Orbán pierde en Hungría: quién ganó, qué destruyó el primero y qué sombras tiene el segundo

Orbán ha caído. Europa celebra. Y sin embargo el hombre que lo derrota es un conservador cristiano formado dentro del propio Fidesz, con su propia exmujer como ministra de Justicia de Orbán hasta hace dos años. No es una historia de buenos contra malos. Es más interesante que eso.
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Y lo ha derribado su propio exsocio. El hombre que trabajó en el Ministerio de Exteriores de Orbán, cuya exmujer era su ministra de Justicia, y que hasta 2024 formaba parte del sistema que ahora promete… » ver todo el comentario