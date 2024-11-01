edición general
Pam Bondi ofrece retirar ICE de Minneapolis si se entregan los expedientes electorales [ENG]

La fiscal general Pam Bondi envió una carta al gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, exigiendo que el estado tomara tres acciones específicas antes de que los agentes federales de inmigración consideraran reducir su presencia en Minneapolis, incluida la entrega de las listas de votantes. En la carta, Bondi culpó a los líderes estatales y locales por los disturbios que se produjeron en respuesta a las operaciones de control de inmigración de la administración Trump. Dijo que Walz podría "restaurar el Estado de derecho".

Milmariposas #1 Milmariposas
Chantaje realizado por los mayores delincuentes del país. {0x1f4a9} {0x1f4a9} {0x1f4a9}
sotillo #6 sotillo
#1 Mucho deficiente intelectual votando a una derecha fascista, llena de fanatismo religioso y racista que les va a joder la vida mientras ellos se enriquecen
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Todos sospechábamos que el objetivo es crear miedo y señalar a los estados demócratas para dificultarles las elecciones de noviembre, pero sorprende ver que lo digan así de descarado.
sotillo #8 sotillo
#4 Están desatados
elTieso #2 elTieso
Entregar el censo, toma yá.
obmultimedia #5 obmultimedia
#2 para ver quién vota a los demócratas y arrestarlos/ darles plomo. Caza de brujas 2.0
sotillo #7 sotillo
#5 Les sobrarán unos cuantos millones para llenar cunetas como dicen nuestros fachas patrios
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#2 El censo y más: Bondi estableció una lista de tres exigencias en la carta, entre las que se incluían que se entregaran al Departamento de Justicia los registros de inscripción de votantes del estado, que el estado derogara las «políticas de santuario» y que compartiera sus registros sobre Medicaid y los programas del Servicio de Alimentación y Nutrición.
Milmariposas #10 Milmariposas
#9 Como dicen aquí en Italia: "Vaffanculo"!
#11 Grahml *
Trump se ve en la cárcel y de ahí que Bondi se vea obligada a chupar ano octogenario como la que más.

De todas maneras, Trump igual muere pronto y se libra de la cárcel, pero Bondi aún ronda los 60, así que hay tiempo para que le toque su turno.
BastardWolf #3 BastardWolf
Flipante
#12 Alcalino
¿Y para que quieren las listas electorales?

¿Que tiene que ver una cosa con la otra?
menéame