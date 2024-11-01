Netanyahu: Europa “ha olvidado muchas cosas desde el Holocausto”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Europa atraviesa “una profunda debilidad moral” y sostuvo que ha perdido la capacidad de defender sus valores, durante su discurso por el Día del Recuerdo del Holocausto en la ceremonia oficial de Israel, que este año fue grabada con antelación por la situación de seguridad. “Europa está perdiendo el control de su identidad, de sus valores, de su responsabilidad de defender la civilización contra la barbarie”, dijo Netanyahu en la intervención difundida con motivo de la conmemoración.