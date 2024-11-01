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Netanyahu: Europa “ha olvidado muchas cosas desde el Holocausto”

Netanyahu: Europa “ha olvidado muchas cosas desde el Holocausto”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Europa atraviesa “una profunda debilidad moral” y sostuvo que ha perdido la capacidad de defender sus valores, durante su discurso por el Día del Recuerdo del Holocausto en la ceremonia oficial de Israel, que este año fue grabada con antelación por la situación de seguridad. “Europa está perdiendo el control de su identidad, de sus valores, de su responsabilidad de defender la civilización contra la barbarie”, dijo Netanyahu en la intervención difundida con motivo de la conmemoración.

| etiquetas: netanyahu , europa , holocausto
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25 comentarios
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Comentarios destacados:      
Pertinax #1 Pertinax
Pues anda que tú...
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Solinvictus #13 Solinvictus
#1 el la aprendió.
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Laro__ #3 Laro__
¡No funciona! La carta del antisemitismo ya no funciona, ¡genocida!
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Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
De tanto ordeñar el holocausto se secó el becerro.
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Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues
#6 Ya no puedo editar... Recomiendo esta lectura: es.wikipedia.org/wiki/La_industria_del_Holocausto
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JackNorte #7 JackNorte
Por suerte hay registros historicos del presente y el pasado de los sionistas. Y asi se podra presentarlo en el juicio que te haremos.
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ronko #8 ronko
¿Es que ya no te acuerdas? Nos vimos en Berlín ...
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#18 Fanpiro
#8 ¿pudiera ser una madrugada, en un invierno hostil?
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paumal #2 paumal
De tener ciertas cosas más presentes igual no estaríamos como estamos. Sí.
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#15 Leclercia_adecarboxylata
Que sí, que sí
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Andreham #4 Andreham
Creo que nos está recordando quién mandaba entonces y consiguió que les dieran un país.
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tricionide #17 tricionide
hay seres repugnantes
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fofito #12 fofito
Se refiere a la horca con que se colgó a los genocidas
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#5 laruladelnorte
El genocida sanguinario hablando de defender valores... :clap:
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Aguarrás #24 Aguarrás
El despojo este haría buenas migas con un pintor austríaco... Pero le dice al resto del mundo que tal.
En fin... Cuanto antes la espiche/enchironen, mejor para el mundo.
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Sawyer76 #22 Sawyer76
“Europa está perdiendo el control de su identidad, de sus valores, de su responsabilidad de defender la civilización contra la barbarie”

No si todo eso es verdad, lo que no quita que tú y los que te siguen seáis unos asesinos que habéis perdido la legitimidad hace mucho.
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reithor #25 reithor
No tiene ni puta idea, llevamos viendo uno desde hace más de dos años protagonizado por él y sus sionazis.
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mikhailkalinin #16 mikhailkalinin
Baal Bibi : La sangre de tu hermano clama a ti desde la tierra. Aceptar con tanta alegría daños colaterales, en especial, niños, es abominable a HaShem. Estás secuestrando a Israel para tus propósitos vanos. "Vayomer meh 'asita qol demey achicha tso'aqim elay min-ha'adamah". Desde la tierra, Bibi, desde la tierra.
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#20 davidvsgoliat
Cómo se comportan los nazis no lo hemos olvidado. Y en todo caso, ya estás tú para recordárnoslo en primera persona.
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A.more #11 A.more
Tu particularmente has olvidado que eras un ser humano. Si alguna vez lo has sido
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EldelaPepi #19 EldelaPepi
Algunos lo tenemos muy presente. Se están ocupando de recordárnoslo todos los días.

El holocausto no es más que un genocidio al que le pusieron un nombre bíblico.
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#21 Fanpiro
Quizás en Europa recordamos mejor lo que fueron los campos de exterminio y de trabajo nazis mejor que en Israel y por eso estamos horrorizados con lo que está haciendo el gobierno de Israel.
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Spirito #23 Spirito
El discurso se basa en cosas ciertas y otras falsas y venenosas que meten como en un sándwich. Ese es el truco.

Lamentablemente muchas personas buenas de Israel se han dejado llevar por argumentos de amor profundo a su gente por estos psicópatas.

Jesús, mi Jesús de "amor al prójimo" sobre el que tantísimos hijos de la gran puta han usado tu nombre normal y han hecho tantísimo daño.

Todos podemos usar a Jesús, igual que al Ché, como a Ghandi,
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neiviMuubs #14 neiviMuubs
Habéis dejado esa vaca en los huesos ya de tanto sobarle la teta, bibi
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#9 colemur
Nos gustaría poder olvidarlo, pero lo del holocausto lo estamos reviviendo en Gaza y en el Líbano.
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menéame