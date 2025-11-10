edición general
El PP español vota junto la ultraderecha en la Eurocámara contra el objetivo de emisiones de 2040

En momentos en que el PP negocia a contrarreloj con Vox para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana, los conservadores españoles han hecho desde Bruselas, a más de 1.300 kilómetros de distancia, cuanto menos un guiño a sus potenciales compañeros de viaje necesarios para formar de nuevo gobierno regional a pesar del desastre de la dana: en la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, los populares españoles se han desmarcado de la mayor parte de sus socios conservadores europeos y han votado junto con la extrema d

cocolisto
El PP vota junto a vox. Pero si en realidad es el mismo partido con el mismo origen. Un puñado de herederos franquistas que se convirtieron en dos partidos y que cada vez más vuelven a su origen.
Khadgar
#3 Vox es el PP pero sin bozal.
Milmariposas
Ojalá muten todos y les salga un tubo de escape en el culo!
Anfiarao
Para sorpresa de nadie.
Regresismo, mediocridad, y corrupción, mucha corrupcion. Ah y banderas
autonomator
Como siempre eligiendo el lado correcto de la historia.
Y como no su piara de acólitos aplaudiendo.
Dene
Y la noticia?? Los ultras negacionistas votando juntos, lo normal
xyria
Van a calzón quitado, madre del amor hermoso, ¡qué carrerón de la derecha extrema a la extrema derecha!
mariopg
y dónde está la noticia?
