El juez Peinado pide otro informe a la UCO porque la asistente de Begoña Gómez la acompañó en tres de 22 reuniones con una empresa

La sociedad Making Science Group responde al requerimiento del magistrado con un listado de las reuniones y sus participantes para la elaboración del software gratuito que requería el curso que codirigía en la Complutense la mujer del presidente
| etiquetas: peinado , juez , begoña gómez , lawfare
Como cuando estaba mi mujer con otro en la cama, y me dijo que estaban rodando una porno ... y yo buscando la cámara
- PODEMOS
- Trump
- Delta Force
- Guantánamos
Menudo fascista.
Repite conmigo; Lawfare de libro.
Pero vamos, que me tira de un pie, si otros lo hicieron mal antes se debería haber juzgado y a tomar viento. Puñetera manía del… » ver todo el comentario