«Nadie está a salvo»: tras 49 años en Estados Unidos, un cubano partidario de Trump es deportado a una prisión de máxima seguridad en África [Ing]

Roberto Mosquera, de 58 años, es uno de los al menos cinco que fueron trasladados este verano a una prisión de máxima seguridad en la nación sudafricana de Suazilandia, país bajo sospecha de no respetar los derechos humanos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, Mosquera fue clasificado como uno de «los peores entre los peores», citando una condena por asesinato. Sin embargo, los documentos judiciales muestran que fue condenado por intento de asesinato en la década de 1980 en el condado de Miami-Dade y que ya cumplió su condena.