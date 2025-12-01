edición general
La OTAN evalúa "una acción preventiva" contra Rusia ante el aumento de ciberataques e incursiones aéreas

La OTAN evalúa "una acción preventiva" contra Rusia ante el aumento de ciberataques e incursiones aéreas

La OTAN está considerando una "acción preventiva" contra Rusia. "Estamos estudiándolo todo. En el plano cibernético, somos algo reactivos. Ser más agresivos o proactivos, en vez de reactivos, es algo que estamos considerando", ha afirmado este lunes el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, actual presidente del comité militar de la alianza, en una entrevista con el diario 'Financial Times'. El contexto, de hecho, son los debates dentro de la OTAN por el aumento de ciberataques, sabotajes e incursiones aéreas atribuidos a Moscú.

powernergia #2 powernergia
No sería más fácil para todos que nos presentarán alguna prueba de esos ataques rusos?
11 K 128
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#2 yo creo que lo mejor es darle un casco y un rifle al flipado este y que vaya a Ucrania a pegar tiros.
2 K 41
alfre2 #6 alfre2
#2 desconfiando de la propaganda oficial? Qué será lo siguiente?
0 K 12
#20 Dav3n
#2 Como los drones invent de Merz?

Y es literal: invent.

No veremos tal escándalo abriendo telediarios con semejante vergüenza.

Porque no es solo que mientan para fomentar un conflicto, es que saben que no podemos ganar nada con él.

Es muy flagrante porque nuestro camello de armamento no tiene más que vendernos (se lo está vendiendo a los seres de luz para la próxima campaña exitosa en oriente medio).
1 K 22
#25 DenisseJoel
#2 Uy, qué poco proactivo eres!
0 K 11
makinavaja #28 makinavaja
#2 ¿Acaso cuestionas a nuestro líderes? :-D :-D :-D :-D
0 K 12
#33 luckyy
#2 Teniendo en cuenta que Europa no tiene ni mierda en las tripas supongo que los rusos nos quieren invadir para obligarnos a compran gas barato, los muy canallas, No veo otra explicación a la actitud del cráneo privilegiado que dirige la organización criminal
0 K 5
Spirito #1 Spirito *
¿Se sabe ya cuántos millones de euros en corrupción se han llevado los muy demócratas dirigentes europeos que han apoyado la guerra de la OTAN contra Rusia, además de Zelensky y su camarilla?

Nada, una pregunta curiosa sin acritud. :popcorn:
8 K 91
#19 Dav3n *
#1 Ya hay algunas estimaciones pero estoy seguro de que los que las difunden son unos fachas terribles, tu y yo también, por supuesto, es el guión básico para indigentes mentales:

x.com/ElOjoEn/status/1995182537157882076

Según Larry Johnson (analista de la TIA):

No son acusaciones, en realidad tenemos evidencia de que miles de millones de dólares,
hasta 48 mil millones, desviados de EEUU de los 360 mil millones durante los últimos casi
cuatro años, el dinero fue a los bancos de

…   » ver todo el comentario
3 K 50
#21 luckyy
#1 Hay que señalar a los que están gobernando, los neoliberales, el PP europeo, porque generalizar no ayuda a identificar a esos culpables y pasa lo que pasa
3 K 38
#22 VFR
#1 Tienes algún dato o solo tratas de lanzar un bulo
0 K 7
Spirito #29 Spirito *
#22 Dime, ¿Ves a Zelensky como un demócrata, un humanista, un ético con principios de justicia, humilde, alguien carpe diem?
2 K 27
#36 VFR
#29 Le veo como una copia de Putin
0 K 7
Spirito #35 Spirito *
#22 Y, te respondo, por supuesto.

Ya hay datos objetivos suficientes para afirmar que casi toda la cúpula gobernante europea y bastantes anglosajones, así como la totalidad del régimen de Zelensky están metidos de lleno en casos graves de corrupción, incluso de tráfico de armas que nos va a perjudicar a los europeos.

Espero que haya una auditoría sobre todo eso y, de ser así en Justicia, ya te digo que la mayoría deberá ir a prisión por traidores a su juramento, a su obligación legal y a sus Pueblos.
0 K 9
#39 VFR
#35 Espero que pongas los probados
0 K 7
Spirito #40 Spirito *
#39 Tienes información suficiente si quieres infórmate objetivamente.

No puedo pasarte por aquí un dossier extenso propio de análisis para un equipo jurídico.

El asunto es grave, no cosa de enviar cuatro likes para que los leas o no.
0 K 9
millanin #3 millanin
Claro. Le van a meter mano a una potencia nuclear dirigida por un loco. Aunque más locos están los que proponen estas mierdas.
2 K 31
Spirito #7 Spirito *
#3 Me parece que debemos dar gracias a un dirigente estratega genial como Putin... y moderado, con clara afinidad y simpatía hacia la UE.

Además ha frenado a fanáticos nacionalistas rusos y no rusos, psicópatas clásicos que disfrutan con el sufrimiento de cualquier criatura, que ya hubieran arrasado.

De ser un loco de verdad, un psicópata, narcisista o sociópata patológico de verdad, quizás estaríamos ya en otra cosa esperpéntica.

La desgracia es topar con un EEUU sin escrúpulos, cada vez más fanatizado, trilero y criminal.

