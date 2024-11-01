edición general
Con tecnología 100 % libre y soberana. Venezuela desarrolla el «RAMMAX»: dron acuático táctico para la defensa del país

La Academia Militar de la Armada Bolivariana de Venezuela, durante la V Feria de «Exposición de investigación, ciencia, tecnología e innovación», en el Salón Venezuela del Círculo Militar, en Caracas, presentó el dron acuático táctico «RAMMAX» para la defensa del país. «No existe antecedente en Venezuela de un dispositivo de esta magnitud les presento el RAMMAX»Realizado con materiales ecológicos. Con energía renovable. Bajo software libre. Con material y talento 100% venezolano. No detectable por los radares convencionales. «Es un producto tác

platypu #1 platypu
Aqui el video de la presentacion y capacidades tecnicas al completo
x.com/AgenciaVNews/status/1960488108652421445
Pertinax #5 Pertinax *
#1 Alguien debería avisar a Maduro de que todas esas cutrongas muestras de supuesto poderío militar de estos días tientan a Andorra a invadirles.
Pertinax #11 Pertinax
#10 No te rías, no. Maduro es el único dirigente del mundo que instala un centro de mando ante una crisis bélica en un edificio y coloca mallas de camuflaje... por dentro.
www.meneame.net/m/politica/maduro-asciende-embajador-venezuela-colombi
Gry #6 Gry *
#1 Ese vídeo es una obra de arte, hacía tiempo que no me reía tanto. xD xD xD

Deberían hacer una película o una serie.
sxentinel #12 sxentinel
#1 Joder que vergüenza ajena. :palm: Quería hacer algún chiste o broma al respecto, pero sinceramente es tan triste y bochornoso que no soy capaz de articular nada al respecto.
#3 PerritaPiloto
Parece un juguete del todo a cien.
Imag0 #9 Imag0
El vídeo es puto cine {0x1f60e}
Deviance #7 Deviance
Y muy secreto xD
El_Dani_Carvajal #2 El_Dani_Carvajal
Yo creo que eso a un portaviones lo tumba. Tiemblan los submarinos nucleares, me cuentan que las escuadras de F35 abandonan las costas de Venezuela por miedo.
#4 PerritaPiloto
#2 Si lleva alguna clase de sensor o cámara puede servir para vigilar. El problema principal es que es muy pequeño para las olas y las corrientes del mar, aunque sea el caribe.

De no tener ninguno o que sean importados a tener uno hecho prácticamente al completo con capacidades propias o libres es un paso. Vale como plataforma para probar control remoto. No parece que el perfil de misiones que pueda realizar sea muy amplio.
dark_soul #8 dark_soul *
#4 con un sensor y medio kilo de C4... Si son baratos de fabricar puedes dejar unos miles en tus fronteras. Si le pones un audio de chiquito diciendo "Torpedo" cuando se active invierto en eso
