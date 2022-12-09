edición general
Perdió tres dedos tirando un petardo, lo dieron de alta y perdió un ojo tirando otro cohete

La explosión de un gran petardo le había arrancado tres dedos. Salió del hospital con sus amigos y encendió una batería pirotécnica que le explotó en la cara. Había elegido Nápoles para pasar el Año Nuevo como turista. Para experimentar, quizás, su emoción más famosa: la de una noche sin límites, entre celebraciones desenfrenadas y fuegos artificiales que transforman las calles en un campo de batalla.

BastardWolf #1 BastardWolf
Este no debia ser el mas listo de su clase..
#4 Albarkas
Si le siguen dando petardos, tendrán que recogerlo con una pala y con una fregona.
nemeame #5 nemeame *
No pasa nada, le queda el otro ojo y dos dedos para encender el mechero, que siga la fiesta
