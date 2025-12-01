La OTAN evalúa "una acción preventiva" contra Rusia ante el aumento de ciberataques e incursiones aéreas

La OTAN está considerando una "acción preventiva" contra Rusia. "Estamos estudiándolo todo. En el plano cibernético, somos algo reactivos. Ser más agresivos o proactivos, en vez de reactivos, es algo que estamos considerando", ha afirmado este lunes el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, actual presidente del comité militar de la alianza, en una entrevista con el diario 'Financial Times'. El contexto, de hecho, son los debates dentro de la OTAN por el aumento de ciberataques, sabotajes e incursiones aéreas atribuidos a Moscú.
Y es literal: invent.
No veremos tal escándalo abriendo telediarios con semejante vergüenza.
Porque no es solo que mientan para fomentar un conflicto, es que saben que no podemos ganar nada con él.
Es muy flagrante porque nuestro camello de armamento no tiene más que vendernos (se lo está vendiendo a los seres de luz para la próxima campaña exitosa en oriente medio).
Nada, una pregunta curiosa sin acritud.
x.com/ElOjoEn/status/1995182537157882076
Según Larry Johnson (analista de la TIA):
No son acusaciones, en realidad tenemos evidencia de que miles de millones de dólares,
hasta 48 mil millones, desviados de EEUU de los 360 mil millones durante los últimos casi
cuatro años, el dinero fue a los bancos de
Ya hay datos objetivos suficientes para afirmar que casi toda la cúpula gobernante europea y bastantes anglosajones, así como la totalidad del régimen de Zelensky están metidos de lleno en casos graves de corrupción, incluso de tráfico de armas que nos va a perjudicar a los europeos.
Espero que haya una auditoría sobre todo eso y, de ser así en Justicia, ya te digo que la mayoría deberá ir a prisión por traidores a su juramento, a su obligación legal y a sus Pueblos.
No puedo pasarte por aquí un dossier extenso propio de análisis para un equipo jurídico.
El asunto es grave, no cosa de enviar cuatro likes para que los leas o no.
Además ha frenado a fanáticos nacionalistas rusos y no rusos, psicópatas clásicos que disfrutan con el sufrimiento de cualquier criatura, que ya hubieran arrasado.
De ser un loco de verdad, un psicópata, narcisista o sociópata patológico de verdad, quizás estaríamos ya en otra cosa esperpéntica.
La desgracia es topar con un EEUU sin escrúpulos, cada vez más fanatizado, trilero y criminal.
Hemos tenido suerte de topar con un Putin listo, un genio capuyo pero genio, sin ninguna de esas patologías... y con formación humanista.
Y yo que pensaba que alguien había robado la contraseña y te estaba caricaturizado.
Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir
Recuerda: las respuestas no tienen porqué ser simétricas.
Vete a un barrio chungo a empujar a alguien que igual te llevas un navajazo... Luego podrás alegar desproporcionalidad, ok, pero el navajazo ya te lo has llevado.
Lo entiendes así?
La cuestión es si seremos tan subnormales como para permitirlo.
No iba a ver bases de la OTAN en Ucrania porque no iba a entrar, y si las habia en Letonia, Lituania y Estonia y a menos de 700 km.
Y ahora en Finlandia
Menudo bulo os tragasteis con los de las bases imaginarias
No os peleéis, si lo que queremos el resto de mortales es que esto acabe y que el imperio deje de montar guerras proxy para desestabilizar Europa y el mundo entero
URSSOTAN!
Vamos la mitad son jubilados votantes de PC y la otra mitad son sus clones