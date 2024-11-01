edición general
Las Panteras Negras regresan a las calles de Estados Unidos

Las Panteras Negras regresan a las calles de Estados Unidos

Las Panteras Negras otra vez en las calles: su mensaje político contra ICE y Trump. Mira el video que circula en redes. Volvieron a mostrarse en las calles. Las Panteras Negras reaparecieron en el centro de Filadelfia durante una protesta que quedó registrada en video. Integrantes del histórico movimiento afroamericano en EEUU aparecieron con armas visibles y confrontaron a agentes del ICE. El grupo aseguró actuar bajo la ley y explicó que su presencia responde a la violencia estatal y a las políticas del gobierno de Donald Trump.

Blackat
Se vienen las primeras tensiones gurerracivilistas....se lo merecen por joputas
Kuruñes3.0
#2 quienes, esos negros rojazos de la foto?
Astur_
cada dia que pasa queda uno menos, para una guerra civil allí
Jointhouse_Blues
Fight the power!
BurraPeideira_
No puede haber guerra civil mientras gobiernen los republicanos porque no hay dos bandos armados. Por muchas armas cortas que tenga la población civil contra un ejército y unos servicios de inteligencia como los de EE.UU no hay nada que hacer.
La única forma de que haya una guerra civil es que Trump pierda las próximas elecciones y no se quiera ir, entonces sí que podría haber una parte del ejército que defienda el orden constitucional.
StuartMcNight
#6 El ejercito de EEUU es completamente inutil en el contexto de una supuesta insurreccion civil a no ser que quieran usarlo para allanar ciudades enteras o matar a cientos de miles de ciudadanos americanos. Pero en una guerra de guerrillas con una poblacion armada lo tienen mas complicado. Aqui la pregunta real es si el ejercito esta dispuesto a aceptar una orden del Comandante en Jefe que diga "bombardear el centro de Minneapolis hasta que no quede ningun edificio en pie".

Esa es…   » ver todo el comentario
alfinal
#6 Siempre que sale este debate se olvida que prácticamente todo el resto del planeta odia a EE.UU. y tardaría poco en pasar armas largas de contrabando en algún puerto controlado por la insurgencia anti-Trump y hasta meterían miembros de fuerzas especiales para entrenarlos y combatir. Claro que habrá dos bandos armados. Y los Maga tendrán las de perder por acabar siendo minoría y desestructurada.
MJDeLarra
Empieza la contra-contrarrevolución, tardará 20 años en tomar el poder y transformará el mundo.
tpm1
Declaración de independencia de Estados Unidos:
"Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia en designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad"
txelin
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
Equidislate
Pues entre las panteras negras y los leopardos comecaras menudo destrozo van a hacer a los protrump en la jungla que es ahora EEUU.
ElmaEscobar
#9 cuando lo revienten se crea una reserva de felinos y listo
