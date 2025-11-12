edición general
El juicio al fiscal general llega al final tras el pulso de la UCO pero sin pruebas de que filtrara el correo de la pareja de Ayuso

Álvaro García Ortiz defendió que su único objetivo fue defender a los fiscales frente a las “calumnias” del entorno de la presidenta madrileña antes de la última jornada de la vista, en la que Fiscalía y Abogacía del Estado pedirán la absolución y cargarán contra la instrucción del juez Hurtado.

reithor #1 reithor
El desprestigio de la UCO ha crecido varios órdenes de magnitud en este caso. Manipular pruebas recortando mensajes, tomar datos que abarcan más allá de la autorización del juez...
karakol #2 karakol
Las pruebas nunca fueron necesarias.

Todo este circo, con la colaboración necesaria de jueces corruptos y prevaricadores y las mentiras, valga la redundancia, de las miriadas de medios de derecha extrema y extrema derecha, va de otra cosa.
#5 chavi
#2 Quien se va a responsabilizar de las filtraciones de los datos obtenidos?

El jefe de la UCO?
Desideratum #7 Desideratum
Sabemos que eres un esbirillo de mala muerte de la caspa política pero, si realmente crees eso, tu nivel de aceptación de la realidad es muy preocupante.

Caso de tener un amigo con tu problema le hubiera recomendado, sin duda alguna, que acudiera al diagnóstico de un buen terapeuta.
#8 malditopendejo
Dos frases de ayer.

"La UCO no hace investigaciones prospectivas"

"Cuando entramos en la fiscalía ni sabíamos lo que buscabamos".

Sr. Balas dixit.
alcama #3 alcama
En eldiario.es no vieron ayer la declaración del teniente de la UCO. Demoledor
Mangione #4 Mangione
#3 Demoledor es el astroturfing que vendes tú en esta web.
#6 LaMinaEnMiPuerta
#3 Usted tampoco, creo que ha leído lo que dice el partido de ello y lo que debe transmitir en su quehacer diario.
