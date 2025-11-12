El juicio al fiscal general llega al final tras el pulso de la UCO pero sin pruebas de que filtrara el correo de la pareja de Ayuso

Álvaro García Ortiz defendió que su único objetivo fue defender a los fiscales frente a las “calumnias” del entorno de la presidenta madrileña antes de la última jornada de la vista, en la que Fiscalía y Abogacía del Estado pedirán la absolución y cargarán contra la instrucción del juez Hurtado.
| etiquetas: juicio , fiscal general , uco , lawfares , pp , ayuso , hurtado
Todo este circo, con la colaboración necesaria de jueces corruptos y prevaricadores y las mentiras, valga la redundancia, de las miriadas de medios de derecha extrema y extrema derecha, va de otra cosa.
El jefe de la UCO?
Caso de tener un amigo con tu problema le hubiera recomendado, sin duda alguna, que acudiera al diagnóstico de un buen terapeuta.
"La UCO no hace investigaciones prospectivas"
"Cuando entramos en la fiscalía ni sabíamos lo que buscabamos".
Sr. Balas dixit.