país y estoy seguro que China hace lo mismo.
3 K 47
#9 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 #2 Ahora India también enviará su flota para que sus petroleros no vuelvan a ser atacados por Iran
www.meneame.net/story/iran-abrio-fuego-contra-dos-petroleros-bandera-i
4 K -2
Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
#1 Eran.
Ahora dice Irán que son de ellos.
0 K 7
devilinside #15 devilinside
#10 Va a ser que no. Los buques chinos están, como dice la entradilla (hasta ahí llega un buen meneante) en el Golfo de Adén, que está entre Yemen y Djibuti
1 K 24
XtrMnIO #4 XtrMnIO *
China siempre lo ha dicho:

"nosotros nunca atacaremos los primeros, pero no daremos la oportunidad para un segundo ataque"
11 K 134
javibaz #2 javibaz
Las tensiones las desató USA tomando un barco con destino China. Esto son las consecuencias de los desvaríos de Trump.
10 K 110
#3 kreator
ya lo puse hace tiempo en otra noticia. Esto durará hasta que a China se le hinche la vena y ponga sus cartas encima de la mesa, en este caso, flotando en el estrecho.
5 K 63
placeres #13 placeres
#3 ... China no tiene capacidad logística de entrar en una guerra-Escaramuza tan lejos de su territorio frente a una USA que tiene bases por toda la zona, seria su Tsushima particular (Guerra ruso japonesa cuando buques rusos tuvieron que cruzar en condiciones espantosas medio planeta para enfrentarse a los japoneses).

Como mucho los chinos montarán convoys para buques que se dirigen a su pais-otras naciones para ver si con eso se enfría el tema (Y se aseguran que no entramos en una crisis…   » ver todo el comentario
0 K 11
#6 fremen11
A ver quien tiene cojones a tocar un mercante/petrolero que vaya a China
3 K 34
#7 bibubibu
China se prepara para proteger a sus barcos.
3 K 32
linspire #11 linspire
Y que importa un destructor, como si no supiesen que también hay submarinos.
0 K 9
makinavaja #14 makinavaja
#11 Obviamente el destructor no irá solo... :-D :-D
1 K 23

menéame