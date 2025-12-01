edición general
No, 2026 no va a ser feliz

No, 2026 no va a ser feliz

Todo apunta a que en 2026 la maldad seguirá campando a sus anchas. Así que vendrán los malos y seguirán con su objetivo de destruir gran parte de lo que la gente de bien ha levantado a lo largo de décadas con sudor, lágrimas y bastante sangre. La iniquidad triunfa cuando impulsa a la gente a dejarse llevar por sus miedos o sus bajos instintos o a refugiarse en la indiferencia, unas tentaciones muy seductoras. Así que, como gente de buena voluntad que son, practiquen la defensa activa (ya saben, la mejor es un buen ataque) donde puedan.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
2026 va a ser mucho peor en todos los aspectos,
sotillo #4 sotillo
#1 Discrepo y mucho, sigue habiendo trabajo y oportunidades por lo tanto va a depender mucho de lo que cada uno quiera hacer y lo más importante, si regresa el sistema Montoro no se notará en el 26 si no bien entrado el 27 o 28
#2 yarkyark *
Agoreros. Si por ellos fuera no saldríamos de casa.
Jaime131 #3 Jaime131
Pues vale. Habría que organizar un suicidio colectivo.
Amoniaco #5 Amoniaco *
El bien, osea psoe, podemos y sumar.

La maldad, vox, pp, etc

La gente que es retrasadisima y prefiere echar al gobierno por sus pequeñísimas muestras de corrupción, la inseguridad, inseguridad que por cierto era aún peor en la guerra civil o en la ocupación napoleonica o vivienda, vivienda que encima que según estudios que hablan de la soledad que está trayendo el movil y las redes sociales, ahora tienen la oportunidad de vivir con más gente, conocer, vivir experiencias en una casa compartida, aún se quejan, pues idos a la mierda.
