La OTAN evalúa "una acción preventiva" contra Rusia ante el aumento de ciberataques e incursiones aéreas

La OTAN está considerando una "acción preventiva" contra Rusia. "Estamos estudiándolo todo. En el plano cibernético, somos algo reactivos. Ser más agresivos o proactivos, en vez de reactivos, es algo que estamos considerando", ha afirmado este lunes el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, actual presidente del comité militar de la alianza, en una entrevista con el diario 'Financial Times'. El contexto, de hecho, son los debates dentro de la OTAN por el aumento de ciberataques, sabotajes e incursiones aéreas atribuidos a Moscú.