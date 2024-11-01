edición general
Netanyahu dice que la Nobel de la Paz María Corina Machado ha alabado sus “acciones” durante el genocidio en Gaza

Netanyahu dice que la Nobel de la Paz María Corina Machado ha alabado sus “acciones” durante el genocidio en Gaza

“La señora [María Corina] Machado expresó al primer ministro [Netanyahu] su profundo agradecimiento por sus decisiones y acciones tomadas durante la guerra, así como por los logros de Israel". Asimismo, el comunicado informa de que Machado también ha “valorado” la “lucha incansable contra el eje del mal iraní, que actúa no solo contra Israel, sino contra el pueblo venezolano”.

12 comentarios
Comentarios destacados:      
Pablosky
Por si había la más mínima duda de si esta señora se merecía el nobel de la paz o no, resulta que el mayor hijoputa de este siglo nos lo acaba de aclarar.
18
Dimedequepresumes
#1 solo entro para darte positivo
La mejor frase que he leído sobre el tema
0
eipoc
#1 otra cosa que agradecerles a los palestinos, además de su coraje y valentía es la caída de caretas del mundo. Gracias ellos se han caído muchas y las que quedan.
0
DayOfTheTentacle
Adamantium
3
fofito
No me consta, pero tampoco me extrañaría.
2
XtrMnIO
Cuando un asesino genocida alaba que seas Nobel de la Paz, malo...
2
alesay
ya se cargaron el significado de la palabra LIBERTAZ y ahora van a por el de la palabra PAZ
2
OmarLittle
Los propios responsables del Nobel ningunearon el genocidio (y echaron a perder el prestigio que pudiera tener para algunos) al no dar el premio a Francesca Albanese para dárselo a una política aliada con la ultraderecha que ha llamado a dar un golpe de estado en su país.
2
Lutin
Pro qué no la felicita el presidente Perro Sanxeeeee? Eso dicen los subnormales
1
MiguelDeUnamano
#4 Y los hijos de puta dicen que "su nobel escuece a los defensores de dictaduras". Todos sabemos el tipo de escoria hay que ser para ponerse del lado de los genocidas, por algún motivo creen que por señalar a otros de esa manera van a dejar de ser los miserables que son.
4
Malinke
Cada vez dejando peor al jurado que la eligió. Parece que se esfuerzan en acabar con el poco prestigio de ese premio.
1
azathothruna
Yaveh los cria, ellos se juntan
0

