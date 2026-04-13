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Orbán pierde en Hungría: quién ganó, qué destruyó el primero y qué sombras tiene el segundo

Orbán pierde en Hungría: quién ganó, qué destruyó el primero y qué sombras tiene el segundo

Orbán ha caído. Europa celebra. Y sin embargo el hombre que lo derrota es un conservador cristiano formado dentro del propio Fidesz, con su propia exmujer como ministra de Justicia de Orbán hasta hace dos años. No es una historia de buenos contra malos. Es más interesante que eso.

| etiquetas: hungria , orban , magyar , tisza , elecciones , union-europea , democracia
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4 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
El segundo tiene que le gusta la UE y ya. Para todo lo demás, ni tan diferente de Orbán
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MateriaNegra #2 MateriaNegra
Dieciséis años construyendo un Estado a su medida: jueces depurados, medios comprados, Constitución reformada con calzador y Trump enviando a Vance a Budapest a dar ánimos como si fuera un mitin en Ohio. El arquitecto de la "democracia iliberal" ha caído hoy con estrépito.
Y lo ha derribado su propio exsocio. El hombre que trabajó en el Ministerio de Exteriores de Orbán, cuya exmujer era su ministra de Justicia, y que hasta 2024 formaba parte del sistema que ahora promete…   » ver todo el comentario
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#3 Onaj
Es la historia de una derecha democrática que con la ayuda de los votantes de centro y de izquierdas se han deshecho de una extrema derecha antidemocrática títere de Putin.
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#4 Joroñas
Importante cambio en el tablero. A ver qué tal este con Trump y Putin.
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