Onda inaugura un innovador parque taurino infantil como espacio pionero de juego y tradición

El parque cuenta con elementos de juego inspirados en la tradición taurina, diseñados para fomentar el juego y el disfrute seguro al aire libre. Entre ellos, destaca un cadafal con tobogán incorporado, una plaza de toros, una barrera, un toro y juegos de muelle con forma de vaca y toro, anclados al suelo y adaptados a las edades infantiles. Ayuntamiento de Onda continúa ampliando la red de espacios públicos destinados al ocio familiar para consolidar Onda como Ciudad de la Infancia .