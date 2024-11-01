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El portaaviones George H.W. Bush evita el estrecho de Gibraltar y rodea África rumbo a Irán

El portaaviones George H.W. Bush evita el estrecho de Gibraltar y rodea África rumbo a Irán

La vía elegida permite al grupo naval evitar el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, dos puntos especialmente sensibles por la actividad de los hutíes y sus ataques con drones y misiles contra buques estadounidenses y mercantes en los últimos años. El movimiento, por tanto, no solo desmonta la idea de un inminente cruce por el Estrecho de Gibraltar, sino que revela también una decisión operativa marcada por la seguridad del despliegue. El George H.W. Bush, un portaaviones de la clase Nimitz, había zarpado de Norfolk a finales de marzo en...

| etiquetas: portaaviones , bush , eeuu , gibraltar , bab el-mandeb , mar rojo
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7 comentarios
9 2 0 K 148 actualidad
Beltenebros #1 Beltenebros
Qué bueno que los hutíes dan miedo al supuesto ejército más poderoso del mundo.
xD
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#5 PerritaPiloto
#1 #2 Puedes ser el ejército más poderoso del mundo, pero un portaviones cruzando el canal de Suez es un blanco fácil. Alguien que intercepta ataques tiene que tener suerte todas las veces. El atacante solo necesita tener suerte una vez. Un solo derribo en la guerra de Yugoslavia cambió toda la doctrina sobre las misiones aéreas de ataque de los agresores. No hay justificación operativa alguna para arriesgar material y vidas propias son necesidad.

Y de todas maneras como se atasque en el canal de Suez, aunque sea por causas fortuitas, Trump quedaría como la mayor amenaza para el comercio marítimo mundial. No es que ahora mismo no lo sea, pero el ridículo lo van escuchar hasta en la estacion espacial china.
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cosmonauta #7 cosmonauta *
#1 Igual que molesta un enjambre de mosquitos.

No seamos demagogos.
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Gry #2 Gry
Si no se atreven a navegar por el Mar Rojo como para fiarse de ellos escoltando barcos por Ormuz xD
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
También en el WSJ: El portaaviones USS George H.W. Bush navega frente a las costas de África mientras se dirige a Oriente Medio para incorporarse a la Operación Epic Fury, según dos funcionarios estadounidenses. La inusual ruta del Bush —navegando alrededor del Cuerno de África en lugar de atravesar el Mediterráneo— indica que el buque busca evitar el mar Rojo

www.wsj.com/livecoverage/iran-us-cease-fire-talks-stalled-2026/card/u-
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karakol #6 karakol
Portaaviones, los nuevos Acorazados.
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Javi_Pina #4 Javi_Pina
Bien por Sánchez bloquearles el estrecho de Gibraltar :troll:
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menéame