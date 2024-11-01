Maduro afirma que Venezuela empezará a fabricar chips NVIDIA  

En el marco del primer aniversario de la Universidad Nacional de las Ciencias “Dr. Humberto Fernández Morán”, el presidente Nicolás Maduro afirmó que Venezuela se unirá a la carrera tecnológica de los semiconductores. “Muy pronto estaremos haciendo los famosos microchips esos, NVIDIA, aquí los vamos a hacer, para envidia de los envidiosos.” Sosteniendo una antigua y ya obsoleta placa Macintosh de la década de los 90 como “ejemplo” de los chips que se fabricarían, el presidente instó a los jóvenes a aprender del mundo para ya no depender...