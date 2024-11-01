edición general
92 meneos
535 clics
La policía de California refuerza las patrullas en los supermercados, ya que millones están a punto de perder los beneficios de SNAP (ENG)

La policía de California refuerza las patrullas en los supermercados, ya que millones están a punto de perder los beneficios de SNAP (ENG)

La Asociación de la Industria Alimentaria, el grupo comercial de los principales supermercados, incluidos Walmart y Albertsons, advirtió que una interrupción en los beneficios de SNAP generaría una inestabilidad financiera generalizada a nivel local.

| etiquetas: policía , california , supermercados , snap , callfresh , comida , barstow
55 37 0 K 375 actualidad
20 comentarios
55 37 0 K 375 actualidad
Comentarios destacados:        
Supercinexin #3 Supercinexin
El sistema capitalista defendiendo lo que realmente importa: la propiedad privada de los archimillonarios.

Antes ametrallarían a las masas hambrientas para que no cogiesen nada de los supermercados que mover ni una pulgada su inhumana escala de valores.
34 K 345
#7 soberao
#3 Lo que hacía Israel para sustituir los programas de la ONU para distribuir alimentos en Gaza y cada día mataban a decenas, niños incluidos.
6 K 66
Sandman #10 Sandman
#3 O dejar que se ahoguen en una inundación antes que cerrar los negocios durante un día :roll:
10 K 119
#13 jamon_de_jaboogie
#3 Mucho mejor en Españita, donde si no tienes para comer te mandamos directamente a bancos de comida dependientes de la iglesia.
0 K 6
#14 Perete78
#13 bancos subvencionados de nuestras butxacas en impuestos.
1 K 13
neo1999 #16 neo1999
#3 Cierto. Totalmente distópico.
1 K 30
Peybol #5 Peybol
La caída de un imperio en directo. Pasen y vean.
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
5 K 72
Dragstat #6 Dragstat
Tendrán que consolarse mirando en la wikipedia el listado de países por PIB, los índices de la bolsa americana, lo que invierten en armamento o las ayudas al rescate de Argentina que son las cosas que les importan a sus dirigentes y a su sistema en lugar de preocuparse por sus ciudadanos. Y por aquí no hemos llegado a ese nivel todavía pero tampoco estamos para montar fiestas.
6 K 72
sorrillo #1 sorrillo
Si los que pasan hambre tuvieran armas se podrían defender :troll:
4 K 56
angeloso #4 angeloso
Lo lógico en una sociedad enferma que prima la propiedad privada sobre el derecho a la vida.
4 K 51
#15 Perete78
#4 luego están contra el aborto de los no vivos y, una vez vivos, sacan a las patrullas para darles palos, no vaya a ser que vayan al super a por comida y no tengan dinero.
2 K 26
Elrosquasard #9 Elrosquasard
Menos mal que es en EEUU, llega a pasar en España y una presidenta regional los llamaría mantenidos subvencionados.

100.000 millones anuales de bonos de comida...¡LAVIRGEN!
3 K 35
kwisatz_haderach #18 kwisatz_haderach
#9 es que... en usa hay muchisimos que estan en contra del welfare, de los descuentos, ect.... hasta que se jubilan y de repente les llegan esos descuentos y les parece maravillosos.... y por supuesto hay politicos que los llama mantenidos subencionados (ver meme)

o los millones que recibiendo ventajas del presupuesto obama care, pidieron a gritos su anulacion, pensando que el obama care era solo ayuda para los negros e inmigrantes  media
1 K 14
kwisatz_haderach #19 kwisatz_haderach
#18 o el meme de que no en la constitucion no dice nada de welfare... (si, lo dice)  media
0 K 11
kwisatz_haderach #20 kwisatz_haderach
#18 y este que refleja muy bien lo que pasa (y tiene mas de 10 años esta tira comica)  media
1 K 14
Kantinero #2 Kantinero
Es un medio del grupo FOX?
0 K 12
themarquesito #8 themarquesito
#2 Sí, es la sección local de Fox en Los Ángeles
1 K 33
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
Hablando de snap, muchos votarían a Thanos.
0 K 11
#17 moratos
No hay dinero para que uno de cada ocho estadounidenses reciba ayuda para comprar alimentos, pero si para que Milei gane las elecciones.
0 K 7
#11 jamon_de_jaboogie
Hay que cambiarle el nombre a Madrideame o EEUUsame a este sitio eh?
0 K 6

menéame