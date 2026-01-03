edición general
Muere un hombre en Vilanova i la Geltrú por un reto en directo: "Le pagaron cocaína y whisky para que se matase"

Muere un hombre en Vilanova i la Geltrú por un reto en directo: "Le pagaron cocaína y whisky para que se matase"

Cuando Dani logró entrar en la habitación de su hermano Sergio, se lo encontró arrodillado y con la cabeza apoyada en el colchón. Se llamaba Sergio Jiménez Ramos, 37 años. Murió la víspera de Nochevieja, en su dormitorio, llevando a cabo (presuntamente) un reto emitido en directo por internet: según su entorno, estos observadores que le incitaban a beber más whisky le habrían pagado esa botella y seis gramos de cocaína. El desafío consistía, según la versión familiar, en acabárselo todo en menos de tres horas. Sergio se ha convertido en el...

Vaelicus #3 Vaelicus
Que triste... Que sociedad de mierda tenemos
#4 Suleiman
Siempre he dicho que una ejecución en directo, seria prime time en la TV, tenemos una sociedad de mierda, como bien dice #3.
Supercinexin #2 Supercinexin
Éste sí que murió haciendo lo que más le gustaba.
#1 mcfgdbbn3
Si no tenía hijos que lo nominen al Darwin, aunque con esa edad y esa "corteza prefrontal" no me extrañaría que sus genes los haya dejado por ahí, aunque se haya desentendido de las madres y sus hijos. :palm:
Milmariposas #6 Milmariposas
Otro episodio más de Black Mirror? :'(
Sr.Polilla #5 Sr.Polilla
A este chaval 'no le conocía nadie' y quizás no transcienda mucho la noticia, pero el día que consigan hacer lo mismo con Simón Pérez (el de las hipotecas a tipo fijo) se liará un follón, entre otras cosas, porque se lleva avisando sobre este tipo de situaciones desde hace tiempo y parece que a nadie le importa una mierda.
