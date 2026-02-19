edición general
Marta, joven católica de 22 años: "Flipo cuando voy a Misa entre semana y estamos cinco abuelos y cuatro jóvenes"

Ha comenzado la Cuaresma y la zaragozana explica que es "un tiempo para acercarse más a la cruz" de Jesucristo. Más información: Ding, Eva, Cris... Hijos de ateos y rostros del renacer católico de la Generación Z: "Dan por hecho que nos han comido la cabeza"

#3 Semar80
Yo flipo con que haya 4 jóvenes xD
satchafunkilus #8 satchafunkilus
#3 coño, pues mejor, menos ratio por cura, más religión a repartir para cada uno.
pitercio #9 pitercio
#3 a ver, ahora "jóvenes" llega hasta casi 40 tacos.
Doisneau #12 Doisneau *
#3 La generacion Z no solo ha salido de derechas, tambien bastante religiosos. En el fachaevento este que montaron en Madrid "el despertar" pudimos ver a zetas viendo charlas de curas y cosas bastante casposas. A eso sumale la inmigracion de sitios con un evangelismo fuerte y podemos ver a la iglesia recuperar fuerza para la siguiente decada
LinternaGorri #14 LinternaGorri
#12 La generacion Z no solo ha salido de derechas, tambien bastante religiosos
Es lo que tiene la aculturación
#19 Nastar
#12 no en el entorno de mis hijos
Aokromes #30 Aokromes
#3 la mayoria del otro lado del charco (del grande)
Supercinexin #2 Supercinexin
Pues si te comieras un tripi, aún fliparías más, Marta.
Thornton #21 Thornton
#2 Pues yo flipo con que al cura le pagamos entre todos >:-(
Les han comido la cabeza.
Les han comido la cabeza.
JackNorte #5 JackNorte
Hay quien no es capaz de ver las señales xD
pepel #6 pepel
Yo flipo igual. Puedo entender a los mayores cuya vida prácticamente ha transcurrido en ese ambiente enfermizo, pero me cuesta comprender a los jóvenes que prácticamente han tenido una vida con muchas más comodidades y fuentes de información.
#4 MAJASTRABU
Pero jóvenes, o jóvenes en plan nuevas generaciones del pp?
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Mientras tanto las iglesias evangélicas abren una cada 3 días :roll:
ACEC #23 ACEC *
Dice que se preguntó "¿por qué a la gente le toca sufrir cosas si se supone que Dios es bueno?". Una persona com 2 dedos de frente se habría vuelto atea como consecuencia lógica. Pero no... se volvió máds cristiana, huida hacia delante. Esta gente no rige bien.
Un_señor_de_Cuenca #28 Un_señor_de_Cuenca *
#23 Muy interesante: esa es una pregunta básica que se hace cualquier niño creyente. La respuesta preparada de la Iglesia durante siglos es una trampa maléfica: "porque Dios nos ha dado libre albedrío para que podamos elegir, y de ese modo poder ser buenos y ganarnos el Cielo, pero también que las malas personas elijan serlo". A estos últimos, claro está, Dios los castigará.

Con una lógica normal, uno acaba pensando que a ver si va a ser que Dios no existe. El primer paso hacia el…   » ver todo el comentario
Arzak_ #25 Arzak_
Y yo flipo que aún haya gente que vaya a misa 8-D
#20 Nastar *
#17 de hecho dios es el que nunca esta :troll:
#20 Ni se le espera
#20 Ni se le espera
AlienRoja #10 AlienRoja
Solo hay que ver a Isabel Forner, en Zapeando. "Esta se queda para vestir Santos", como se decía antes.
Asimismov #26 Asimismov
#10 a la Tamara Falcó le fue bien. Isabel Corner quiere emularla.
Connect #13 Connect
La esencia de una iglesia es buena. Es el momento de que mucha gente tiene la excusa para salir de casa. Conversar con vecinos con calma, y poder pedir que echen una mano en alguna cosa si es necesario. Cosas que hoy en dia en las grandes ciudades se han perdido. Por la calle un saludo y adios, y se conversa poco. Mucha gente mayor con depresiones se quedan en casa encerrados sin excusas para salir. La iglesia es donde puede ver a otra gente, conversar, etc.... Y la mayoria de curas que hay…   » ver todo el comentario
tetepepe #16 tetepepe
#13 Llámame raro pero yo para socializar prefiero el bar. :-D
#18 Nastar
#13 para todo lo que dices esta el parque, el bar.... Y no tienes que escuchar a un hipicrita diciendo que si esto es pecado o lo otro te condenara al infierno
#29 alhambre
> "Dan por hecho que nos han comido la cabeza"

No hay necesidad de comentar.
#15 Nastar
Yo flipo con que haya nadie
Urasandi #17 Urasandi
#15 A las 8 y media de la mañana no hay ni dios.
perrico #27 perrico
#17 No son de madrugar mucho. Van a misa a la hora que el resto de gente suele trabajar.
alfema #24 alfema
Yo tengo una iglesia a unos 61 m, paso por su lado cada vez que salgo de casa, sólo veo a personas mayores, en una o dos generaciones se queda vacía.

Sólo veo gente más joven en los eventos típicos, bautizos, bodas y entierros.
EvilPreacher #11 EvilPreacher
Así pasa en muchos lugares: todavía quedan viejos y cuatro jóvenes, por raro que parezca. En cambio, en otros lugares, como en Murcia, todas las misas, de misa de 7 (de la mañana) en a delante, llenas. Eso sí que me hace flipar.
abnog #31 abnog
"Dan por hecho que nos han comido la cabeza"

Sin influencia externa de ningún tipo, nadie se hace religioso.
La base misma de las religiones es comer el tarro a los demás para expandirse lo más posible. Están formadas por "memes" (en analogía a genes) que funcionan como parásitos o virus.
