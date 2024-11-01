Las Panteras Negras regresan a las calles de Estados Unidos

Las Panteras Negras otra vez en las calles: su mensaje político contra ICE y Trump. Mira el video que circula en redes. Volvieron a mostrarse en las calles. Las Panteras Negras reaparecieron en el centro de Filadelfia durante una protesta que quedó registrada en video. Integrantes del histórico movimiento afroamericano en EEUU aparecieron con armas visibles y confrontaron a agentes del ICE. El grupo aseguró actuar bajo la ley y explicó que su presencia responde a la violencia estatal y a las políticas del gobierno de Donald Trump.