La policía de California refuerza las patrullas en los supermercados, ya que millones están a punto de perder los beneficios de SNAP (ENG)

La Asociación de la Industria Alimentaria, el grupo comercial de los principales supermercados, incluidos Walmart y Albertsons, advirtió que una interrupción en los beneficios de SNAP generaría una inestabilidad financiera generalizada a nivel local.
Antes ametrallarían a las masas hambrientas para que no cogiesen nada de los supermercados que mover ni una pulgada su inhumana escala de valores.
100.000 millones anuales de bonos de comida...¡LAVIRGEN!
o los millones que recibiendo ventajas del presupuesto obama care, pidieron a gritos su anulacion, pensando que el obama care era solo ayuda para los negros e inmigrantes