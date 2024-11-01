edición general
«Nadie está a salvo»: tras 49 años en Estados Unidos, un cubano partidario de Trump es deportado a una prisión de máxima seguridad en África [Ing]

Roberto Mosquera, de 58 años, es uno de los al menos cinco que fueron trasladados este verano a una prisión de máxima seguridad en la nación sudafricana de Suazilandia, país bajo sospecha de no respetar los derechos humanos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, Mosquera fue clasificado como uno de «los peores entre los peores», citando una condena por asesinato. Sin embargo, los documentos judiciales muestran que fue condenado por intento de asesinato en la década de 1980 en el condado de Miami-Dade y que ya cumplió su condena.

azathothruna #1 azathothruna
El camarada Fidel debe estar retorciendose de risa.
Nachodemieres #5 Nachodemieres
Que no se queje, toda la noticia describe una situación de acuerdo a sus ideales y por los que votó, nada de criminales inmigrantes en el país y jamás vivir en un país socialista. Gilipollas un rato pero sus principios son inquebrantables {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
#8 Acabose
#5 También es inquebrantable la coraza que rodea su cerebro e impide que entre o salga algun razonamiento de su cabeza.
Nachodemieres #9 Nachodemieres *
#8 A ver a lo obvio de que siendo quien es votase a Trump dejémoslo correr sin crueldad..... Por favor no reírse de los subnormales {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
capitan__nemo #11 capitan__nemo
"Pais bajo sospecha"
Como Israel y EEUU, bajo sospecha de genocidio y crimenes de guerra.
Skiner #7 Skiner
Sería un punto chistoso que pusieran a este señor en Guantánamo que tiene una base militar en la isla de Cuba que se lo alquila a EEUU :troll:
Dene #6 Dene
Poca pena da
Colaboro con el fascismo pensando que otros iban a sufrir sus consecuencias..y ahora le toca a el
Trigonometrico #13 Trigonometrico
Los cubanos que conseguían poner los pies en tierra firme en EEUU tenían unos derechos garantizados, y hasta este momento yo creía que obtenían fácilmente la nacionalidad.
manuelpepito #4 manuelpepito
Está la cosa como para ir de vacaciones a los EEUU.
#12 Pingocho
¿Que pasó con las cárceles salvadoreñas? ¿Ya las llenaron?
Shuquel #3 Shuquel
Entonces votó bien o votó mal?
Nachodemieres #10 Nachodemieres
#3 El igual no votó por ser inmigrante pero era un gran defensor de Trump además de idiota, pero su hija que si debe ser americana ya te digo yo que votó mal {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
