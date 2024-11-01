El portaaviones George H.W. Bush evita el estrecho de Gibraltar y rodea África rumbo a Irán

La vía elegida permite al grupo naval evitar el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, dos puntos especialmente sensibles por la actividad de los hutíes y sus ataques con drones y misiles contra buques estadounidenses y mercantes en los últimos años. El movimiento, por tanto, no solo desmonta la idea de un inminente cruce por el Estrecho de Gibraltar, sino que revela también una decisión operativa marcada por la seguridad del despliegue. El George H.W. Bush, un portaaviones de la clase Nimitz, había zarpado de Norfolk a finales de marzo en...