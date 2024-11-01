Irán abrió fuego contra dos petroleros de bandera India tras el nuevo bloqueo del estrecho

Nueva Delhi identificó a dos buques con bandera india como los involucrados en un incidente de tiroteo ocurrido este sábado en el estrecho de Ormuz, y convocó al embajador iraní. El secretario de Asuntos Exteriores de la India, Vikram Misri, se reunió este sábado con el embajador de Irán en Nueva Delhi y le transmitió su “profunda preocupación” por el incidente. Misri señaló la importancia que la India otorga a la seguridad del transporte marítimo mercante y de los marinos, hizo referencia a buques anteriores con destino a la India que habían