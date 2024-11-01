Netanyahu dice que la Nobel de la Paz María Corina Machado ha alabado sus “acciones” durante el genocidio en Gaza

“La señora [María Corina] Machado expresó al primer ministro [Netanyahu] su profundo agradecimiento por sus decisiones y acciones tomadas durante la guerra, así como por los logros de Israel". Asimismo, el comunicado informa de que Machado también ha “valorado” la “lucha incansable contra el eje del mal iraní, que actúa no solo contra Israel, sino contra el pueblo venezolano”.