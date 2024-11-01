edición general
7 meneos
24 clics
LG da marcha atrás con Microsoft Copilot AI en sus TV con webOS

LG da marcha atrás con Microsoft Copilot AI en sus TV con webOS

LG ha tenido que recular con la inclusión sin permiso de Copilot en las TV con su SO webOS, saliendo a la palestra con un comunicado oficial.

| etiquetas: lg , copilot , ia , en , todos , sitios
5 2 0 K 74 tecnología
3 comentarios
5 2 0 K 74 tecnología
Torrezzno #1 Torrezzno *
Creo que es un buen ejemplo de que la gente está hasta los webos de la IA hasta en la sopa
4 K 58
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Intenta explicarle esto a un anciano
0 K 20
pitercio #3 pitercio
Le tuve que poner al final la wifi a la tele grande para poder proyectar vídeos desde otros dispositivos, pero le tengo bloqueada la salida a Internet en el router. No me mola ni un cacho que la tele navegue por su cuenta y mucho menos que piense cosas.
0 K 14

menéame