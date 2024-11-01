Las Panteras Negras regresan a las calles de Estados Unidos

Las Panteras Negras otra vez en las calles: su mensaje político contra ICE y Trump. Mira el video que circula en redes. Volvieron a mostrarse en las calles. Las Panteras Negras reaparecieron en el centro de Filadelfia durante una protesta que quedó registrada en video. Integrantes del histórico movimiento afroamericano en EEUU aparecieron con armas visibles y confrontaron a agentes del ICE. El grupo aseguró actuar bajo la ley y explicó que su presencia responde a la violencia estatal y a las políticas del gobierno de Donald Trump.
| etiquetas: las panteras negras , ice , trump , eeuu
La única forma de que haya una guerra civil es que Trump pierda las próximas elecciones y no se quiera ir, entonces sí que podría haber una parte del ejército que defienda el orden constitucional.
Esa es… » ver todo el comentario
"Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia en designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad"