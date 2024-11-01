edición general
Maduro afirma que Venezuela empezará a fabricar chips NVIDIA

En el marco del primer aniversario de la Universidad Nacional de las Ciencias “Dr. Humberto Fernández Morán”, el presidente Nicolás Maduro afirmó que Venezuela se unirá a la carrera tecnológica de los semiconductores. “Muy pronto estaremos haciendo los famosos microchips esos, NVIDIA, aquí los vamos a hacer, para envidia de los envidiosos.” Sosteniendo una antigua y ya obsoleta placa Macintosh de la década de los 90 como “ejemplo” de los chips que se fabricarían, el presidente instó a los jóvenes a aprender del mundo para ya no depender...

javierchiclana
xD Creí que era satírico pero hay vídeo. "Con dios con la fe y con la ciencia somos indesctructibles, invencibles"

No sé si será actual... no creo que Maduro se aleje mucho de su búnker.
Pertinax
Daría pena si no diese tannnnta pena. Menudo gañán.
#8 javi618
Vergüenza ajena es poco, menudo subnormal.
Torrezzno
Ahí está con la Riva TNT ultra en la mano
HeilHynkel
Maduro marcándose un Trump. xD

La diferencia es que a Trump los NATOntados le creen.
#13 Suleiman
Es el dia de los inocentes?
mikhailkalinin
Como le salgan los chips igual que los juegos de palabras...
Horus
Hace falta el meteorito :-S :palm:
Don_Pixote
Vaya Envidia me dan
#4 mam23
chip análogicos de banana
#3 alkalin
No es descabellado siendo aliado de China.

Ahora tocará ver si es una bravuconada o hay fondo detrás de esto que dice
#9 yarkyark
#3 Lo descabellado son tus dudas. ¿Va a fabricar Chips y ni siquiera es capaz de extraer el petróleo que tiene?
#12 alkalin
#9 Sumando la importación directa como indirecta a través de terceros países en España se consume entre el 7-10% de crudo venezolano.

Todo esto teniendo encima un embargo comercial:

es.wikipedia.org/wiki/Sanciones_internacionales_durante_la_crisis_en_V
ElenaCoures1
#3 No puede dar de comer a su población porque su país no produce una mierda ¿Y dice que va a fabricar el que? ¿Chips de esos de bolsa?
Lerena
La cara de los chavales que le están escuchando es todo un poema. Eso sí, algo es seguro, mi próximo PC será de Venezuela.
