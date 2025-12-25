edición general
Juan Béjar, presidente de Bruc: “Es falso que la nuclear ayude a la independencia energética”

“Cuando eres un país que no produce uranio, es falso decir que la nuclear ayude a la independencia energética”. Y mucho menos, añade, “si se lo tienes que comprar a países discutibles, como Rusia”. Además, el empresario lamenta la ausencia de un debate sobre los residuos que genera esta energía y, en términos económicos, no se explica “que se hable de retribuciones extraordinarias a la nuclear (el PP propuso en diciembre contratos a precio fijo) cuando la renovable se vende a precios cercanos a cero”.

#10 NO86
#8 Ya, es que el primer comentario es muy desinformado...

Y malinformador, pero es que hay demasiadas conspiranoias pululando.

El otro día estaba en una rave pegándome la fiesta a las 5am, y cuatro chiquillas con pulseritas y abanicos de ESPAÑA, vistiendo como les diera la gana, puestas hasta las cejas de keta, M y spid, se quejaban de que vivimos en una dictadura.
1 K 25
#1 pozz
En España tenemos uranio, pero por misterios de la vida, el actual gobierno legislo para prohibir su extraccion.
maldita.es/malditobulo/20250813/pedro-sanchez-uranio-espania-nuclear/
Encima nuestro presi miente mas que habla.
2 K 17
ChatGPT #3 ChatGPT
#1 es por nuestro bien. mucho mejor quemar gas Usano en ciclos combinados. total, qué es más probable, un apocalipsis nuclear o el calentamiento global?
0 K 11
#5 NO86
#1 #3 En España tenemos uranio como para producir unos 420 TWh de electricidad, que es poco menos de 21 meses del consumo eléctrico de España, o unos 8 años al ritmo actual de iso de nucleares (20% de nuestro consumo eléctrico).

Además no está muy puro y cuesta bastante más dinero extraerlo que en los yacimientos de otros países.

Yo estoy muy de acuerdo con dejar nuestro uranio donde está. Al menos por ahora, que no es rentable.
3 K 48
ChatGPT #8 ChatGPT
#5 pues siendo así es una puta mierda de cantidad, la verdad
0 K 11
Desideratum #9 Desideratum
#5 Quien les estaba vendiendo la moto a los peperos con la mierda de la mina de Retortillo era Berkeley Minera. Una compañía australiana que pensaba que llegaba al tercer mundo a la hora de hacer negocios. Aunque esta última posibilidad es discutible, según el plano donde nos estemos moviendo, fue el propio Supremo, sorprendentemente, el que los mando a tomar por culo, es decir, a Australia de nuevo.

www.tribunasalamanca.com/noticias/357362/el-supremo-ratifica-la-anulac
1 K 25
Gry #4 Gry
#1 Da igual, habría que mandarlo de todas maneras a Francia o a los EEUU para procesarlo.
3 K 46
Desideratum #7 Desideratum
#4 Es algo parecido a lo que dicen en mi tierra que "quién tiene un tío en Alcalá, ni tiene tío, ni tiene ná".

De muy poco sirve tener materia prima en bruto si luego no eres capaz de procesarla para que sea fisible y, al final, sigues dependiendo de terceros. Pues menuda mierda de independencia, ¿no? :troll:
0 K 18
Asimismov #2 Asimismov
Las nucleares en la península han sido la barrera que contenía a las renovables, junto con el impuesto al Sol y todavía sigue la discusión.
1 K 15
#6 NO86
#2 Producimos bastante más con renovables o con ciclo combinado que con nucleares. Esa película ya no está en cartelera.
0 K 7

