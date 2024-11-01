Con tecnología 100 % libre y soberana. Venezuela desarrolla el «RAMMAX»: dron acuático táctico para la defensa del país  

La Academia Militar de la Armada Bolivariana de Venezuela, durante la V Feria de «Exposición de investigación, ciencia, tecnología e innovación», en el Salón Venezuela del Círculo Militar, en Caracas, presentó el dron acuático táctico «RAMMAX» para la defensa del país. «No existe antecedente en Venezuela de un dispositivo de esta magnitud les presento el RAMMAX»Realizado con materiales ecológicos. Con energía renovable. Bajo software libre. Con material y talento 100% venezolano. No detectable por los radares convencionales. «Es un producto tác
| etiquetas: dron , venezuela , rammax , indetectable , ecologico , sumergible
x.com/AgenciaVNews/status/1960488108652421445
Deberían hacer una película o una serie.
De no tener ninguno o que sean importados a tener uno hecho prácticamente al completo con capacidades propias o libres es un paso. Vale como plataforma para probar control remoto. No parece que el perfil de misiones que pueda realizar sea muy amplio.