Hemos tenido suerte de topar con un Putin listo, un genio capuyo pero genio, sin ninguna de esas patologías... y con formación humanista.
3 K 42
Lyovin81 #9 Lyovin81
#7 Firmo cada una de tus palabras. Ante tu sentido común, me quito el sombrero.
2 K 28
frankiegth #38 frankiegth *
#7. No no catalogaría de "genio" a nadie que pusiera la vida de otros en juego por muy noble que apariencia fuera su causa. En este caso que el más aventajado de la clase destaque sobre el resto parece más por demérito del resto que por genialidad del aventajado. En lineas generales coincido con lo que expones pero no estoy por la labor de elogiar a ninguna de las partes en conflicto aunque resulte evidente en este juego geopolítico quienes van de matones sin escrúpulos y quienes (aparentemente) se mantienen atacando y al mismo tiempo a la defensiva.
(CC #9)
0 K 13
Spirito #13 Spirito *
#10 Corre, ve a que la sargenta mayor Elenita, al servicio del Pentágono, te dé tu ración de chuches por los servicios prestados. xD
0 K 9
Cantro #17 Cantro
#13 ah, coño, que eres el original.

Y yo que pensaba que alguien había robado la contraseña y te estaba caricaturizado.

Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir xD xD xD
1 K 17
#24 Dav3n
#17 Argumenta o vuelve a tu cueva, ahí calentito y con la despensa llena de Doritos...
0 K 11
Cantro #14 Cantro
#3 si lees la entradilla, se refiere a guerra cibernética, no a lanzar una invasión terrestre
2 K 29
millanin #23 millanin *
#14 La he leído. Un ataque no deja de ser un ataque. Seguro que se lo toman en plan broma. Putin es todo sentido del humor.
0 K 7
#30 Dav3n
#14 Ah, entonces ataques cyber si? Eso no es un ataque a la seguridad nacional del país que está meando en la boca a toda la OTAN?

Recuerda: las respuestas no tienen porqué ser simétricas.

Vete a un barrio chungo a empujar a alguien que igual te llevas un navajazo... Luego podrás alegar desproporcionalidad, ok, pero el navajazo ya te lo has llevado.

Lo entiendes así? xD
0 K 11
ExLibris #4 ExLibris
!Que locura de OTAN y UE belicistas! La industria militar nos quiere llevar a la guerra sí o sí.
2 K 30
Lyovin81 #12 Lyovin81
#4 Al capital le hace falta como el comer: el tinglado basado en deuda y patadón palante ya no da más de si y necesitan una guerra para hacer tábula rasa.
La cuestión es si seremos tan subnormales como para permitirlo.
1 K 13
#34 VFR
#12 Si a Putin le ha ido bien llevar su país a la guerra porqué no ha de ir bien a los otros?
0 K 7
Lyovin81 #41 Lyovin81
#34 Vete tú a la guerra de los cojones, si eso.
0 K 6
#31 VFR
#4 Tienen envidia de que Putin haya podido llevar a Rusia a la guerra y ellos no. Además viendo como glosan las maravillas de quien ha llevado a su país a la guerra no es de extrañar que presidentes de la UE también quieran.
0 K 7
Lenari #16 Lenari
Pues al final Rusia iba a tener razón en no querer que la OTAN metiera bases militares a 800 km de Moscú y a tiro de piedra de toda la zona industrial de Rusia. :roll:
1 K 19
#32 El_dinero_no_es_de_nadie
#16 Ni la entradilla has leído, va de guerra cibernética.

No iba a ver bases de la OTAN en Ucrania porque no iba a entrar, y si las habia en Letonia, Lituania y Estonia y a menos de 700 km.
Y ahora en Finlandia

Menudo bulo os tragasteis con los de las bases imaginarias xD xD
0 K 12
#37 Dav3n
#32 Creo que estás disparando a otro NAFO xD

No os peleéis, si lo que queremos el resto de mortales es que esto acabe y que el imperio deje de montar guerras proxy para desestabilizar Europa y el mundo entero :-D
0 K 11
#11 veratus_62d669b4227f8
Ucrania en clara derrota, los EEUU por la labor de negociar...se atisba el final del conflicto eso debe estar jodiendoles las expectativas a mas de uno, hay que seguir si o si. Ellos no ponen a sus hijos. Miserables hijos de puta.
1 K 17
MiguelDeUnamano #27 MiguelDeUnamano
Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS OTAN!
0 K 15
#8 josejon
Al igual que con los coches, ya urge poner matrícula a los drones.
0 K 9
plutanasio #18 plutanasio
#8 Ya lo tienen desde hace un tiempo. Y lo tienes que registrar en AESA. A no ser que te compres uno en aliexpress y te lo sueldes tu mismo.
0 K 13
#15 veratus_62d669b4227f8
Por otro la.OTAN lleva siendo parte beligerante en este conflicto desde el minuto uno, años llevan poniendo todo lo que los ucranianos le han pedido. Hipocritas y cobardes.
0 K 7
#26 crissis
"NOS ESTÁN JAKIANDO LOS RUSOS"
0 K 7
desastrecolosal #42 desastrecolosal
#kamaradas_tontovich de MNM al rescate!

Vamos la mitad son jubilados votantes de PC y la otra mitad son sus clones
0 K 5

