edición general
11 meneos
25 clics
Irán abrió fuego contra dos petroleros de bandera India tras el nuevo bloqueo del estrecho

Irán abrió fuego contra dos petroleros de bandera India tras el nuevo bloqueo del estrecho

Nueva Delhi identificó a dos buques con bandera india como los involucrados en un incidente de tiroteo ocurrido este sábado en el estrecho de Ormuz, y convocó al embajador iraní. El secretario de Asuntos Exteriores de la India, Vikram Misri, se reunió este sábado con el embajador de Irán en Nueva Delhi y le transmitió su “profunda preocupación” por el incidente. Misri señaló la importancia que la India otorga a la seguridad del transporte marítimo mercante y de los marinos, hizo referencia a buques anteriores con destino a la India que habían

| etiquetas: estrecho ormuz , irán , petrólero , india , bloqueo
10 1 1 K 130 actualidad
4 comentarios
10 1 1 K 130 actualidad
pepel #1 pepel
Y otro de bandera británica.
1 K 37
paumal #2 paumal
El estrecho de Schrödinger
2 K 27
Andreham #3 Andreham
¿No estaba metido Pakistán en las negociaciones de paz?

¿No están Pakistán y la India enfadaos?

A lo mejor Irán les está haciendo un favor a los paquistaníes.
1 K 20
#4 ces
#3 Las relaciones entre Iran y la India no son muy buenas. Este mismo año India incautó tres petroleros de Iran en virtud de las sanciones americanas. No se si los han dejado marchar o los tienen retenidos
1 K 20

menéame