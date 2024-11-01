Netanyahu: Europa “ha olvidado muchas cosas desde el Holocausto”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Europa atraviesa “una profunda debilidad moral” y sostuvo que ha perdido la capacidad de defender sus valores, durante su discurso por el Día del Recuerdo del Holocausto en la ceremonia oficial de Israel, que este año fue grabada con antelación por la situación de seguridad. “Europa está perdiendo el control de su identidad, de sus valores, de su responsabilidad de defender la civilización contra la barbarie”, dijo Netanyahu en la intervención difundida con motivo de la conmemoración.
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En fin... Cuanto antes la espiche/enchironen, mejor para el mundo.
No si todo eso es verdad, lo que no quita que tú y los que te siguen seáis unos asesinos que habéis perdido la legitimidad hace mucho.
El holocausto no es más que un genocidio al que le pusieron un nombre bíblico.
Lamentablemente muchas personas buenas de Israel se han dejado llevar por argumentos de amor profundo a su gente por estos psicópatas.
Jesús, mi Jesús de "amor al prójimo" sobre el que tantísimos hijos de la gran puta han usado tu nombre normal y han hecho tantísimo daño.
Todos podemos usar a Jesús, igual que al Ché, como a Ghandi,