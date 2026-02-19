Marta, joven católica de 22 años: "Flipo cuando voy a Misa entre semana y estamos cinco abuelos y cuatro jóvenes"

Ha comenzado la Cuaresma y la zaragozana explica que es "un tiempo para acercarse más a la cruz" de Jesucristo. Más información: Ding, Eva, Cris... Hijos de ateos y rostros del renacer católico de la Generación Z: "Dan por hecho que nos han comido la cabeza"
| etiquetas: religion
Es lo que tiene la aculturación
Con una lógica normal, uno acaba pensando que a ver si va a ser que Dios no existe. El primer paso hacia el… » ver todo el comentario
No hay necesidad de comentar.
Sólo veo gente más joven en los eventos típicos, bautizos, bodas y entierros.
Sin influencia externa de ningún tipo, nadie se hace religioso.
La base misma de las religiones es comer el tarro a los demás para expandirse lo más posible. Están formadas por "memes" (en analogía a genes) que funcionan como parásitos o virus.