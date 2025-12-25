Juan Béjar, presidente de Bruc: “Es falso que la nuclear ayude a la independencia energética”

“Cuando eres un país que no produce uranio, es falso decir que la nuclear ayude a la independencia energética”. Y mucho menos, añade, “si se lo tienes que comprar a países discutibles, como Rusia”. Además, el empresario lamenta la ausencia de un debate sobre los residuos que genera esta energía y, en términos económicos, no se explica “que se hable de retribuciones extraordinarias a la nuclear (el PP propuso en diciembre contratos a precio fijo) cuando la renovable se vende a precios cercanos a cero”.
| etiquetas: juan béjar , energía nuclear , almacenamiento masivo , red eléctrica
Y malinformador, pero es que hay demasiadas conspiranoias pululando.
El otro día estaba en una rave pegándome la fiesta a las 5am, y cuatro chiquillas con pulseritas y abanicos de ESPAÑA, vistiendo como les diera la gana, puestas hasta las cejas de keta, M y spid, se quejaban de que vivimos en una dictadura.
maldita.es/malditobulo/20250813/pedro-sanchez-uranio-espania-nuclear/
Encima nuestro presi miente mas que habla.
Además no está muy puro y cuesta bastante más dinero extraerlo que en los yacimientos de otros países.
Yo estoy muy de acuerdo con dejar nuestro uranio donde está. Al menos por ahora, que no es rentable.
www.tribunasalamanca.com/noticias/357362/el-supremo-ratifica-la-anulac
De muy poco sirve tener materia prima en bruto si luego no eres capaz de procesarla para que sea fisible y, al final, sigues dependiendo de terceros. Pues menuda mierda de independencia, ¿no?