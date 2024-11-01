edición general
Onda inaugura un innovador parque taurino infantil como espacio pionero de juego y tradición

Onda inaugura un innovador parque taurino infantil como espacio pionero de juego y tradición

El parque cuenta con elementos de juego inspirados en la tradición taurina, diseñados para fomentar el juego y el disfrute seguro al aire libre. Entre ellos, destaca un cadafal con tobogán incorporado, una plaza de toros, una barrera, un toro y juegos de muelle con forma de vaca y toro, anclados al suelo y adaptados a las edades infantiles. Ayuntamiento de Onda continúa ampliando la red de espacios públicos destinados al ocio familiar para consolidar Onda como Ciudad de la Infancia .

Pepepaco #2 Pepepaco
Nada más educativo para los niños que enseñarles a matar animales después de torturarlos.
Lo próximo puede ser unas clases para ser asesino en serie.
#48 Quisco23 *
llorencs #49 llorencs
#48 @admin otro spammer aquí.
alfre2 #50 alfre2
#48 se puede caldear fachatrolls?
Jaime131 #52 Jaime131
#48 ¿Sabes cuál en que se distinguen la ignorancia y la indiferencia? La respuesta es la misma que a tu pregunta: ni lo sé ni me importa.
Chinchorro #5 Chinchorro
Pero espero que tenga toros de verdad, cualquier otra cosa sería adoctrinamiento y amariconar niños.
devilinside #8 devilinside
#5 Sería un parque woke sin toros de verdad
Jaime131 #1 Jaime131
Sí señor, muy educativo.
Thornton #4 Thornton
#1 Puestos a ser retrógrados, podían hacer un parque infantil del circo romano, enseñando a como juntar critianos y algunas fieras en la arena del ruedo :troll:

Abro el parguas
devilinside #7 devilinside
#4 Yo soy más de hacer un parque infantil de la Santa Inquisición, con maquinaria de torturas, celdas insalubres, y autos de fe, incluyendo un pequeño espacio seguro para hogueras para que los niños se quemen entre ellos
Thornton #11 Thornton
#7 Pero es que ahora, para los defensores de al tauromaquia, los judíos son amigos. ¿De dónde iban a sacar "material2" para las clases prácticas?
devilinside #12 devilinside
#11 Bah, con los inmigrantes buenos, que definiría Ayuso, tenemos un suministro inagotable de herejes, por no hablar de los moriscos
jacm #43 jacm
#4 , #7 y #31 A ver, creo que os quedáis corto. 'Auschwitz, ciudad de los niños arios' vende más.
Con su cámara de gas para meter a personajes como Tiana (¡era negra!)
Aunque a los tradicionalistas le parecerá mejor la aportación de #31. Lo de regalar por reyes un pase a 'mi primera cuneta' seguro que se pone de moda.
devilinside #44 devilinside
#43 Me gusta tu idea, pero no es española con pulsera en la muñeca. Hay que reivindicar la tradición española y muy española de cuando España era grande: lo de las cunetas tampoco está mal, es una magnífica referencia a cuando España era Una, Grande y Libre
arrestenbrinker #51 arrestenbrinker
#43 #31 #4 #7
Nah, en poco tendremos un parque infantil sobre como aplicar la Sharia. Con su zona de lanzamiento de ácido, corte de cabellera, erradicación de familia y tiro al derecho humano entre otras.
#31 El_Pobrecito_Hablador
#4 También estaría bien una atracción llamada "mi primera cuneta", para que no se pierda esa vieja tradición de la derecha española.
#41 ChrMMM
#4 Es curioso como el mito de los cristianos en el circo romano, "cristianos a los leones", continua anclado en la "memoria popular" cuando es, con casi total probabilidad, propaganda cristiana de la era romana tardia y medieval.
#45 DonaldBlake
#4 Aunque no creo que lo hiciese, sería más fácil que yo pagase por lo que tú dices que por lo otro.

