Muere un joven de 28 años atropellado por el autobús al que atacó con un hacha

Un joven de 28 años ha fallecido este sábado en Chauchina (Granada) tras atacar con un hacha a un autobús de línea en marcha y herir al conductor, que lo atropelló mortalmente.

12 comentarios
Pacofrutos #10 Pacofrutos *
#8 Chauchina, donde son la mayoría más brutos que un saco lleno de martillos.

#5 Chuache_cientifico
En Chauchina tenía que ser. La vírgen...

Doisneau #8 Doisneau
#5 Mas info para los que no somos de alli?

Autobús 1 - 0 Garrulo (probablemente mamado)
Autobús 1 - 0 Garrulo (probablemente mamado)

#9 surco *
#7 De hecho es justo lo que se está investigando, si ha sido un accidente o había intención por parte del conductor, quien por lo visto, una vez que le han abierto la cabeza a hachazos tendría que haberle pedido al sujeto educadamente que tuviese a bien retirarse de la trayectoria natural del autobús para no infringirle daño ni molestia alguna. :roll:

Arkhan #12 Arkhan *
#9 Todo el mundo tiene que ser consciente de que si responde a un ataque violento debe ser aplicando una fuerza proporcional.

En España lo proporcional a que un adulto libre decida matarte porque le apetezca con un hacha es invitarlo a café, y ojo cuidao no te arriesgues a servirle un café con leche a ver si va a ser intolerante a la lactosa y te vas a ir a la cárcel por tremendo ataque.

cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Pues defensa propia. Espero que conductor y autobús se recuperen pronto.

KoLoRo #6 KoLoRo
#3 No creo que el conductor se recupere en la vida de esto...

Enero2025 #7 Enero2025 *
#3 Esto es españa, el conductor a la cárcel y arruinado pagando la indemnización a la familia del artista.

Anfiarao #1 Anfiarao
joder cómo están las cabezas...

Ehm... ok.
Ehm... ok.

antesdarle #11 antesdarle *
Creo que no es buena idea atacar a un autobús salvaje. Es el equivalente de tratar de someter un elefante a madrazos.


menéame