Muere un hombre en Vilanova i la Geltrú por un reto en directo: "Le pagaron cocaína y whisky para que se matase"

Cuando Dani logró entrar en la habitación de su hermano Sergio, se lo encontró arrodillado y con la cabeza apoyada en el colchón. Se llamaba Sergio Jiménez Ramos, 37 años. Murió la víspera de Nochevieja, en su dormitorio, llevando a cabo (presuntamente) un reto emitido en directo por internet: según su entorno, estos observadores que le incitaban a beber más whisky le habrían pagado esa botella y seis gramos de cocaína. El desafío consistía, según la versión familiar, en acabárselo todo en menos de tres horas. Sergio se ha convertido en el...