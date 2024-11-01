edición general
El juez Peinado pide otro informe a la UCO porque la asistente de Begoña Gómez la acompañó en tres de 22 reuniones con una empresa

La sociedad Making Science Group responde al requerimiento del magistrado con un listado de las reuniones y sus participantes para la elaboración del software gratuito que requería el curso que codirigía en la Complutense la mujer del presidente

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Sigue el lawfare judicial. Hay cosas que no cambian con el año.
8
sotillo #4 sotillo
#1 Esto no es lawfare , esto es un esperpento mayúsculo, esto es reírse de la justicia con la chorra fuera o esto, está pidiendo informes a la UCO para que no tenga tiempo de hacer el informe de su churri y todo prescriba, en cualquier caso se ha bajado los pantalones y les está enseñando el culo a toda la judicatura
1
pepel #5 pepel
No se quiere jubilar. Que jodido.
1
Andreham #8 Andreham
Mañana el informe en la mesa, total ya estaba escrito y luego se les pasa tapado.
1
Dene #6 Dene
no reventará este tipo algún día?
0
Kantinero #2 Kantinero
Y lo de denunciar al Pelucas por acoso?
0
#9 Daniel2000
#2 Quien es el peluca ?
0
#10 Tensk
#9 El juez, que como se apellida "Peinado" pues... eso.
0
#12 Daniel2000
#10 No había pillado el doble juego ...

Como cuando estaba mi mujer con otro en la cama, y me dijo que estaban rodando una porno ... y yo buscando la cámara
0
#13 Tensk
#12 Mis condolencias.
0
#3 Suleiman
Podemos decir a Trump que despliegue los delta force y se lo lleve a Guantánamo?
0
#16 Daniel2000
#3 En la misma frase ...

- PODEMOS
- Trump
- Delta Force
- Guantánamos


Menudo fascista.
0
#11 Tensk
¿El acompañarla formaba parte de sus tareas?
0
sotillo #14 sotillo
#11 Tenía que estar a dos varas y cuatro pies de distancia, si no es delito
0
#15 Tensk
#14 Ay, que me troncho.
0
oceanon3d #18 oceanon3d
#11 El portavoz y diputado del PP que antes fue el asistente de la Botella, mas conocida por el Cofee con leche in de plaza Mayor, la acompañaba a las compras del Corte Ingles para llevarle las bolsas de las bragas y dildos para Aznar ¿tu has visto que ningún juez se metiera ahí? ¿o el asistente de Rajoy haciendo de cuidador de su padre?

Repite conmigo; Lawfare de libro.
0
#19 Tensk
#18 Desconozco lo de la Botella. Respecto a lo de Rajoy, si recuerdo bien, sí hubo una suerte de denuncia pero que no llegó a ningún lado porque no habían aportado pruebas suficientes o no sé qué mierdas, creo que fue algo más bien "técnico" que no por el hecho en sí (vamos, no era un defecto de forma pero por ahí le andaba, repito creo, si recuerdo bien).

Pero vamos, que me tira de un pie, si otros lo hicieron mal antes se debería haber juzgado y a tomar viento. Puñetera manía del…   » ver todo el comentario
0
#20 beltraneja
#19 Se busca el reglamento para mujeres de presidentes, y si no existe, se dejan de gastar recursos en una cosa que no va a ningún sitio.
0
oceanon3d #17 oceanon3d
De nuevo el PP en una mierda, por boca chanclas con el tema Trump, y Peinado al rescate.
0
#7 angar300
Yo le mandaría directamente el informe del Gran Capitán. Son de la misma época que el juez, mas o menos...
0

