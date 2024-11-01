Maduro afirma que Venezuela empezará a fabricar chips NVIDIA  

En el marco del primer aniversario de la Universidad Nacional de las Ciencias “Dr. Humberto Fernández Morán”, el presidente Nicolás Maduro afirmó que Venezuela se unirá a la carrera tecnológica de los semiconductores. “Muy pronto estaremos haciendo los famosos microchips esos, NVIDIA, aquí los vamos a hacer, para envidia de los envidiosos.” Sosteniendo una antigua y ya obsoleta placa Macintosh de la década de los 90 como “ejemplo” de los chips que se fabricarían, el presidente instó a los jóvenes a aprender del mundo para ya no depender...
| etiquetas: maduro , venezuela , nvidia , microchips , fabricación
No sé si será actual... no creo que Maduro se aleje mucho de su búnker.
La diferencia es que a Trump los NATOntados le creen.
Ahora tocará ver si es una bravuconada o hay fondo detrás de esto que dice
Todo esto teniendo encima un embargo comercial:
es.wikipedia.org/wiki/Sanciones_internacionales_durante_la_crisis_en_V