Hazme hueco, que me mojo.
Cehona #21 Cehona
#1 Para esto no hay pin parental, es cultura.
Es adoctrinamiento del bueno.  media
ansiet #25 ansiet
#21 Diooooos acabo de vomitar
obmultimedia #30 obmultimedia
#1 Viendo la foto, han ido cuatro gatos.
Javi_Pina #3 Javi_Pina
El Partido de las Paridas  media
Narmer #15 Narmer
#3 Al final la gente tiene lo que se merece. Si no leemos los programas electorales, si no les exigimos que los cumplan y, si fallan, no los volvemos a votar, seguirán cachondeándose de nosotros y robando a manos llenas.
#19 Suleiman
#15 Quizás es lo que quieren, toreo y menos servicios.
Rogue #13 Rogue
Yo estoy a favor de volver a la crucifixión o la guillotina. Esta última es una locura. De la emoción pierdes hasta la cabeza.
alfre2 #10 alfre2
Pues mira, mucho mejor eso que malgastar el dinero de todos en prevención de incendios y más cosas de rojos!
#14 kreator
Onda, Castellón. 65% de los votos al PP. TOROS!
troll_hdlgp #29 troll_hdlgp
"innovador parque taurino" Si si, muy innovador xD ¿Y cuál será su próxima innovación, un belén con luces led? :troll:
#26 laruladelnorte
El ocio familiar ya no consiste en ir al campo o a la playa ahora lo que mola es es llevar a los niños a ver espectáculos sangrientos y salvajes para que se hagan españolitos de bien.
torkato #16 torkato
Enhorabuena a Onda por haber entrado en el siglo XIX! ya solo le quedan 2 siglos de desarrollo para estar al día
#22 Samaritan
Oda a la incultura. Menuda regresión. Más que conservadores son nostálgico-casposos.
#6 Nasser
Eso es lo que hay que enseñar a los niños a torturar y a matar. El alcalde debía hacer de toro.
devilinside #9 devilinside
#6 El alcalde no llega a toro, se queda en cabestro
Ludovicio #17 Ludovicio
A enseñar a los niños que torturar animales es una forma de ocio válida.

:palm:
#18 mcfgdbbn3 *
Yo no veo mal que algunos elementos culturales de la tauromaquia se conserven. Lo que no hay que conservar es la tortura del toro, los niños tienen que saber que a los animales buenos* se les da cariño, no tortura. :-) Hay gente que incluso propone derribar las plazas de toros... a mí eso me parece una barbaridad, hay que darlas un uso cultural, y si es posible, manteniendo sus elementos taurinos como el toril, la puerta grande, barreras, burladeros...

Cambiando de tercio: ¿Qué van a…   » ver todo el comentario
BM75 #40 BM75
#18 Yo no veo mal que algunos elementos culturales de la tauromaquia se conserven.

Estoy de acuerdo. ¡¡¡Pero no en un parque infantil!!!
Paisos_Catalans #46 Paisos_Catalans
#40 en un museo nacional estaría de coña.
LeDYoM #20 LeDYoM
Onda Vital.
Thony #24 Thony
Si tras la visita de la tradición de torturar toros, se les hace una visita a un matadero para ver como luego se descuartizan los animales, tenemos un perfecto caldo de cultivo para futuros vegetarianos.

En fin, ya me parece una tradición aberrante de la deberíamos sentirnos avergonzados, exponerla a menos, ya me parece horrible.

Luego buscan la equidistancia con educar en tolerancia y respeto a todas las personas (adoctrinamiento woke) en las escuelas.
Es que no hay por donde cogerlo...
capitansevilla #47 capitansevilla
Que esperpento. Madre mía
CheliO_oS #23 CheliO_oS
Míralos que tiernos... tienen hasta unas minigraditas para aprender a ovacionar a sus héroes.

Por fin un parque donde no tengamos que sentarnos en esos bancos amariconadores multicolor. :troll:
the_fuck_right #53 the_fuck_right
Onda es de los ayuntamientos más fachas de la CV, siempre lo han sido
Paisos_Catalans #39 Paisos_Catalans
Esto va directo al "proyecto cateto", junto con todas las cosas de los rednecks etc...
diskover #33 diskover
Les han puesto palcos para hacer litronas y todo. En nada veremos a niños con el porrón de vino xD
HAL9K #28 HAL9K
La redacción de la noticia me produce casi el mismo rechazo que la noticia en sí.
#38 Inno
Hay políticos y sus votantes que añoran la España donde los alcaldes, curas y Guardia Civiles, eran lo mejor del pueblo. Palio y tradiciones es lo que buscan. Conmigo que no cuenten
tommyx #36 tommyx
Jurásic parquete donde nunca se extingue el torete
#35 Equidislate
Y para poner broche final al espectáculo tradicional gore e innovador de la España profunda tiran a los chiquillos uno por uno del campanario.
DayOfTheTentacle #27 DayOfTheTentacle
Pero sin espadas ni sangre? Bah, eso no es arte...
Glidingdemon #32 Glidingdemon
Nadie se ha fijado en los bancos patriotas y mucho español? Donde va a parar, no como esos de la bandera arco iris, que te sientas y cuando te levantas pareces un pavo real. :troll:
Agitame #37 Agitame
¡Ahora con más sangre!
#34 ferbaji2
A ver si va a ser verdad que se están activando los nanos chips 5 G de las vacunas para volvernos imbéciles porque lo que está pasando aquí y en el resto del mundo No tiene explicación... Uy, que me conectan.....
NESSI #42 NESSI
...esto es broma....verdad?
